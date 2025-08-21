Michter′s、2025年Michter′s US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mashの発売により、Toasted Barrel Finishシリーズを継続





ケンタッキー州ルイビル, 2025年8月20日/PRNewswire/ -- 今年の9月、Michter'sはUS*1 Toasted Barrel Finish Sour Mashウイスキーを発売します。このウイスキーは、Michter'sのトーストド・アンチャーテッド・バレルでフィニッシュされたウイスキー・シリーズの1つです。



Michter’s Continues Its Toasted Barrel Finish Series With Launch of 2025 Michter’s US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash



「2014年、Michter'sチームは、トーストされているものの、チャーリングを施していない二番樽で熟成させたバーボンをToasted Barrel Finish Bourbonと名付け、発売しましたが、そのときは、その製品がToasted Uncharred Barrel Finishというカテゴリーを確立するきっかけになるとは気づいていませんでした」と、Michter'sの社長Joseph J. Magliocco氏は述べています。「2025年発売のMichter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mashウイスキーは本当に特別なものです。」

2025年発売のMichter's Toasted Barrel Finish Sour Mashウイスキーは、Michter's Toasted Barrel Finish BourbonとMichter's Toasted Barrel Finish Ryeの発売に続くものです。「Michter'sでは、アメリカン・ウイスキーの伝統を大切にしていますが、常に実験を重ね、素晴らしいウイスキーを作るための革新的な方法を探求しています。トーストは施したものの、チャーリングしていない二番樽で熟成させた、完全に熟成したウイスキーの素晴らしさを示すことができたことを誇りに思います。トーストのみを施した二番樽は、サワー・マッシュの風味を際立たせ、濃厚なハチミツ、焦げた砂糖、柑橘系のスパイスの香りを、居心地の良いキャンプ・ファイヤーを彷彿とさせるスモーキーなバニラの香りで深めています」と、Michter'sの熟成マスター、Andrea Wilson氏は述べています。

2019年に英国を本拠地とするThe Whisky Exchangeから、アメリカ産ウイスキーとして初めて「今年の最優秀ウイスキー（Whisky of the Year）」に選ばれ、高い評価を得ているMichter's US*1 Sour Mashと同様、Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mashは86プルーフ（43% ABV）です。米国での希望小売価格は750mlボトル1本110ドルです。

Michter'sのマスター・ディスティラー、Dan McKee氏は次のようにコメントしています。「私たちのSour Mashウイスキーは、本当に良いバーボンの特徴を備えつつ、フィニッシュはライ・ウイスキーのような味わいを持つ興味深いウイスキーです。このウイスキーは、トーストしたものの、チャーリングを施していない二番樽でのフィニッシュに最適な候補です。」

2024年10月、Michter'sは、英国を本拠地とするDrinks Internationalが発表した国際的な有権者アカデミーの投票により、2年連続で「世界で最も賞賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskey）」に選ばれた初のウイスキーとなりました。Michter'sには、妥協のない品質の伝統的なアメリカン・ウイスキーを提供するという、豊かで長い伝統があります。Michter'sは、バーボン、ライ、サワー・マッシュ・ウイスキー、アメリカン・ウイスキーなどを製造し、それぞれのウイスキーを最高の状態に熟成させた限定生産品を提供することで高い評価を得ています。Michter'sの詳細については、michters.comをご覧いただくか、Instagram、Facebook、Xで同社をフォローしてください。

