自動くずならし機能搭載次世代型シュレッダ「GBC OptiMax」シリーズ新発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社 （本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） のGBCブランドは、2025年8月21日（木）より、画期的な機能である自動くずならし機能を搭載した次世代型シュレッダ「GBC オプティマックス マイクロ OPM35」および「GBC オプティマックス クロス OPX35」を文具通販、ホールセラーにて販売を開始いたします。
■「OptiMax」（オプティマックス）の特徴
OptiMaxは、ダストボックスの収容量を33％（※1）向上させる「ビンローテーション機能」を搭載した次世代型シュレッダです。この画期的な機能により、細断くずを均等に分散させ、オフィスでの業務効率化を実現します。
■主な特長
-ビンローテーション機能搭載
ダストボックスが回転することで、細断くずが自動的に均等に分散され、ダストボックスに収容できる用紙の枚数が33％（※1）増加、ごみ捨ての手間が25％（※2）低減します。
一般的なシュレッダでは、細断くずがダストボックス内で山のような形状になり、その頂点付近をセンサーが検知して満杯と認識されることが多いため、ユーザーは何度もダストボックスのドアを開けて細断くずを均す必要がありました。しかし、本機はダストボックス内で細断くずが均等に分散されるため、満杯センサーが反応するまでに収容できる用紙の枚数が増え、手間を大幅に削減することが可能です。
※1 回転した場合としなかった場合の比較（当社調べ）
※2 当社従来製品比
-ダストボックスがライトアップ
細断時にダストボックスがライトアップするユニークな機能付。細断くずのごみ捨てのタイミングが分かりやすくなっています。
■製品仕様
GBC オプティマックス マイクロ OPM35
品番 ：GSHOPM35
カットタイプ ：マイクロカット 2×15mm
投入幅 ：A4（223mm）
最大細断枚数 ：13枚/12枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：12枚/11枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：30分
ダストボックス容量 ：29L
定価 ：75,000円 （税別）
GBC オプティマックス クロス OPX35
品番 ：GSHOPX35
カットタイプ ：クロスカット 4×40mm
投入幅 ：A4（223mm）
最大細断枚数 ：19枚/18枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：18枚/17枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：30分
ダストボックス容量 ：29L
定価 ：72,000円 （税別）
■GBCについて
1947年の創立以来、GBCは70年以上にわたり世界100か国以上の人々にシュレッダ・ラミネーター・製本機などの事務機器を提供し続けています。家庭用のものから、オフィス用、さらにプロフェッショナル仕様の製品まで使い方によってお選びいただけるよう幅広い製品をラインナップしています。
■会社概要
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
