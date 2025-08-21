LambdaTest、AIエージェントをテストする世界初のプラットフォームを発表：Agent-to-Agent Testingの導入





AIネイティブのマルチエージェント・システムにより、よりスマートで高速、かつ包括的なソフトウェア・テストを実現

サンフランシスコ, 2025年8月20日 /PRNewswire/ -- 大手AIネイティブ・テスト・プラットフォームであるLambdaTestは、AIエージェントを検証および評価するために設計された世界初のプラットフォームであるAgent-to-Agent Testingのプライベート・ベータ・リリースを開始しました。開発者のワークフローにおけるAIエージェントの増加に伴い、このプラットフォームは、会話フロー、意図認識、トーンの一貫性、複雑な推論など、組織がAIエージェントをテストおよび検証する方法に革命を起こす予定です。

企業が顧客体験を強化するためにAIエージェントにますます依存するようになるにつれ、さまざまなAIエージェントをテストする標準的な方法がないという重大な課題が浮上しました。これらのエージェントは、動的かつ予測不可能な方法でユーザやシステムと対話するため、信頼性とパフォーマンスを確保することが困難です。テスト対象のシステムが本質的に予測不可能な場合、従来のテスト方法では不十分です。

組織は、AIアプリケーションを大規模にテストするために、よりスマートで新しい方法を必要としており、そこでAgent-to-Agent Testingが登場します。LambdaTestのAgent-to-Agent Testingプラットフォームは、この種のものとしては初のソリューションです。このプラットフォームは、一連の特殊なAIテスト・エージェントを使用して、チャットおよび音声AIエージェントを厳密に検証します。

チームは、テキスト、画像、音声、ビデオなど、さまざまな形式で既存の要件ドキュメントをアップロードすることができ、システムはマルチモーダル分析を自動的に処理して関連するテスト・シナリオを生成し、テスト中のAIエージェントを破綻させる可能性のある現実世界の課題をシミュレートします。各シナリオには正確な検証基準と予想される応答が含まれており、LambdaTestの次世代テスト・オーケストレーション・クラウドであるHyperExecute内で評価され、標準の自動化グリッドよりも最大70%高速なテストを実現します。

このプラットフォームは、バイアス、完全性、ハルシネーションなどの主要な各種指標を強調表示し、チームがAIエージェントの品質を分析できるようにします。

エージェントAIと生成AIテクノロジーを統合することで、パーソナリティ・エージェントの口調、データ・プライバシーの考慮事項などの現実世界のシナリオを生成し、比類のない精度でテスト・ケースを実行します。これにより、従来のテスト・ツールと比較して、はるかに幅広く多様なテスト範囲が保証されます。単一エージェント・システムとは異なり、LambdaTestのAgent-to-Agent Testingでは、エージェントが推論とテスト生成に使用する複数の大規模言語モデル（LLM）を活用します。このマルチエージェント・アプローチにより、より包括的かつ詳細なテスト・スイートが実現し、AIアプリケーションのより深く堅牢なテストが可能になります。

「導入するAIエージェントはそれぞれが独自のものであり、それが最大の強みであると同時に最大のリスクでもあります。AIアプリケーションが複雑になるにつれ、従来のテスト手法ではAIエージェントの動的な性質に対応できなくなります」と、LambdaTestのCEO兼共同創設者であるAsad Khan氏は述べています。「当社のAgent-to-Agent Testingプラットフォームは、実際のユーザのように考え、AIが対応に苦労する可能性のある現実世界の状況を模倣し、コンテキストを考慮したスマートなテスト・シナリオを生成します。各テストには明確な検証チェックポイントと期待される応答が付属しています。」

Agent-to-Agent Testingを使用する企業は、テストの作成とエージェントの評価が高速化され、テスト・サイクルが短縮され、テスト範囲が大幅に改善されます。マルチエージェント・システムはテスト範囲を5～10倍に増加させ、AIエージェントのパフォーマンスをより包括的に把握できるようにします。

さらに、HyperExecuteとの統合により、チームは迅速なフィードバックを受け取ることができ、テストと反復の間の時間が短縮されます。テスト・プロセスの大部分を自動化することで、企業は手動によるQA作業への依存を減らし、大幅なコスト削減を実現できます。セキュリティ研究者からコンプライアンス検証者まで、15種類の専用AIテスト・エージェントを備えたLambdaTestのAgent-to-Agent Testingにより、すべてのデプロイメントが可能な限り堅牢で安全かつ信頼できるものになります。チームが自信を持ってAIエージェントを出荷できるように支援します。

LambdaTestによるAgent-to-Agent Testingの詳細については、https://www.lambdatest.com/agent-to-agent-testingをご覧ください。

プラットフォームのライブ発表を視聴するには、2025年8月20日のTestμ Conference 2025にご参加ください：https://www.lambdatest.com/testmuconf-2025

LambdaTestについて

LambdaTestは、チームがインテリジェントかつスマートにテストし、より迅速に出荷できるようにする生成AI搭載の品質エンジニアリング・プラットフォームです。拡張性を重視して構築されており、10,000台以上の実際のデバイスと3,000以上のブラウザーを備えたフルスタックのテスト・クラウドを提供します。

AIネイティブのテスト管理、MCPサーバ、エージェントベースの自動化を備えたLambdaTestは、Selenium、Appium、Playwright、およびすべての主要なフレームワークをサポートします。HyperExecuteやKaneAIなどのAIエージェントは、AIとクラウドのパワーをソフトウェア ・テスト・ワークフローに導入し、120以上の統合によるシームレスな自動テストを可能にします。

LambdaTestエージェントは、テストの計画と作成から自動化、インフラストラクチャ、実行、RCA、レポート作成まで、SDLC全体にわたってテスト・プロセスを後押しします。

詳細については、https://lambdatest.comをご覧ください。

