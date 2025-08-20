世界的な人気アクションゲーム「SUPER MARIO」より、マリオとヨッシーのフィギュア目覚まし時計が12月上旬より発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川洋)は、世界的な人気アクションゲーム「SUPER MARIO（スーパーマリオ）」より、マリオとヨッシーのフィギュア目覚まし時計を12月上旬より発売開始することを発表いたします。

【販売について】

予約開始：2025年8月19日（火）

発売時期：2025年12月上旬予定

■販売店一覧

Amazon.co.jp

・マリオ：https://amzn.to/3HIrj0B

・ヨッシー：https://amzn.to/3VfzwfP

INFOLENS GEEK SHOP

https://bit.ly/3UA6aJ6

※取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。

店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。

【商品情報】

・SUPER MARIO フィギュア目覚まし時計（マリオ）

大人気「スーパーマリオ」から、「マリオ」の目覚まし時計が登場！

目覚まし音にはキャラクターをイメージした着信音を採用。

さらに、ボタンを押すと楽しいサウンドエフェクトが鳴るギミック付きで、遊び心満載！

スヌーズ機能やバックライトなども搭載しており、見た目の可愛さと実用性を兼ね備えたアイテムです。

価格：\6,600（税込）

発売日：2025年12月上旬予定

商品サイズ： W135×H182×D90（mm）

・SUPER MARIO フィギュア目覚まし時計（ヨッシー）

大人気「Super Mario」から、「ヨッシー」の目覚まし時計が登場！

目覚まし音にはキャラクターをイメージした着信音を採用。

さらに、ボタンを押すと楽しいサウンドエフェクトが鳴るギミック付きで、遊び心満載！

スヌーズ機能やバックライトなども搭載しており、見た目の可愛さと実用性を兼ね備えたアイテムです。

価格：\6,600（税込）

発売日：2025年12月上旬予定

商品サイズ： W135×H182×D90（mm）

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/(https://geekshop.infolens.com/)

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

https://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社について】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。

輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号： インフォレンズ株式会社

代表者： 代表取締役CEO 安川 洋

本社：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

(C) 2020 Nintendo