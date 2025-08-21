こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【横浜市立大学】議会から始まるキャリアの一歩 横浜市会でキャリア教育プログラムを実施します！
選挙権年齢及び成年年齢の引き下げに伴い、18歳以上の若い世代が地域社会への理解を深め、社会や政治に参画する力や主権者意識を育むことが重要となっています。こうした課題に応えるため、令和４年度に横浜市会議会局と横浜市立大学の間でキャリア形成プログラムに関する協定を締結し、議会や市政への理解を深める実践的な学びの場となる就業体験プログラムを企画・実施してきました。
このたび、令和７年８月に関東学院大学法学部と新たに協定を締結し、対象大学を拡大して「横浜市会議会局キャリア教育プログラム」を実施します。このプログラムでは、政策の調査に携わる就業体験や市会議員との意見交換等を行うなど、議会局と大学が連携して、大学生の主権者意識や職業意識の向上につなげていきます。
令和７年８月26日（火）、８月27日（水）
２ 場所
横浜市会議事堂（中区本町６－50－10）
３ 参加者
９名
横浜市立大学（２名）、関東学院大学（２名）のほか、
横浜市キャリア教育プログラム*に参加申込をした学生（５名）
* 横浜市キャリア教育プログラムは、高等専門学校生・大学生・大学院生の皆さんに、職業意識の向上や市政に対する理解を深めていただくことを目的とした、横浜市総務局人材開発課によるプログラムです。
４ 主なプログラム（★は取材可能）
https://digitalpr.jp/table_img/1706/116211/116211_web_1.png
