リアル怪談イベント『怖い家』が小樽で話題沸騰！ ～体感怪談「怖い家」来場者殺到・サイン会は3時間の大盛況～
年間 約6500 人を集客する怪談ライブ 「北海道 オカルト トーク ライブ北こわ」を企画運営するトライフル株式会社（本社：北海道札幌市白石区、代表取締役：堀口 哲行）は、2025年8月1日よりウイングベイ小樽にて開幕した、没入型ホラーアトラクション『体感怪談「怖い家」～配信できなかった取材～』（主催：体感怪談製作委員会／プロデュース：オカルト系YouTuber「たっくー」）が、初日から大きな話題を呼び、想定を大きく上回るペースで来場者数を伸ばしています。
8月14日に開催された、「怖い家プレゼンツ怖い トークショー」 は、平日にもかかわらず会場前には開場前から行列ができ、週末には最大90分待ちとなるなど、北海道小樽の“夏の目玉イベント”として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327747&id=bodyimage1】
■「サイン会が終わらない」―熱狂の3時間
8月中旬に行われたトークショーの後、実施されたたっくー氏のサイン会では、なんと3時間以上にわたる長蛇の列が続きました。
一人ひとりに丁寧に対応するたっくー氏の姿勢に、ファンからは「神対応すぎる」「こんなに丁寧なサイン会は初めて」「直接お礼が言えて泣きそうになった」といった喜びの声が多数。
最後の1人まで笑顔で応える姿に、感動の拍手が沸き起こるシーンも見られました。
■ 来場者からの話題沸騰中
来場者からは、
「五感すべてを使う新感覚の怪談イベント」
「“驚かされる”ではなく、“感じてしまう”怖さがリアル」
「夏の思い出にぴったり。家族でもカップルでも楽しめる」
といった、幅広い年代層からの好評の声が寄せられています。
本イベントは、たっくー氏が実際にYouTubeで“封印”した事故物件取材をベースに、
視覚・聴覚・嗅覚・体感温度まで演出に取り入れた完全没入型のホラー体験施設。
参加者は「調査隊の新人クルー」として懐中電灯ひとつを頼りに物件内を探索。
背後から聞こえる足音、ふいに現れる影、香り立つ線香の匂い…
“見えない恐怖”が徐々に実体を帯び、最後には祈りを捧げるしかない──
そんな“現代の怪談”を五感で味わう新感覚アトラクションです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327747&id=bodyimage2】
■イベント概要
タイトル：体感怪談「怖い家」～配信できなかった取材～
開催期間：2025年8月1日（金）～8月31日（日）
時間：11:00～20:00（最終入場19:30）
会場：ウイングベイ小樽 3番街2階特設会場（北海道小樽市築港11）
入場料：大人1,800円／小学生以下1,000円（税込）
チケット販売：チケットぴあ（Pコード：657-786）
公式サイト：https://taikan-kwaidan.com/
■ ３つの見どころ
（1）懐中電灯の光で探索する「事故物件」
参加者は霊感を持つ「新人クルー」として、異様な気配に包まれた室内を進みます。
進行とともに異変が連続し、隠された“裏部屋”が明らかに…。
（2）心霊写真・黒電話・ショート怪談など
会場には「オカルトアミューズメントコーナー」も併設。
たっくーのチャンネルで募集した心霊写真の展示や、黒電話によるショート怪談、怪談検定など、
ホラーファンもライト層も楽しめるコンテンツが満載！
（3）フィクションではない “封印映像”の世界へ
実際に起きた不可解な事件とリンクする物語構成。
