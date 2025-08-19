「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ」がコラボした『北関東３県周遊セットプラン』を発売！

株式会社アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）とNEXCO東日本関東支社（埼玉県さいたま市）は、8月19日より「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ」北関東3県周遊セットプラン（以下「本プラン」）を発売しますのでお知らせいたします。

本プランは、北関東3県（茨城県、栃木県、群馬県）にある当社のゴルフ場（対象30カ所）をご利用されるお客さま向けに発売する高速道路割引商品です。ゴルフプレーと高速道路利用とをセットでご利用いただく際、大変お得な料金で高速道路を利用でき、さらに決められた範囲内なら自由に乗り降りできるパスへお申し込みいただけるプランとなっています。また、ACCORDIA GOLF ポイントカードをお持ちのお客さまが本プランでゴルフ場をご利用いただいた場合、ご利用後にACCORDIA GOLF ポイントが500ポイントを追加付与いたします。

なお、ご利用の際は、事前にゴルフ場予約とドラ割へのお申し込みがそれぞれ必要となり、ゴルフのプレー料金と高速道路の通行料金のお支払いは別となりますのでご注意ください。プレー料金については当社公式Webサイトをご確認ください。

また、大好評の南房総周遊セットプラン（千葉県内の当社ゴルフ場10カ所が対象）も発売中です。

この機会にぜひ、「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ」北関東3県周遊セットプランおよび南房総周遊セットプランで高速道路をご利用いただき、お得にゴルフをお楽しみください。



商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39571/table/126_1_760d0ca7489c6c3a86887a8ebdd03a0f.jpg?v=202508210955 ]

対象エリア

北関東エリアの高速道路と各プランの適応範囲

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39571/table/126_2_bdb05256c4c3eb616bf68685e525f021.jpg?v=202508210955 ]

対象ゴルフ場

いばらき常陸国周遊セットプラン対象ゴルフ場（12カ所）

栃木県周遊セットプラン対象ゴルフ場（9カ所）

群馬県周遊セットプラン対象ゴルフ場（9カ所）

アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのPGM（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。

公式予約サイト https://www.accordiagolf.com

コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/