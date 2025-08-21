業界最高レベルの静音性（※1）でオフィスでも静かに使える「スーパーサイレントシュレッダ GSHM3525X/GSHM3525M」8月21日発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社 （本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） のGBCブランドは、2025年8 月21日（木）より「スーパーサイレントシュレッダ クロス GSHM3525X」および「スーパーサイレントシュレッダ マイクロ GSHM3525M」を文具通販、ホールセラーにて販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326783&id=bodyimage1】
1. 業界最静音（※1）レベル
「スーパーサイレントシュレッダ M3525X/M3525M」は、業界内で最静音レベル（※1）のペーパーシュレッダを実現しました。動作音（※2）が40dbで、オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
※1：40db くず箱容量20以上のシュレッダ、空転時のモーター音において（2025年7月当社調べ）
※2：空転時のモーター音
2. 革新的な静音技術
本製品は、動作音（モーター音）のみでなく、紙を細断する際の音にも着目して開発しました。紙の細断時に発生する高い響く音を軽減する設計で、オフィスでのノイズレベルを抑え、快適に使用できます。
3. シンプルな操作性とスタイリッシュなデザイン
本製品は、シンプルな操作スイッチを採用し、誰でも簡単に使用できます。さらに、丸みを帯びたシンプルな形状とホワイトカラーのデザインが特徴で、オフィスにも馴染みやすいデザインです。
■製品仕様
スーパーサイレントシュレッダ クロス GSHM3525X
品番 ：GSHM3525X
カットタイプ／サイズ：クロスカット 4×38mm （紙・カード）
投入幅 ：220mm
最大細断枚数 ：17枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：15枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：10分
ダストボックス容量 ：25L
動作音 ：40db
定価 ：43,000円 （税別）
スーパーサイレントシュレッダ マイクロ GSHM3525M
品番 ：GSHM3525M
カットタイプ／サイズ：マイクロカット 2×12mm （紙・カード）
投入幅 ：220mm
最大細断枚数 ：9枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：8枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：10分
ダストボックス容量 ：25L
動作音 ：40db
定価 ：47,000円 （税別）
■GBCについて
1947年の創立以来、GBCは70年以上にわたり世界100か国以上の人々にシュレッダ・ラミネーター・製本機などの事務機器を提供し続けています。家庭用のものから、オフィス用、さらにプロフェッショナル仕様の製品まで使い方によってお選びいただけるよう幅広い製品をラインナップしています。
■会社概要
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326783&id=bodyimage1】
1. 業界最静音（※1）レベル
「スーパーサイレントシュレッダ M3525X/M3525M」は、業界内で最静音レベル（※1）のペーパーシュレッダを実現しました。動作音（※2）が40dbで、オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
※1：40db くず箱容量20以上のシュレッダ、空転時のモーター音において（2025年7月当社調べ）
※2：空転時のモーター音
2. 革新的な静音技術
本製品は、動作音（モーター音）のみでなく、紙を細断する際の音にも着目して開発しました。紙の細断時に発生する高い響く音を軽減する設計で、オフィスでのノイズレベルを抑え、快適に使用できます。
3. シンプルな操作性とスタイリッシュなデザイン
本製品は、シンプルな操作スイッチを採用し、誰でも簡単に使用できます。さらに、丸みを帯びたシンプルな形状とホワイトカラーのデザインが特徴で、オフィスにも馴染みやすいデザインです。
■製品仕様
スーパーサイレントシュレッダ クロス GSHM3525X
品番 ：GSHM3525X
カットタイプ／サイズ：クロスカット 4×38mm （紙・カード）
投入幅 ：220mm
最大細断枚数 ：17枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：15枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：10分
ダストボックス容量 ：25L
動作音 ：40db
定価 ：43,000円 （税別）
スーパーサイレントシュレッダ マイクロ GSHM3525M
品番 ：GSHM3525M
カットタイプ／サイズ：マイクロカット 2×12mm （紙・カード）
投入幅 ：220mm
最大細断枚数 ：9枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：8枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：10分
ダストボックス容量 ：25L
動作音 ：40db
定価 ：47,000円 （税別）
■GBCについて
1947年の創立以来、GBCは70年以上にわたり世界100か国以上の人々にシュレッダ・ラミネーター・製本機などの事務機器を提供し続けています。家庭用のものから、オフィス用、さらにプロフェッショナル仕様の製品まで使い方によってお選びいただけるよう幅広い製品をラインナップしています。
■会社概要
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
プレスリリース詳細へ