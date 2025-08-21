こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～累計受験申込者数 56万人突破！～第53回アロマテラピー検定 申し込み受付を8月21日（木）開始
公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称：AEAJ、東京都渋谷区）は、第53回アロマテラピー検定の申し込み受付を、2025年8月21日（木）より開始いたします。受験申し込み期間に合わせ、特設サイトにて12の質問に直感的に答えることであなたの性格タイプとおすすめアロマを導き出す「16タイプ アロマ性格診断」や「性格とアロマとの関係」などの読み物コンテンツを展開中。またキャンペーン期間中は、診断結果に基づくオリジナルアロマフレグランス作りのワークショップも実施します。
本件に関するお問合わせ先
アロマテラピーについての研究、アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当 E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
関連リンク
AEAJ公式サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/
「16タイプ アロマ性格診断」キャンペーン特設サイト
https://aroma.aromakankyo.or.jp/personality/
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/greenterrace
□累計申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは
アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。
アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面での植物の香りを役立てられるようになります。やさしく学べる公式テキストも用意されており、楽しみながら実践的な知識が身に付く検定です。 ※2025年5月AEAJ調べ
□第53回アロマテラピー検定受験要項
・試験日時
2025年11月9日（日）
2級／10：45（試験時間30分）
1級／14：00（試験時間35分）
・申し込み期間
2025年8月21日（木）～10月2日（木）＊締切厳守
・申し込み方法
インターネット（下記よりお申し込み）
www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy
・試験形式
インターネット試験（パソコン・スマートフォンから受験が可能）
＊選択回答方式
・受験資格
年齢・経験などの制限はなく、どなたでも受験が可能
・受験料
2級／6,600円（税込）
1級／6,600円（税込）
＊2級・1級併願／13,200円（税込）
・公式テキスト
試験問題は、『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。
アロマテラピーの基本から活用法まで楽しく効率的に学べるテキストです。
公式問題集もあります。
https://digitalpr.jp/table_img/2593/115100/115100_web_1.png
試験問題は、『アロマテラピー検定 公式テキスト』から出題されます。
アロマテラピーの基本から活用法まで楽しく効率的に学べるテキストです。
公式問題集もあります。
（1999年9月創刊／2020年6月改訂版発行）
https://digitalpr.jp/table_img/2593/115100/115100_web_1.png
