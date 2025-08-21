こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「DON DON DONKI Central(セントラル) Westgate(ウェストゲート)」店 2025年9月9日(火)オープン！
タイ北西部ノンタブリー県に初出店！日本の“おいしい・かわいい・たのしい”をタイ郊外へ
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）グループのDONKI (Thailand) Co., Ltd.（本社：タイ、代表者：大村 悌二）は、2025年9月9日（火）にタイ国内では8店舗目、タイ北西部ノンタブリー県では初めて「DON DON DONKI Central Westgate（セントラル ウェストゲート）店」をオープンします。
ノンタブリー県は、首都バンコクの北西に隣接する都市で、近年はMRTなどの交通インフラの整備が進み、バンコク中心部へのアクセスが向上したことで、ベッドタウンとして急速に発展している注目のエリアです。「DON DON DONKI Central Westgate店」は、ノンタブリー県にあるタイ最大級の商業施設「Central Westgate」内にオープンします。同施設は、MRTタラート・バンヤイ駅に直結し、主要幹線道路の交差点にも面しており、電車・車ともにアクセスが良好な立地で、バンコクをはじめ広範囲から幅広い世代のお客さまが訪れる施設として知られています。同店では、タイ郊外ではまだ広く知られていない日本の商品を、より多くのお客さまに知っていただけるよう、新鮮な日本の食材や総菜に加え、タイ国内で人気のある日本の化粧品やキャラクターグッズなども豊富に取り揃えます。まだ知られていない日本の“おいしい・かわいい・たのしい”を発信する店舗つくりを目指します。
食べて知る日本の魅力―試食コーナーで広がる“おいしい”体験
食品コーナーでは、日本のお菓子や加工食品の中でも、特にタイで人気の高い“おいしい”商品を厳選して展開。若者に人気のアメやグミなども豊富に取り揃え、幅広い世代のお客さまに楽しんでいただける商品をラインナップします。
さらに、レジ前には、試食コーナーを設置し、“おいしい”日本の食品を実際に味わいながら、使い方やレシピを紹介することで、タイ郊外ではまだ知られていない日本の食文化を「おいしく知って、試して、楽しむ」体験としてお届けします。
“かわいい”日本グッズが勢ぞろい！カプセルトイも
タイでも高い人気を誇る、日本の“かわいい”キャラクターグッズやアニメアイテムが勢ぞろい。日本ならではの雑貨や文具に加え、高品質で信頼のある日本の化粧品も豊富にラインナップします。
さらに、店内には約50台のカプセルトイマシンを設置。日本のキャラクターやアニメグッズはもちろん、日本の伝統文化をモチーフにした盆栽などのユニークなおもちゃも取り揃えており、子どもから大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。
タイ初！握り寿司＆ケーキのバイキングで日本の“たのしい”食体験を
総菜コーナーでは、日本の食文化をより多くのお客さまに届けることを目的に、寿司や日本の総菜を中心に展開。週末には、もっと“たのしい”日本の食を感じていただけるように、タイ国内の店舗では初となる「握り寿司バイキング」や「日本のケーキバイキング」を実施。「選ぶ・食べる・味わう」たのしさをお届けします。一方で、現地の食文化にも対応し、タイで人気の鍋料理ムーガタを手軽に楽しめる「ムーガタセット」やタイと日本の食文化を融合させた「うなぎのガパオ」などのオリジナルメニューも販売。地域のお客さまの暮らしに寄り添いながら、日本とタイの“たのしい”食の出会いを提案します。
■店舗概要
名 称：DON DON DONKI Central Westgate店
営業時間：10:00～22:00
所在地：199/3 Moo 6, Central Westgate Building, Floor no. OG,
Room no. 101, Kanchanaphisek Rd., Sao Thong Hin,
Bang Yai, Nonthaburi 11140
交通：MRTパープルライン タラート・バンヤイ駅
(Talad Bang Yai)直結、徒歩約3分
開店日：2025年9月9日（火）12：00（現地時間）
売場面積： 1110.24㎡
建 物 構 造：地下1階地上5階建 ※当社売り場はB1F
商品構成：食品、生鮮、総菜、酒、雑貨品、他
駐車台数：5188台（モール全体）
日本の農畜水産物の海外販路拡大に向けた取り組み
PPIHグループは、2020年10月に、日本の農畜水産物の輸出拡大に向けた生産者とPPIHグループのパートナーシップ組織「Pan Pacific International Club（PPIC）」を発足し、現在約500の生産者・関係団体に加入いただいています。PPICの会員は、PPIHグループとの定期商談や直接取引契約が可能となり、安定した出荷先の確保につながるほか、市場や環境に左右されない出荷価格の安定が期待できます。
PPIHグループの海外における店舗数（2025年8月21日時点）
DON DON DONKI等の小売店舗数：米国78店、シンガポール：17店、タイ：7店、香港：10店、台湾：6店、マレーシア3店、マカオ2店（PPIHグループ店舗網）
本件に関するお問合わせ先
一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
