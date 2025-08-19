彼氏が欲しいと感じるのはどんなとき？実際の意見をアンケート調査！

株式会社アイベック

恋人がいない日々が続くと、ふとしたタイミングで「彼氏が欲しい」「素敵なパートナーと出会いたい」と思いますよね。

では、世の中の女性は、実際にどんなときに彼氏が欲しいと感じるのでしょうか？

今回の記事では、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ https://happymail.co.jp ）（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市）」にて、成人女性100人を対象に、「彼氏が欲しいと感じるとき」に関するアンケート調査を実施しました。

回答結果をもとに、彼氏が欲しいと感じている女性の割合や、彼氏が欲しくなる瞬間などを詳しく解説します。

1.彼氏が欲しいと感じている女性は約半数

現在恋人がいない成人女性100人に、彼氏が欲しいと思うことはあるか尋ねたところ、全体の約半数が「はい」と回答しました。

彼女にとって彼氏は、お互いに愛情を注ぎ合える特別な存在です。

また、仕事やプライベートがうまくいかないときに、彼氏が大きな支えになってくれることもあります。

友達や家族とも異なる大切な存在であるため、彼氏が欲しいと感じる気持ちは自然なものだといえるでしょう。



1-1.彼氏がいない期間はどれくらい？

彼氏が欲しいと思っている女性の「彼氏がいない期間」はどれくらいなのでしょうか？

彼氏が欲しいと思うことがあると回答した46人を対象に、彼氏がいない期間について尋ねたところ、以下の結果となりました。

1年以上彼氏がいない人の割合が約6割であることから、彼氏がいない期間がある程度長くなると、彼氏が欲しい気持ちが強くなりやすいといえるでしょう。

一方で、彼氏がいない期間が短くても、彼氏が欲しいと感じる女性は一定数存在するようです。

「最近彼氏と別れた...」という寂しさから、新しい彼氏が欲しくなってしまうことがあるのでしょう。

2.彼氏が欲しいと思うのはどんなとき？

女性はどんなときに、彼氏が欲しいと感じるのでしょうか？

先ほどのアンケートで「彼氏が欲しいと思うことがある」と回答した女性を対象に、「彼氏が欲しいと感じるのはどんなときですか？」と聞いてみました。

ここでは、アンケートに寄せられた女性のリアルな意見を紹介します。



2-1.気持ちが落ち込んでいるとき

・精神的な支えや助けが欲しいと思うときに、頼れる彼氏がいればなと思うときがあります

・落ち込んで話を聞いてほしいとき

・支えになる人がいて欲しい

気持ちが落ち込んだときに、彼氏が欲しいと思う女性は多いようです。

落ち込んだり助けがほしかったりするときに、支えになってくれる彼氏がいたら嬉しいですよね。

気持ちがネガティブになっているときに、頼れる存在が欲しくて「彼氏がいたらな」と思ってしまうのでしょう。



2-2.1人が寂しくなったとき

・1人でご飯を食べているときや、買い物をしているとき

・寒い夜に一緒にご飯食べたいなって思う

・一人の夜が寂しくてたまらなくなるときです

「1人が寂しいときに彼氏が欲しくなった」という声も多く見られました。

ご飯を食べているときや1人で夜を過ごしているときなど、日常のふとしたタイミングで孤独を感じると、彼氏が欲しくなってしまうようです。

また、冬の寒さが寂しさに拍車をかけて、彼氏が欲しいと強く感じることもあるでしょう。



2-3.恋人がいる人が羨ましくなったとき

・周りの人が楽しそうにデートしていたり結婚する友達が増えたとき

・街中でカップル姿を見たとき

・友達みんな彼氏がいるのと、いろんなイベントで一緒に過ごしてくれる人が欲しいと思ったから

恋人がいる人が羨ましくて、彼氏が欲しくなる女性もいます。

カップルが街中で楽しそうにしていたり、友達が彼氏とイベントを楽しんでいたりすると、どうしても羨ましく感じてしまいますよね。

また、周りの友達が結婚して幸せになっていく姿を見て、「自分も結婚を考えられるような彼氏が欲しい」と思うこともあるでしょう。



2-4.クリスマスや誕生日などのイベント

・季節ごとのイベントのとき

・クリスマスや誕生日などイベントのときに彼氏が欲しいと感じます

・クリスマスなどのイベント

「誕生日や季節のイベントのときに彼氏が欲しくなる」という意見も寄せられました。

クリスマスや誕生日などの特別な日は、大好きな彼氏と一緒に過ごしたいと思いますよね。

普段はそれほど彼氏が欲しいと思わないのに、イベントに触発されて「彼氏がいたらいいのにな」と感じてしまうこともあるでしょう。

3.彼氏が欲しいと感じないのはなぜ？

最初に紹介したアンケートの結果から、彼氏が欲しいと思う女性が約半数いる一方で、彼氏が欲しいと思わない女性も同程度いることがわかりました。

そこで、「彼氏が欲しいと思うことがない」と回答した女性に、彼氏が欲しくない理由について聞いてみました。

ここでは、彼氏が欲しいと思わない女性の本音を紹介します。



3-1.1人の方が楽

・1人の方が気楽だし、気ままに過ごせるから

・1人の淋しさより1人の気楽さの方が強いから

・1人の方が楽だし、好きなことができるから

「1人の方が楽なので彼氏が欲しいと感じない」と考えている女性は多いようです。

