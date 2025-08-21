Vital Materials、Quantum FluxフォトンカウンティングCT（PCCT）の完全垂直統合技術を発表

北京、2025年8月21日 /PRNewswire/ -- 8月15日から17日にかけて、第31回中国国際医療機器および学術会議（China-Hospeq 2025）が北京で開催されました。Vital Materialsは、中国独自開発によるフォトンカウンティングCT（PCCT）スキャナー「VITA Genesis」を正式に発表しました。これにより、世界の医用画像技術は「Quantum Flux」センシング時代へと突入し、中国における精密診断と治療のイノベーションを力強く後押しすることになります。





PCCTの中核技術であるフォトンカウンティング検出器（PCD）は、従来のエネルギー積分形検出器（EID）とは大きく異なります。従来のCTスキャナーでは、X線フォトンをまず可視光に変換し、その後電気信号に変換する必要があります。これに対し、PCCTの検出器は半導体材料を用い、X線フォトンが電子を励起し、フォトンのエネルギーに比例した電子・正孔対を生成します。生成された電子・正孔対の電荷キャリアは電場によって分離され、電気パルスを発生させます。特定用途向け集積回路（ASIC）はこれらのパルスをエネルギービンごとに分類し、正確なフォトンカウントとエネルギー分解能を実現します。この革新は、多エネルギースペクトルイメージングにおける重要な技術的支援を提供し、医用画像の診断価値を大幅に高めます。

現在、PCCTの検出器には主に、テルル化亜鉛カドミウム（CdZnTeまたはCZT）、テルル化カドミウム（CdTe）、そしてディープシリコンの3種類の材料が用いられています。CZTは、その卓越した検出能力により、次世代医用画像技術の画期的な材料として注目されています。VITA Genesisの核心的価値は、CZTに基づく検出器ソリューションを採用している点にとどまらず、むしろPCCTにおける完全垂直統合技術を先駆的に習得した点にあります。これには、超高純度金属の精製と化合、単結晶の成長と加工、部品設計と開発、CTシステムの統合、そして画像アルゴリズムの開発が含まれており、PCCT分野における世界的なパラダイムを確立しています。

