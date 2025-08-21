太陽光発電機器販売会社OSW、グローバル展開加速に向けて550万ドルを調達

OSWの米国展開と技術プラットフォームの展開を支援するための資金調達

シドニー、2025年8月21日 /PRNewswire/ -- オーストラリア有数の太陽光発電機器の卸売・販売会社であるOSW（One Stop Warehouse）は、上海を拠点とするエネルギーとテクノロジー分野に特化したトップクラスのベンチャー・キャピタル企業であるSparkEdge Capitalから550万米ドルの戦略的資金調達を実施しました。

世界的な太陽光発電の導入への道

2013年に設立されたOSWは、オーストラリアの太陽光発電市場で10年以上にわたり市場リーダーとしての地位を確立し、7年連続で市場シェアを維持しています。国際的には、同社はヨーロッパで強い存在感を示しており、特にオランダとポーランドでは、特定の地域で20%を超える市場浸透率を達成しています。

新たな資金は、米国、メキシコ、スペイン、ルーマニアなど主要な太陽光市場におけるOSWの国際展開の次段階を後押しします。この資金はまた、クリーン・エネルギーのバリュー・チェーンの全段階をデジタル化して連携させるOSWの独自技術プラットフォームGreenSketchの展開を加速させます。

OSWの創業者Anson Zhang氏は次のように述べています。「私たちは長年オーストラリア市場をリードしてきました。今回の投資は、新たな市場への進出と、グローバルなエネルギー転換を支えるインフラ整備を継続する上で、重要なマイルストーンとなります。OSWはAI駆動型の分散型エネルギー産業インターネット・プラットフォームを構築しています。私たちのビジョンは、クリーン・エネルギーの『Amazon』となり、統合されたソリューションを提供することです。」

今年、OSWはGreenSketchを発表しました。これは、太陽光発電の展開と導入を加速させる革新的なプラットフォームです。Greensketchは、設計、調達、補助金申請、プロジェクト管理を統合した世界初の包括的な太陽光発電設計プラットフォームで、無料で利用可能なインターフェイスを通じて、コストゼロのソリューションを提供します。

太陽光発電の未来を支える

「スマート・ソフトウェアと深い業界専門知識を組み合わせるOSWの独自の能力に魅力を感じました」と、SparkEdge CapitalのパートナーであるBin Wang氏は述べています。「GreenSketchのようなツールは、クリーン・エネルギーの供給における新たな基準を確立しています。OSWは、グローバルな太陽光発電の次なる波をリードする立場にあると私たちは確信しています。」

SparkEdge Capitalの支援を受け、OSWは、太陽光発電の全プロセス（システム設計や規制遵守から、クレジット評価やカーボン追跡まで）に、AIを活用したツールと自動化を組み込むことに注力しています。各地域での戦略的パートナーシップは、現地展開を支援し、OSWのクリーン・エネルギー・インフラを世界規模で拡大することに貢献します。

OSWに関する詳細情報については、同社のウェブサイトをご覧ください。GreenSketchを体験したい方は、ウェブサイトにアクセスして登録し、無料で設計を開始してください。

（日本語リリース：クライアント提供）