彼氏がいると楽しいこともありますが、行動が制限されたり、気疲れしたりすることもあるでしょう。

1人でいる気楽さにメリットを感じている女性は、彼氏が欲しいと感じにくいようです。



3-2.恋愛をするのが面倒

・誰かと親密な関係になるまでコミュニケーションを取ることが億劫になってしまったので

・「連絡しなきゃ」「デートしなきゃ」という半強制イベントが発生して面倒くさい

・恋愛は楽しい、というよりなにかと気疲れが多いため

「恋愛をするのが面倒」という声も多く見られました。

男性と出会って、段階を踏みながら関係性を深めていくには、相当な労力がかかります。そうした労力に目を向けてしまい、恋愛自体が面倒くさくなってしまうのでしょう。



3-3.自分の時間を優先したい

・交際相手がいると、自分の時間が持てなくなりそうだから

・趣味と仕事でやりたいことがたくさんあるので、今は必要ないと感じる

・私生活がそれなりに忙しいのでペースを崩されたくない

「自分の時間を優先したい」という女性もいました。

彼氏がいると、どうしても相手のペースに合わせなければいけない場面があります。

自分の時間やペースを大事にしたい女性は、彼氏がいることにメリットを感じないのでしょう。



3-4.現状に満足している

・現在必要性がないと思っているから

・現状とても幸せなため。いたらいたで楽しみがあると思うが、悩みも増えそう

・今の自分の生活に満足しているから

「現状に満足している」という意見も寄せられました。

仕事が充実していたり、趣味や自分磨きに忙しかったりする女性は、彼氏がいなくても日々の満足度が高い傾向があります。

また、家族や同じような境遇の友人と一緒に過ごしていれば、寂しさを感じることもあまりありません。

今の生活に満足していると、わざわざ恋愛する気が起きないのです。

4.彼氏が欲しい女性の9割が出会いがないと感じている

最初のアンケートで「彼氏が欲しいと思うことがある」と答えた46人を対象に、「普段の生活で出会いがないと感じますか？」と聞いたところ、なんと約9割の女性が出会いがないと感じていることがわかりました。

彼氏が欲しい女性にとって、彼氏候補になる男性との出会いを増やすことは、最優先の課題のようです。

では、どのようにして出会いを作ればいいのでしょうか？

具体的な方法について、次の章で詳しく解説します。

5.彼氏が欲しいときに出会いを作る方法

最後に、彼氏が欲しいときに出会いを作る方法について解説します。

新しい出会いを求めている女性は、ぜひ参考にしてみてください。



5-1.友人の紹介

彼氏が欲しいなら、友人に男性を紹介してもらえないか頼んでみましょう。

友人にお願いすれば、信頼できる男性や自分に合った男性を紹介してもらえる可能性があります。

普段から真剣に「彼氏が欲しい」とアピールしておくようにしてください。

真面目に相談しておくことで、友人も真剣に相手を探してくれるはずです。

ただし、友人の紹介で出会える人数は限られています。

また、紹介してもらった相手とうまくいかなかったときは、友人に報告したり、気を遣わなければいけなかったりする必要があるので、注意しましょう。



5-2.合コンに参加する

合コンに参加するのもおすすめの方法です。

友人づての合コンであれば、相手の素性やスペックもわかりやすく、比較的安心して参加できます。

1回の合コンで彼氏候補を見つけられなかったとしても、合コンで交友関係を広げていけば、また次の合コンに繋げていくことができるでしょう。

ただし、合コンには遊び目的や彼女持ちの男性が参加していることもあります。

男性の目的をきちんと見極めて、悪い男性に騙されないように注意しましょう。



5-3.街コン・婚活パーティーに参加する

1回で多くの男性と出会いたい人には、街コンや婚活パーティーがおすすめです。

参加できる年齢や年収の条件が限定されているものもあるので、自分が男性に求める条件に合わせてイベントを選ぶことができます。

また、最近ではスポーツやものづくりを一緒に楽しむ「趣味コン」も企画されています。

好きなことや興味のあることを楽しみながら出会いを探してみてはいかがでしょうか。

ただし、街コンや婚活パーティーは参加費や時間がかかるので、あまり手軽さはありません。

余計なコストを払いすぎないように、自分が本当に参加したいものを選んで応募するようにしましょう。



5-4.マッチングアプリを利用する

今すぐ手軽に出会いを探したいなら、マッチングアプリがおすすめです。

スマホやパソコンで簡単に登録できるので、忙しい人や合コンに参加するのが面倒な人でも、気軽に出会いを探すことができます。

また、女性会員は利用料が無料なことが多く、コスパがいいのも魅力です。

男性に求める条件を入力して、当てはまる人を検索できるので、自分の希望を叶えてくれるパートナーと出会える可能性も十分あります。

男性との出会い方に迷っているなら、まずはマッチングアプリに登録してみましょう。

彼氏が欲しいと思ったら積極的に出会いを探しに行こう

今回のアンケート調査では、現在恋人がいない女性の約半数が「彼氏が欲しい」と感じていることがわかりました。

しかし同時に、彼氏が欲しいと思っている女性の9割が「出会いがない」と感じていることも判明しました。

彼氏が欲しいと思ったら、自分から積極的に出会いを探す必要があります。

友人に男性を紹介してもらえないか頼んでみたり、合コンや街コンに参加したりしてみましょう。

手軽に出会いを探したいのであれば、マッチングアプリを利用するのがおすすめです。

「彼氏が欲しい」という気持ちを原動力にして、出会いの場に飛び込んでみましょう。

