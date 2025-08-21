ワールドゲームズに別れ、友情は永遠に：外国人記者からボランティアへ感謝の贈り物

成都（中国）、2025年8月20日 /PRNewswire/ -- 2025年8月17日、成都ワールドゲームズが正式に閉幕しました。紅星ニュースの報道によりますと、別れの際、メディアアシスタントのボランティアたちは、世界各地の記者たちから記念品を受け取りました。これらの贈り物は、十数日間の交流の中で静かに芽生えた国境を越えた友情の証となりました。

十数日の交流で生まれた国境を越える友情

海外メディア記者の「コミュニケーションの架け橋」として、メディアアシスタントのボランティアたちは、通訳や事務調整などのサービスを通じて、大会期間中、記者たちにとって最も身近な仲間となりました。



魏永嘉（中央）とチェコの記者



チェコの記者は、メディアアシスタントの魏永嘉さんへのポストカードにこう書かれていました。「あなたの助け、気遣い、そして情報提供をありがとう。これから成都ワールドゲームズを思い出すとき、必ずあなたを思い出すでしょう。そしてあなたが文化を紹介してくれてありがとう。もしその後あなたがチェコに来るなら、私がしっかり案内します。」



チェコ人記者たち直筆の感謝ポストカード



日本語グループで活動した西南交通大学のボランティア、劉婧菀さんと石子楽さんは、二人の日本人記者の登録カードに関するトラブルを無事に解決しました。「父と同じくらいの年齢の記者お二人が、丁寧に頭を下げてお礼を言ってくださった瞬間、自分の仕事が特別に価値あるものだと感じました」と劉婧菀さんは振り返りました。その後、二人の日本人記者は、二人のボランティアに日本から持参した小さな鏡を贈りました。石子楽さんはこう補足しました。「実は彼らが成都に来る前から、私たちはオンラインで多く交流していました。彼らは四十以上の国と地域を訪れたことがありますが、中国は初めてだと言っていました。『あなたがいてくれたから、私たちは前から中国は良い国で、成都は良い都市だと思っていて、とても楽しみにしていました』と。」

フランス語グループのメディアアシスタント、段海酸さんは、フランス人記者から二枚の一緒に写った写真を贈られました。そのうち一枚は、彼女が休憩しているときに記者がこっそり撮ったものでした。「これは友人同士だからこそのお茶目なやり取りで、とても嬉しい驚きでした」と段海酸さんは笑顔で語りました。活動期間中、段海酸さんは記者に同行して春熙路、太古里やパンダ基地を訪れました。散歩の途中、記者から「フランス人の友達はいる？」と聞かれ、いないと答えると「今できたよ。それが私だ」と言われたそうです。

ボランティア活動は成長を促し、国際的な視野を広げる

主に在校の大学生や大学院生で構成されるこのメディアアシスタントにとって、成都ワールドゲームズへの参加は「サービス提供者」という立場を超える意味を持っていました。

「このような国際大会に参加できること自体が、貴重な経験です」と魏永嘉さんは語りました。体系的な研修と実地での活動を経て、それぞれのボランティアが自分の持ち場で価値を見出し、大会の円滑な運営に力を尽くしました。

段海酸さんは活動の中で視野を広げました。彼女が忘れられないのは、異なる国の選手たちが試合後に抱き合い、コーチと観客の歓声が入り混じる光景です。それは彼女の学習意欲をかき立てました。「もっと努力して勉強し、より大きな舞台に立ち、中国の若者の風采を世界に示したい」と。

劉婧菀さんと石子楽さんは、都市の大きな変貌を実感しました。「FISUワールドユニバーシティゲームズやワールドゲームズといった国際大会が続けて開催され、成都のスポーツ施設はますます増え、市民の運動への熱意も高まっています。都市全体がより活気にあふれてきています。」

盛大な大会はすでに閉幕しましたが、友情は途切れることなく続いていきます。ポストカードに書かれた招待の言葉や、小さな贈り物に込められた思いは、やがて山や海を越えて、未来において新たな章を紡いでいくことでしょう。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com