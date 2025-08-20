『リネージュW』アップデート「The Miracle」を実施！新コンテンツ「パプリオン レイド」や「ダーク エルフ」「修羅」のクラス ケアを実施！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、MMORPG『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。

■水竜パプリオンが登場！アップデート「The Miracle」を実施！

【アップデート日程】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日8月20日に、アップデート「The Miracle」を実施しました。

「The Miracle」で、リネージュに登場する六竜の一角、「水竜パプリオン」がバトル コンテンツ「パプリオン レイド」として実装しました。「パプリオン レイド」は、新しく追加されたアリーナ ダンジョン「水竜の棲処」にて、これまでのレイド バトルとは異なる、新たな高難易度コンテンツとして実施します。「パプリオン レイド」に参加するための条件としてレベル85以上のキャラクターが必要となります。「パプリオン レイド」で「水竜パプリオン」を討伐時、「パプリオンの腕力」や「パプリオンの魔力のゲートル」など新規神話級装備を獲得できます。

また、「ダーク エルフ」そして、「修羅」のクラス ケアを実施しました。「ダーク エルフ」のクラス ケアでは、「闇を裂く暗殺者」をテーマに、敵の視野を遮断し帰還を制御、さらに強力なデバフを付与する新規伝説級スキル「ダーク カーテン」など6種の新規スキルや多数のスキルをリニューアル、専用装備も改善や追加を実施しました。

「修羅」のクラスケアでは「混沌の刃の帰還」をテーマとして、持続時間中のソウル回復に加え、確率でスタン効果を反射、さらにバリアを生成して一定量のダメージを吸収することができる新規伝説級スキル「カオス リフレクション」を始めとした複数のスキルや、専用装備の追加、改善を行いました。

さらに、リネージュWを長くプレイいただいている方とこの機会に復帰を検討している方のために「ミラクル コイン」「ミラクル ミッション コイン」「ミラクル インシグニア」をご用意しました。

「ミラクル コイン」は、これまでの決済履歴に応じて1～100個まで配布されるコインになります。「ミラクル ミッション コイン」はイベント期間である2025年8月20日(水)定期メンテナンス後 ～ 2025年9月10日(水)定期メンテナンス前までの間に、決められた業績を達成すると配布されるコインになります。「ミラクル インシグニア」はこれまでの決済履歴に応じた等級のインシグニアが付与されます。等級に応じてコインで獲得できるアイテムの種類と数量が変わります。また特定の条件を満たしたプレイヤーにｙは「復帰者用インシグニア」が付与されます。「ミラクル コイン」「ミラクル ミッション コイン」は様々なアイテムをショップで交換/政策が可能です。

そのほか、アップデート「The Miracle」の詳細は公式サイトのお知らせよりご確認ください。

≪アップデート「The Miracle」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/conts/250811_update

■「TJ’s COUPON」

【イベント日程】

2025年8月20日(水)定期メンテナンス後 ～ 2025年9月10日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、ショップのイベント「TJクーポン」タブから「TJ's出席チェックKEY」を入手できます。「TJ's出席チェックKEY」を使用して「出席チェック14Days - TJ’s COUPON」を開放することができます。「出席チェック14Days - TJ’s COUPON」の1日目で2枚、8日目で3枚の「TJ’s Coin」を入手することが可能で、「TJ’s Coin」を使用して「TJ’s COUPON - 有料装備復旧」「TJ’s COUPON - ルーン復旧」「TJ’s COUPON - スキル カード変更(刻印)」「TJ’s COUPON - 変身復旧」「TJ’s COUPON - マジックドール復旧」と交換することが可能です。復旧や変更対象のアイテムが無い場合でも各クーポンを使い、「+5光るシャツ/ショルダー/バーザー装備箱」「英雄級刻印防具製作秘法書の欠片」「希少級スキル カード選択」などを製作することができます。

詳細は公式サイトのお知らせよりご確認ください。

≪「TJ’s COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=6899db409c618e0ed44939b6

【ゲーム概要】

「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発されたタイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ！

『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュW（Lineage W）

ジャンル：MMORPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

開発/運営：NCSOFT

リリース日：2021年11月4日(木)

公式サイト：https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageW_JP

公式Discord：http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年8月20日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。