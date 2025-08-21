FOSSILと2025～2026年のグローバルブランドアンバサダーNick Jonas氏、限定「MACHINE LUXE」カプセルコレクションを発表





リチャードソン（テキサス州）, 2025年8月20日 /PRNewswire/ -- 世界的スーパースターであり、俳優兼慈善家でもあるNick Jonas氏が、腕時計およびアクセサリーの有力ブランドであるFOSSILと提携し、大胆かつノスタルジックな新コレクションを2025年8月20日に発売します。各限定版タイムピースは、Jonas氏の時計収集への情熱と個性的な独自のスタイル、そしてFOSSILが長年培ってきたデザインの伝統を融合させ、時代を超えて愛されると同時に明確に現代的なスタイルを実現しています。これにより、顧客のブランドへの愛着と個人的なつながりを新たに喚起します。

「このコレクションに独自の個性を与えているのは、素材の使い方です。どのような装いも格上げする、非常にパーソナルなアイテムです。」とNick Jonas氏は述べています。「時計への愛情とこのコレクションを世界中の皆さんと共有できることを嬉しく思います。」

初めての時計がFOSSILだった生粋の時計愛好家であるJonas氏は、この節目を記念し、故郷であるニュージャージー州で撮影されたグローバルキャンペーンをFOSSILと共に展開します。著名なクリエイティブディレクター兼写真家のAnthony Mandler氏が撮影し、セレブリティのイメージメーカーであるSydney Lopez氏がスタイリングを担当した同キャンペーンでは、Jonas氏が地元のダイナーへ訪問したり、ボウリング場でボウリングをプレイしたりするなど、幼少期の思い出にまつわるアクティビティに参加しながら、アイコニックなスタイルを披露します。Jonas氏の幼少期を想起させるこの演出は、顧客やブランドファンにも同様のノスタルジックな記憶を呼び起こし、人生におけるささやかな瞬間から大きな節目までを思い出させます。

「FOSSILのデザインチームとのコラボレーションは、まさに夢が叶った瞬間でした。プロセス全体を通して、彼らは私のアイデアを受け入れ、オープンに対応してくれました。」とNick Jonas氏は述べています。「初期の公演の直後に初めてFOSSILの時計を購入したときの興奮と純粋な喜びを、今でも鮮明に覚えています。その感覚を今日のお客様にも感じていただきたく、洗練され高級感がありながらも、FOSSILならではのノスタルジーを体現するスタイルをお届けしたいと思いました。」

「Machine Luxe」コレクションは、大胆さで人気を博してきた同社のベストセラープラットフォーム「Machine」を新たに解釈したもので、7種類の新作腕時計と2種類の新作ウォッチリングで構成されています。各スタイルは、Machineシリーズ特有の存在感あるケース形状とシグネチャーであるローレット加工を備えています。

Machine Luxe Sunray Dialウォッチは、ブルービネットとゴールドトーンの2種類を展開し、文字盤の中心から放射状に広がる繊細な彫刻ラインによって、輝くサンレイ模様を生み出しています。ブルービネットにブラウンのクロコ型押しレザーストラップを組み合わせたモデルは、Jonas氏自身のコレクションにある愛用の一本を反映した、本人からの特別なリクエストによるものです。

Machine Luxe Automaticモデルは、スケルトン仕様の文字盤から高品質な日本製自動巻ムーブメントと手組みのパーツが見えるデザインで、コレクションの魅力をさらに高めています。ガンメタルとゴールドトーンをご用意しています。

豊かな天然素材を採用したMachine Luxe Stone Dialウォッチは、本物のマラカイト、アベンチュリン、大理石を使用しています。シグネチャーであるローレット加工はブレスレットにも施され、クラシックなドレスウォッチのシルエットに大胆なアクセントを加えています。

カプセルコレクションを締めくくるのは、ガンメタルとグリーンビネットのMachine Luxe Watch Ringです。これらのリングはタイムピースの美学を反映し、FOSSILのシグネチャーデザインをブランド独自のベストセラーであるウォッチリングに取り入れています。

