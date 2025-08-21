AghanimがCheckout 2.0、Kinetic Frameworkをはじめとする新技術を披露し、ゲーム商取引の未来を牽引





革新的なGame Hub Builderを使用して構築された250を超えるウェブベースのゲーム・ハブを擁する急成長中のフィンテック組織であるAghanimが、ビデオ・ゲームのDTC（Direct-to-Consumer）戦略を強化する次世代ツールを発表しました。

ロサンゼルス, 2025年8月20日 /PRNewswire/ -- モバイル・ゲームにおけるDTC（Direct-to-Consumer）革命を牽引するフィンテック企業Aghanimは、革新的なLiveOps BuilderとGame Hub Builderを提供し、業績の低いウェブショップからの大幅な飛躍を示しています。ロサンゼルスを拠点とするこのフィンテック企業は、モバイル・ゲーム向けのコンテンツ主導型コミュニティ・ウェブサイトを1分もかからずに作成します。そして、生成AIを搭載した共同操縦者Newton™の支援を受け、このたび新サービスを発表しました：

Aghanim-powered iOS US App-to-Web Checkout | Demo

・Kinetic™ - Aghanimを基盤とするゲーム・ハブの構築、運用、そして継続的な最適化において、比類なきカスタマイズ性とコントロールを実現するために設計された独自の開発フレームワークです。





・Blueprints™ - 高性能なセットとして提供されたウェブ・ベース・ライブ・オペレーション・キャンペーン。LiveOps BuilderのAghanim搭載のゲーム・ハブを訪れる数百万のプレイヤーによって実戦で検証されたテンプレートとしてすぐに利用できます。





・Aghanim Connect - ゲーム・スタジオが、Aghanimを基盤とする各種エンティティをPlayFab、AppsFlyer、Adjust、Singularなどのサードパーティーツールやサービスに簡単に接続できるようにします。





・Aghanim Checkout 2.0 - 当社が誇る最新、最速、最高水準のコンバージョン最適化を実現したチェックアウト技術です。ゲーム・スタジオのニーズと、多様なプレイヤーごとの習慣に合わせ、ビデオ・ゲーム業界の最新動向にも完全に準拠しています。

Kinetic™ - 独自のモジュール型かつ拡張性の高いアーキテクチャを通じて、開発者およびパブリッシャーが豊かで没入感あふれるウェブ体験を構築し、管理し、進化させる力を提供します。

Kinetic™の中核には、ゲーム中心のインターフェースに最適化されたブロックベースのUIシステムがあり、デバイスと解像度を問わずレスポンシブな表示を保証するアダプティブ・レイアウト・エンジンによって支えられています。高性能なアーキテクチャは、リアルタイムでのコンテンツ操作と高度な動的ロジックのフロントエンド構造への直接埋め込みを可能にし、高性能かつデータ駆動型のインタラクティブ性を実現します。

Kinetic™には、人間が読みやすく、かつ人工知能との互換性を考慮して設計されたセマンティック構成言語が組み込まれています。これにより、Aghanim技術を活用したゲーム・ハブの自動生成、展開、維持管理、および最適化が可能になります。

創造的な表現と技術的な精度を最大限に発揮するように設計されたKinetic™は、あらゆるウェブサイトの要素のきめ細かなパーソナライゼーションを可能にし、ライブ・データ統合、変数管理、およびカスタマイズを実現します。

Kinetic™は、 視覚的に独自性があり、技術的に先進的で、運用面でも柔軟なウェブベースのゲーム。ハブを実現するための基盤です。これにより、ゲーム・クリエイターは妥協することなくイノベーションを推進できるようになります。

AghanimのCheckout 2.0は、単なる製品アップデートではありません。これは、絶え間ないイノベーションとデータ駆動型の改善の集大成です。設立以来、Aghanimはモバイル・ゲーム向けにアプリからウェブへのリンク・アウト機能を先駆けて開発し、同社のゲーム・ハブ全体で数千万のプレイヤー・セッションを生み出しています。本日、私たちはその経験のすべてCheckout 2.0という形で解き放ちます。これは、Apple App StoreやGoogle Playにおけるアプリの配信とマネタイズの変更に関連した、米国・日本・欧州連合での最新の動向に対応するものです。

