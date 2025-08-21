電動バイク市場2032：日本のイノベーションが牽引する投資機会
世界の電動バイク市場は大きな転換期を迎えています。世界市場規模は2024年に172億4,000万米ドルと推定され、2032年には405億6,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2032年）中、技術革新、規制環境の変化、そして消費者嗜好の変化を背景に、年平均成長率（CAGR）11.6%で成長が見込まれます。このダイナミックな市場において、日本は、その技術的専門知識、強固な製造基盤、そして環境持続可能性への関心の高まりを活かし、重要なプレーヤーとして際立っています。
電動バイク革命における日本の役割
日本は長年にわたり世界の二輪車業界をリードし、数十年にわたり市場を牽引してきた著名な二輪車ブランドを擁しています。業界が電動化へと舵を切る今、日本は再び二輪車をリードする好位置につけています。各社は電動ドライブトレイン技術、バッテリーシステム、そしてコネクテッドモビリティソリューションに多額の投資を行い、現代の二輪車の概念を再定義しています。
日本国内では、消費者の意識、政府の優遇措置、そしてコンパクトな電動二輪車を特に実用的にする日本の都市インフラの高密度化といった要因により、電動バイクの需要が高まっています。高齢化も電動スクーターや軽二輪車の普及を後押ししており、これらの車両は従来のガソリンバイクよりも扱いやすく、メンテナンスも容易だと考えられています。
さらに、日本のメーカーは国内向けの電動バイクの開発にとどまらず、電動二輪車の普及が急速に進む東南アジアや欧州など、海外市場への展開も積極的に進めている。
世界市場のダイナミクスと成長要因
世界の電動バイク市場は上昇傾向にあります。気候変動対策が世界的に強化され、燃料価格の変動が続く中、電動モビリティソリューションの魅力はますます高まっています。2032年までに、電動モーターと進化するバッテリー技術を搭載した、アーバンスクーターから高性能スポーツバイクまで、幅広いモデルが市場に参入すると予想されています。
電動バイク市場セグメント分析
世界の電動バイク市場は、バイクの種類、モーターの種類、馬力、バッテリーの種類、充電電力、最終用途、地域によって区分されています。
● オートバイに基づいて、市場はストリート、スポーツ、オフロードに分類されます。
● モーターの種類に基づいて、市場はハブモーターとミッドドライブモーターに分類されます。
● 馬力に基づいて、市場は 25 kW 未満、25 kW ～ 50 kW、51 kW ～ 75 kW、76 kW ～ 100 kW、および 100 kW 以上に分類されます。
● バッテリーの種類に基づいて、市場はリチウムイオン、鉛蓄電池、その他に分類されます。
● 充電電力に基づいて、市場は10kW未満、10kW～20kW、20kW以上に分割されます。
● 最終用途に基づいて、市場は個人用と商業用に分割されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