「Nick Jonas氏は時計への深い愛情と、初めて手にした時計がFOSSILであったというブランドとの真のつながりを持っています。」と、FOSSILのチーフブランドオフィサーであるMelissa Lowenkron氏は述べています。「彼自身の歩みに根ざしたノスタルジーと個性あるスタイルがデザインに込められており、それがファンやコレクターの共感を呼ぶと確信しています。」

「Nick Jonas x FOSSIL」コレクションは、2025年8月20日よりFOSSIL.comおよび全FOSSIL直営店で発売され、2025年9月からは世界各地のプレミアム小売店でも展開されます。

プレス問い合わせ先：

The Right Now

fossil@therightnow.co

FOSSIL

1984年以来、Fossilは大胆なデザインと高品質なクラフツマンシップに基づく時計製造を続けています。過去40年間で、同ブランドはレザーグッズやジュエリーを含むマルチカテゴリーのライフスタイルブランドへと成長し、ヴィンテージから着想を得たデザインと現代的な革新性を融合させ、好奇心やつながり、そして長く心に残る思い出を生み出すアイテムを創造してきました。Fossilは、過去を称え、現在を祝福し、未来を見据えた記念品を創り出しています。

NICK JONAS

音楽の世界で多角的な活躍を見せ、大作映画への出演や成功した事業の立ち上げを経ても、Nick Jonas氏はなお自身とポップカルチャーへの挑戦を続けています。もちろん、同氏がJonas Brothersの一員として歩んできた物語は広く知られており、特に2019年のチャートを席巻したカムバック作「Happiness Begins」、ソールドアウトとなったツアー、そしてその後のグラミー®賞ノミネートは象徴的な出来事です。同時に、同氏は境界を打破することに対するこだわりを持つダイナミックなソロアーティストとしても確立しました。2014年のセルフタイトルアルバム「Nick Jonas」からは、トリプルプラチナの「Jealous」、ダブルプラチナの「Chains」、そしてゴールド認定の「Levels」が生まれました。2016年に発表された後続アルバム「Last Year Was Complicated」では、アンセム的楽曲「Close」（feat.Tove Lo）が生まれ、同氏のストリーミング再生回数は累計で数十億回に達しました。2017年には、映画『Ferdinand』のサウンドトラックにゴールデングローブ®賞ノミネート曲「Home」を提供しました。一方で、同氏のソングライティングは2016年にソングライターズ・ホール・オブ・フェイムから権威あるHal David Starlight Awardを受賞する形で評価され、2021年にはIsland Recordsよりソロスタジオアルバム「Spaceman」をリリースしました。その間、NBCの「The Voice」でのレギュラージャッジとして視聴者を魅了したほか、『ジュマンジ：ウェルカム・トゥ・ジャングル』、『アグリードール』、『ミッドウェイ』、『ジュマンジ：ネクスト・レベル』、『カオス・ウォーキング』などの人気映画作品にも出演しました。2023年にはRobert Schwartzman監督作品『The Good Half』で主演を務め、現在はPaul Rudd氏と共演する新作ミュージカル・コメディ『Power Ballad』で再びスクリーンに戻る予定です。2023年、NickとJonas BrothersはRepublic Recordsから新作『The Album』をリリースし、新たな時代の幕開けを告げることで、変わらぬ存在感を再び証明しました。『The Album』はJon Bellion氏がプロデュースを手がけ、ヒットシングル「Waffle House」と「Wings」を収録しています。新アルバムとこの新たな時代を記念し、Jonas Brothersはニューヨークの象徴的な会場であるヤンキー・スタジアムでの2公演をソールドアウトで成功させ、「The Tour」を開始しました。「The Tour」は2024年にかけて世界各地のスタジアムやアリーナで開催され、バンド史上最大かつ最も大規模なツアーとなりました。2025年はJonas Brothers結成20周年の節目にあたり、8月8日にRepublic Recordsより新作スタジオアルバム『Greetings From Your Hometown』をリリースし、8月10日には地元ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムから記念ツアーを開始します。



Nick Jonas x Fossil Campaign



ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2750019/Fossil_Group_Inc_Logo.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2750020/Fossil_x_Nick_Jonas_Campaign.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

