PS5版『ヘル・イズ・アス』体験版が配信開始！ 期間限定で9月2日まで ダンジョントレーラーも同時公開
株式会社3goo（サングー）（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ）は、PlayStation（R）５版『ヘル・イズ・アス』 の体験版を、期間限定でPS Storeにて配信開始したことを発表しました。配信期間は2025年9月2日（火）までとなります。合わせて、ダンジョントレーラーを公開いたしました。
体験版『ヘル・イズ・アス』が配信開始！
PS5版『ヘル・イズ・アス』の体験版を、2025年9月2日まで期間限定でPS Storeにて配信中です。いち早くゲームの世界を体験できるこのチャンスをお見逃しなく。
体験版では、マップも、コンパスも、クエストマーカーもない世界でアドベンチャーゲーム本来の没入感を再発見できます。
プレイヤーは、直感や観察力、そして近接戦闘スキルを駆使して、数々の困難や脅威に立ち向かっていきます。収録内容はゲーム第1章全体で、プレイ時間は約1時間半。探索好きのプレイヤーなら、ゲーム内に隠されたさまざまな秘密を発見することで、さらに長く楽しむことも可能です。
体験版のダウンロードはこちらからhttps://x.gd/eketM
PlayStation（R）5『ヘル・イズ・アス』 ダンジョントレーラー https://x.gd/Vj89y
ダンジョントレーラーについて
トレーラーはクリエイティブディレクターのジョナサン・ジャック＝ベレテット氏による解説とともに、ダンジョンシステムの新たなゲームプレイ映像が公開されました。
『ヘル・イズ・アス』の物語は、悲惨な内戦によって孤立した国「ハデア」を舞台としています。荒廃したこの国家は謎めいた過去を秘めており、プレイヤーは物語を進める中で、忘れ去られた古代のダンジョンを探索し、この地に隠された暗い秘密の真相に迫ります。
これらのダンジョンは単なるサイドコンテンツではなく、物語の核心を担う重要な存在です。ハデアの深層にある歴史を紐解く鍵と同時に、記憶に残るゲームプレイや手応えあるチャレンジが詰まった、冒険の舞台にもなっています。
各ダンジョンは雰囲気や難易度、意図にそれぞれ独自の特徴を持ち、プレイヤーはまず周囲や状況を理解し、観察力、論理的思考、そして何よりも道を阻む数々の敵との戦いなど、多彩なスキルを駆使することが求められます。さらに、各ダンジョンの終盤には緊張感あふれるクライマックスが待ち受けており、ハデアの複雑な過去を紐解くうえで重要な手がかりが明らかになります。
クリエイティブディレクターのジョナサン・ジャック＝ベレテット氏はこう語ります。「このコンセプトを通じて、私たちはプレイヤーに“自ら探索する楽しさ”を再発見してほしいと考えています。ダンジョンの深く神秘的な構造の中で、プレイヤーは周囲の環境に注意を払い、自分自身の力で道を切り開き、数々の障害を乗り越えていく必要があります。それぞれのダンジョンは、独自の体験と記憶に残る瞬間に満ちており、ピースが全てはまった時には高揚感を得られるようになっています。」
『ヘル・イズ・アス』について
『ヘル・イズ・アス』は、謎めいた世界の探索、激しい近接戦闘、そして革新的なストーリーが融合した、三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。
『ヘル・イズ・アス』について
『ヘル・イズ・アス』は、謎めいた世界の探索、激しい近接戦闘、そして革新的なストーリーが融合した、三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。