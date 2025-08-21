【年代別調査:70代以上編】会計行動「セルフ派 vs 有人派」～安心感と利便性の重要性～（店舗デザインマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/ 店舗デザインマッチングサイトの「エミーオ」がシニアの会計方法に関して徹底調査！
セルフレジや新しい決済方法の導入が進む中、会計方式の選択肢はますます多様化しています。では、シニア層の消費者はどの会計方式を選び、どのように新しい仕組みに対応しているのでしょうか？
こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介する店舗デザインマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/ ）』は、70代以上の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式導入時の対応」という3つの視点から、シニア層の会計行動と意識を分析しています。
店舗運営や新システム導入を検討する企業にとって、シニア層のニーズに応える施策を設計するための貴重なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：もっとも好む会計方法は？
◆ 調査2：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：70代以上の消費者の会計方法選び「安心感とサポートが重要な要素」
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
最も多かったのは「有人レジ会計（レジスタッフが対応する方式）」で、49.0%（49人）を占めました。70代以上では、依然としてレジスタッフとの直接的なやり取りを好む人が多いことがわかります。
次いで「特にこだわらない」が28.0%（28人）を占めており、消費者が会計方法に対して柔軟であることが示されています。
「セルフ会計（自分で端末や機械を操作して精算する方式）」は23.0%（23人）を占め、一定の需要はありますが、依然として主流ではないことがわかります。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で、45.8%（33人）を占めました。この結果から、消費者は支払いの手軽さを重視していることがわかります。特に、迅速でスムーズな支払い方法が選ばれる傾向が強いことが伺えます。
次いで「待ち時間が短い」が36.1%（26人）を占めており、消費者が迅速なサービスを求める傾向が強いことが浮き彫りになりました。これは、時間の効率化を求めるニーズが高いことを示しています。
「ポイント・クーポンが使いやすい」は25.0%（18人）を占め、特典を活用できることが選ばれる理由として重視されていることが分かります。
「会計の正確さ」は23.6%（17人）で、精度が高い会計処理が求められていることがわかります。一方で、「スタッフとのやり取りがあって安心」は20.8%（15人）で、直接的なサポートを重視する消費者も一定数いることが確認できます。
「現金で払い易い」や「操作が簡単」といった選択肢は比較的少なく、現金よりもキャッシュレスやスムーズな支払い方法の方が好まれる傾向が見て取れます。