AghanimのCheckout 2.0（独自開発のフィンテック・スタック上に構築）を利用することで、各ゲーム・スタジオは次のことが可能になります。

・プレイヤーをゲームからシームレスにリンク・アウトし、ブラウザベースのチェックアウトへ誘導

・事前充填済みカートでプレイヤーを自動的に認証

・ホワイトラベルの即時利用可能なロイヤルティ・プログラムとキャッシュバック報酬ポイント・サービスを用意することで、プレイヤーにインセンティブを提供し、購入と決済情報の登録を後押し

・クレジット・カード、Apple Pay、Google Pay、デジタル・ウォレットなどに対応

・既製の決済ツールよりも早くタップを購買に転換し、その後はプレイヤーをシームレスにゲームへ自動的に戻します

AghanimのCheckout 2.0は、ゲーム・スタジオの純売上高を最大220%向上させると同時に、マーケティング投資の ROI を向上させるために不可欠なマーケティング・インサイトを提供します。これは当社独自のLiveOps Builder™と深く統合されており、各プレイヤーの行動に対してリアルタイムかつプログラム的に応答することを可能にします。たとえば、成功した取引の後にアップセルの機会を提案する、資金不足による失敗を活かし、プレイヤーの予測口座残高に応じた価格で時間限定の代替オファーを自動的に提示するなどです。

Aghanimがアプリに組み込まれる場合でも、Discordの投稿に挿入される場合でも、メールで配信される場合でも、ソーシャル・ストーリーに埋め込まれる場合でも、QRコードでスキャンされる場合でも、AghanimのCheckout 2.0 - 支払いリンクは、プレイヤーの現状に合わせて対応し、即座に有料ユーザへと転換します。

Aghanim Connectは、明確なオープン・プラットフォームであり続けるというAghanimのコミットメントの基盤であり、ビデオ・ゲーム業界のあらゆる分野の同業者やリーダーとの積極的な協力によって動いています。

30を超える事前統合済みツールを、Aghanimを基盤とするスタックにシームレスに接続します。これにより、統合を簡素化し、SKU、ニュース、およびリーダーボードを同期し、DTC販売データをPlayFab、AppsFlyer、Adjust、Singular、Google Analytics、Google Tag Manager、Meta Pixelなどのプラットフォームと連携させることで、グローバルなマーケティング・キャンペーン全体でデータの一貫性を確保します。

Blueprints™を使用すると、スタジオは、実戦で検証済みのウェブベースの収益化ライブ・オペレーション・キャンペーンを、個々のユーザ・レベルで発見し、簡単に実施できるようになります。ゲーム・ハブへのログイン時に、プレイヤーの行動にプログラム的に反応します。バーチャル・アイテムの購入、デイリー報酬の受け取り、クーポンの利用、ウェブ・ストアへの訪問、カートの放棄 - どのような場面であっても、Aghanimは、パブリッシャーと開発者双方に、プレイヤーの体験を完全にコントロールし、継続的なA/Bテストと実験によってコンバージョンを最大化できるように支援します。プログラミングのスキルは不要です。

Aghanimについて：

Aghanimは、統合型コマース、ライブ・オペレーション自動化、コミュニティ・エンゲージメント、および決済プラットフォームとしてモバイル・ゲームの世界に貢献しています。同社は、Xsollaの元経営陣によって設立されました。同社は、アプリからウェブへのリンク・アウト・ソリューションの先駆者であり、現在市場で最もスムーズなアプリからウェブへのチェックアウト体験を提供しています。これは、実戦検証済みで最適化されています。 数百万のユーザによって生成された数千万のデータ・ポイントを用いて戦で検証され、最適化されています。これを実現したのが、同社独自のウェブサイト・カスタマイズ・フレームワークであるKinetic™上に構築されたAghanim基盤のゲーム・ハブです。

米国と日本での裁定は大きな前進を示しているものの、国際市場全体で開発者が直面しているのは、依然として規制のパッチワークや一貫性のない法執行です。Aghanimは、完全なコンプライアンスに準拠したスケーラブルなソリューションを提供する主要なプラットフォームで、多国籍規模でウェブベースゲーム・ハブにプレイヤーをリンクアウトします。今すぐ、自分だけのゲーム・ハブをすぐに作成して、始めましょう：https://aghanim.com/

メディア関連問い合わせ先：

press@aghanim.com



Aghanim Connect - PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular, and more.



