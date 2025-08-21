トラック・バス用ラジアルタイヤ市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に調査レポートを発表したと明らかにした。 トラック・バス用ラジアルタイヤ市場：タイヤタイプ別（チューブタイプ、チューブレス、ラジアル、非ラジアル）、タイヤサイズ別（15インチ未満、15～20インチ、21～30インチ、30インチ以上）、用途別（トラック、バス）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ） - グローバル市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）において、トラック・バス用ラジアルタイヤ市場の予測評価を提供している。本レポートは、成長要因、市場機会、課題、脅威といったトラック・バス用ラジアルタイヤ市場における主要な市場ダイナミクスを強調している。
トラック・バス用ラジアルタイヤ市場概要
トラック・バス用ラジアルタイヤは、トラック、バス、トレーラーなどの大型商用車向けに設計された特殊タイヤであり、長距離および高積載運行において耐久性、燃費効率、安全性を提供する。バイアスタイヤとは異なり、ラジアルタイヤはトレッドラインに対して90度に配置されたスチールベルトを備えており、優れたトラクション、低い転がり抵抗、長寿命を実現する。これにより、乗り心地、安定性、制動性能が向上し、現代の輸送ニーズに最適となっている。貨物輸送や旅客輸送産業において広く使用されており、コスト効率と信頼性が重視される。需要は、物流の拡大、都市化、道路インフラの発展によって促進されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、トラック・バス用ラジアルタイヤ市場の規模は2025年に 208億米ドル に達した。また、2035年末までに 367億米ドル に到達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は 約6.5％ になると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なトラック・バス用ラジアルタイヤ市場分析によれば、市場規模の拡大要因は以下の通りである。 商用車需要の増加, インフラ開発・建設プロジェクト, 燃費効率と環境持続可能性の重視, タイヤ製造の技術開発. トラック・バス用ラジアルタイヤ市場における主要企業としては、以下が挙げられる。 コンチネンタルAG, ミシュラン・グループ, 株式会社ブリヂストン, グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー, 住友ゴム工業株式会社, ハンコックタイヤ＆テクノロジー, ピレリ＆カンパニー SPA, ヨコハマタイヤ株式会社, 中石橡膠集団有限公司, 杭州中石橡膠有限公司Ltd., トレルボルグAG, 東洋ゴム工業株式会社
本トラック・バス用ラジアルタイヤ市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに特化した詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● トラック・バス用ラジアルタイヤ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までのグローバルなトラック・バス用ラジアルタイヤ市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ：国別、かつ日本を含む）である。
