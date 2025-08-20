「AIガバナンスの構築と実装」と題して、株式会社NTTデータ経営研究所 河本 敏夫氏/助川 剛亜氏によるセミナーを2025年10月1日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【制度対応だけでは終わらない、信頼性と透明性を備えたAI活用の実現へ】

AIガバナンスの構築と実装

～日本・欧州の最新事例に学ぶ、リスク管理の要点～

株式会社NTTデータ経営研究所

ビジネストランスフォーメーションユニット

マネージングディレクター／クロスクリエイショングループ長

兼 Social Innovation Alliance Japan Denmark共同代表

河本 敏夫 氏

シニアマネージャー

助川 剛亜 氏

２０２５年１０月１日（水） 午後１時～３時１０分

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

＜１＞ポスト生成AI時代の競争力とガバナンス

河本 敏夫 氏【13：00～14：00】

各業界でAI導入が加速し、企業は「どのAIを、どのリスク対策と組み合わせるか」をポートフォリオ思考で最適化する段階にきている。AIは誰でも使える一方で誤用リスクも高く、ガバナンスの重要性が一段と増している。2025年5月には日本でもAI推進法が可決・成立し、厳格規制のEUとイノベーション重視の米国の中庸を志向している。変化の速い環境で機会を捉えるには、リスクを見極めつつガバナンス体制を機動的に見直し、迅速に改善を回すことが不可欠である。本講演では以上を踏まえ、企業としてAIソリューションを導入し、事業活動の成長を加速するために何をしていくべきなのか？を明らかにする。

１．NTTデータ経営研究所のご紹介

２．AI活用に対する主要各国の考え

３．企業がAIガバナンス構築の際にするべき検討

４．国内でのAIガバナンス構築事例

５．関連プロジェクトにおける弊社実績のご紹介

６．質疑応答／名刺交換

＜２＞欧州におけるAIリスクマネジメントの現場から

～欧州AI利活用の潮流と先進的な集中型AIリスク管理ソリューションの紹介～

助川 剛亜 氏【14：10～15：10】

AIはあらゆるセクターを急速に変革し、リアルタイムの不正検知からよりスマートな意思決定、革新的な顧客サービスまで、あらゆるものを強化している。AI導入の加速に伴い、関連するリスクも増大傾向となっている。例としては、規制当局の監視強化、監督の分断、そして透明性と統制の必要性の高まりなどが挙げられる。先進的な組織にとって、堅牢なAIリスク管理とガバナンスは、もはやコンプライアンスだけでなく、業務効率、イノベーションの多角化、そして信頼の構築にも不可欠である。本講演では、欧州で普及している先進的な集中型AIリスク管理ソリューションの詳細について、適用事例を交えつつ実際のアプローチに沿って全容を共有する。

１．集中型AIリスク管理の概要

２．アプローチ詳細

（１）活用AIと社内標準や外部規制の整合性担保

（２）運用面および技術面におけるAIの自動監視と検証

（３）初期開発～実装段階における監視観点と手法

（４）包括的な監査証跡

（規制当局や監査機関向けに高い透明性をもつ記録を残すためには）

３．アプローチ適用事例のご紹介

４．質疑応答／名刺交換

※プログラム中の一部セクションにおいては、以下の講師が補足的に登壇する可能性がございます。

株式会社NTTデータ経営研究所

ビジネストランスフォーメーションユニット マネージャー

青井 雄隆 氏

株式会社NTTデータ経営研究所

ビジネストランスフォーメーションユニット シニアコンサルタント

斉藤 直哉 氏

※第2講座における資料作成には、2021.AI CEO兼創業者である Mikael Munck 氏が関与しており、当日はオンラインにて参加予定です。必要に応じて英語での応答となる場合がございますが、その際は 助川 剛亜 氏が通訳を担当いたします。

