【初開催 ～9/30】香取市の絶品さつまいもスイーツを取り揃えました！農業と観光をつなぐ『SUMMER SWEET POTATO』を開催！【千葉県香取市】

香取市

香取の推しいも実行委員会（千葉県香取市）は、香取市産さつまいもを使ったスイーツや関連商品を紹介する地域回遊企画『SUMMER SWEET POTATO』を、2025年8月7日（木）から9月30日（火）まで開催します。千葉県香取市内の佐原エリアを中心に、12の店舗で香取市産さつまいもを使った『夏向けスイーツ』や『アレンジ商品』を提供します！

千葉県香取市は全国有数の『さつまいも』の産地です！

香取の推しいも実行委員会は、「さつまいも」という地域資源を軸に、ローカルブランドの育成、農業・観光・飲食・市民参加の連携による地域振興、香取市全体を巻き込む”推しいも文化”の創出に取り組んでいます。『SUMMER SWEET POTATO』はこのミッションを夏の季節に合わせて具現化した企画です。

佐原エリアを中心とした香取市内の12店舗が参加し、冷たいスイーツや夏向けアレンジ商品を通じて、 地元食材の魅力を発信。小野川沿いの柳の緑と青空、歴史的な町並みに映える一品を巡りながら、観光客と地元住民が町を歩き、交流するきっかけをつくります。

夏の思い出に、あなたの推しいもを探しに行きませんか？

【イベント概要】

名 称：SUMMER SWEET POTATO

期 間：2025年8月7日（木）～9月30日（火）

会 場：佐原エリアを中心とした香取市内の飲食店12店舗

アクセス：JR佐原駅下車／観光駐車場（佐原地区合計539台）あり

東京駅から高速バスで約90分

主 催：香取の推しいも実行委員会

後 援：香取市、香取市さつまいも産地強化推進協議会

香取の推しいも（Instagram） :https://www.instagram.com/katorisweetpotato/

【実施内容】

佐原エリアを中心とした香取市内の12店舗で、香取市産さつまいもを使った夏向けスイーツやアレンジ商品を提供します。参加店舗は以下の通りです。

- 蜜芋洋菓子店 金蜜堂：金蜜堂 夏プレミアム（焼き芋を冷やして提供する夏仕様の特別商品）- 茶屋花冠本店：金蜜芋アールグレイの御氷（焼き芋とアールグレイのかき氷）- 岩立本店：香取焼 2色の芋あん（紫芋と黄金芋のあんを使った焼き菓子）- VMG cafe：さつまいもモンブラン（注文後に仕上げるパフォーマンス付き）- お休み処 とんどん：さつまいもジェラート（素材の旨味を閉じ込めたさつまいもジェラート）- いかだ焼き本舗 正上：いっぷく堂のはるかさん（干し芋）- manpuku：台湾カステラ スイートポテトブリュレ（焼きたてのカステラに芋ペーストをのせてキャラメリゼ）- CAFE NETAIMO：芋ぺちーの（冷たい芋ミルクシェイク）- TAWARA：米粉クレープ さつまいもあんバター（もっちり食感の米粉生地と芋あん）- ブーランジェリー丘の上のシェリー：焼き芋カヌレ imole（規格外品のさつまいもを活用したカヌレ）- 水の郷さわら 道の駅：あい姫ちゃんさつまいもクッキー（香取市産のさつまいもを使ったサクほろ食感クッキー）- 伊能忠次郎商店：さつまいものチーズグラタン（芋の甘みとチーズの塩気がマッチ）

お問い合わせ先

香取の推しいも実行委員会（担当：越湖）

〒287-0003 千葉県香取市佐原イ1911-1

TEL：090-5777-7490

E-mail：thesweetpotato@gmail.com

Instagram ：@katorisweetpotato