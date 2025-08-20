【THEフィッシング】これぞ最先端！ プロの技！ 爆釣！ 東京湾ライトアジ／8月23日(土)放送

テレビ大阪株式会社左から高槻慧（たかつき さとし）・照英（しょうえい）、マアジ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

これぞ最先端！ プロの技！

爆釣！ 東京湾ライトアジ

【放送日時】2025年8月23日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

照英（しょうえい）

高槻慧（たかつき さとし）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

今回は手軽で楽しい東京湾のライトアジ！ 都心にほど近い港から出船でき、ライトタックルで手軽に楽しめるとあって人気のある釣りだ！

アングラーはテクニカルな釣りを得意とする沖釣りのエキスパート・高槻慧。

高槻 (C)テレビ大阪

そして、芸能界屈指の釣り好き、照英。

照英 (C)テレビ大阪

ライトアジは寄せ餌のイワシミンチを撒いて、アジを寄せてから刺し餌と同調させて掛けるというシンプルな釣り。しかし、一度こだわりだすと寄せ餌の撒き方や多点掛けの方法など実に奥が深い。初心者からエキスパートまで幅広く楽しめる釣りだ。

左から照英、高槻 (C)テレビ大阪

出船から20分、ポイントに到着。ハリにエサを付ける。東京湾ではアカタンとアオイソメが主に使われる。今回は片方のハリにアカタン、もう一方のハリにアオイソメをつけるミックスでスタート。

仕掛けを投入して、寄せ餌を撒いて船長の指示ダナでアタリが来るのを待つ。すると高槻、１投目からヒット！ いきなり良型のアジを釣り上げた。

高槻、マアジ (C)テレビ大阪マアジ (C)テレビ大阪

照英も高槻にアドバイスを受けながら、アジ連発！ いきなりの本命に爆釣の期待大！

照英 (C)テレビ大阪照英、マアジ (C)テレビ大阪照英、マアジ (C)テレビ大阪

さらに後半では高槻が今最先端の釣り方「攻めのライトアジ」を照英に伝授！ 更なる爆釣劇が！！

左から照英・高槻 (C)テレビ大阪高槻、マアジ (C)テレビ大阪照英、マアジ (C)テレビ大阪

ライトアジの楽しさと、エキスパートの技術が詰まった30分！

どうぞお楽しみに！