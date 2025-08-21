スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01E SHIRONEKO」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01E』との、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』※1コラボレーションモデルを8月22日（金）15:00より受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327097&id=bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「ジン」「ティナ」「エレノア」「シャルロット」「ハルジオン」の5モデル。充電ケース天面に各魔法陣、左右ハウジングに各キャラクターを象徴するモチーフアイコンを配置。各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等のオリジナルボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月22日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、8月22日（金）15:00より販売開始致します。
※1 スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』
簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。
■公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/
■11周年ポータルサイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/11th_anniversary/
■公式X：https://x.com/wcat_project
■ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1q9mywqd/
【ワイヤレスイヤホン詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327097&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327097&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
