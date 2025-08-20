「自宅では弾けない」を解決！神奈川の月額制音楽スタジオ『STUDIO楽』、ピアノユーザー200名突破の快挙

シェアウェル株式会社

「月額定額制の音楽スタジオ」という革新的なスタイルで注目を集めるSTUDIO楽（運営会社：シェアウェル株式会社）は、2025年8月時点でピアノユーザーが200人を突破したことをご報告いたします。ピアノ練習環境に悩む多くの方々に選ばれ、安定的な利用者数の拡大が続いています。

『STUDIO楽』は、月額制で使い放題の音楽スタジオサービスです。従来の「時間貸しスタジオ」とは異なり、定額で好きなだけ利用できる仕組みを採用しております。学生から社会人、プロの演奏家まで、幅広い音楽愛好家に支持されています。

そんな『STUDIO楽』の会員の50％以上はピアノ演奏家です。



ピアノを練習する多くの方々にとって、楽器の練習環境の確保は大きな課題となっています。

自宅では近隣への騒音が問題となり、思うように演奏できないケースが少なくありません。

また、従来の時間貸しスタジオは料金が高額で、長時間の練習を続けることが難しいという声もあります。さらに、気軽に利用できる練習場所そのものが限られており、とりわけ都市部では「安心してピアノを練習できる環境が見つからない」と悩むユーザーが多く存在しています。



『STUDIO楽』は、こうしたピアノユーザーの悩みを解決するために誕生しました。最大の特徴は、月額定額制でスタジオを自由に使えること。時間を気にせず、思う存分練習に取り組むことができます。さらに、全スタジオには防音設備を完備しており、周囲を気にすることなく演奏に集中できる環境を提供しています。

また、横浜・川崎・下丸子などの各店舗では複数の部屋にアップライトピアノ常設しており

白楽店には、グランドピアノを設置しております。



高品質で安心して利用いただける楽器の演奏環境を提供し続けたことで

「自宅では弾けない」「練習時間が足りない」といった不安を解消し、現在では200名を超えるピアノユーザーの皆さまに継続してご利用いただいています。

店舗情報

横浜反町店

住所：〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町1-3-6 サエキビル3F

アクセス：東急東横線「反町駅」徒歩4分・京急本線線「神奈川駅」徒歩9分

HP：https://www.studio-gaku.net/yokohama/

川崎店

住所：〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町7-4 アービラ川崎3F

アクセス：JR東海道線・京浜東北線・南北線 / JR川崎駅東口 徒歩3分

京急本線 / 京急川崎駅 徒歩5分

HP：https://www.studio-gaku.net/kawasaki/

下丸子店

住所：〒146-0092 東京都大田区下丸子3-8-10 第一三幸ビル3F

アクセス：東急多摩川線下丸子駅 徒歩1分

HP：https://www.studio-gaku.net/shimomaruko/

白楽店

住所：〒221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽100番地 21 楡ビル 2F （1階は美容室FIZZ）

アクセス：東急東横線白楽駅東口 徒歩1分

HP：https://www.studio-gaku.net/%e7%99%bd%e6%a5%bd%e5%ba%97-%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%ba%96%e5%82%99%e4%b8%ad/

本リリースに関するお問い合わせ

STUDIO楽 お問い合わせフォーム

▶︎ https://www.studio-gaku.net/contact/(https://www.studio-gaku.net/contact/)