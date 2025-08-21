【世代別調査】91%が重要視！60代社員の対面コミュニケーションに対する意識とは（法人携帯マッチングサイト「一括.jp」調べ）
法人携帯マッチングサイト【一括.jp】が60代の対面コミュニケーションの実態を調査
【画像】
近年、リモートワークやオンラインツールの普及が進む中、職場におけるコミュニケーション方法も多様化しています。特に、60代社員がどのように対面コミュニケーションを捉えているかは、今後の職場環境の最適化や業務効率向上において重要な視点となります。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp」は、60代の会社員100名を対象にアンケート調査を実施しました。「対面コミュニケーションの必要性」「重要と感じる理由」「特に効果的だと感じる場面」の3点から、60代社員の対面コミュニケーションに対する意識を可視化しました。
対面とオンライン、それぞれのコミュニケーション手段を適切に使い分けるためには、どの場面で対面が効果的で、どの場面ではオンラインで十分かを明確にする必要があります。本調査の知見は、熟年層社員が多い職場における円滑なコミュニケーション設計や、ハイブリッド型ワークの実施に役立つ実務的なヒントとなるはずです。
▼調査項目
◆ 調査1： オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2： 対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3： 対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆まとめ： 60代社員の意識調査から学ぶ、職場コミュニケーション最適化ポイント
調査結果1：60代社員意識調査から学ぶ、職場コミュニケーション最適化ポイント
【画像】
最も多かったのは「ある程度重要」で、58.0%（58人）を占めました。60代の多くがオフィスでの対面コミュニケーションを重要視しており、業務において一定の価値があると認識していることがわかります。
次いで「非常に重要」が33.0%（33人）で、対面コミュニケーションが業務において不可欠な要素と感じている層も一定数存在しています。
両者を合わせると、91.0%（91人）となり、対面コミュニケーションが業務を円滑に進め、信頼関係を築くために不可欠であると広く認識されていることがわかります。
また、「あまり重要ではない」が7.0%（7人）、「全く重要ではない」が2.0%（2人）という結果から、対面コミュニケーションの重要性を低く評価する意見は少数派でした。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
【画像】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」で、64.8%（59人）にのぼりました。対面のやり取りが、人間関係を強固にする手段として特に重視されていることがうかがえます。
次いで「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」49.5%（45人）、「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」42.9%（39人）と続いており、言葉以外の情報が正確な理解につながる点や、誤解を防ぐ効果が高く評価されていることが明らかです。
