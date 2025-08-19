【初開催 ～9/30】香取市の絶品さつまいもスイーツを取り揃えました！農業と観光をつなぐ『SUMMER SWEET POTATO』を開催！【千葉県香取市】
香取の推しいも実行委員会（千葉県香取市）は、香取市産さつまいもを使ったスイーツや関連商品を紹介する地域回遊企画『SUMMER SWEET POTATO』を、2025年8月7日（木）から9月30日（火）まで開催します。千葉県香取市内の佐原エリアを中心に、12の店舗で香取市産さつまいもを使った『夏向けスイーツ』や『アレンジ商品』を提供します！
千葉県香取市は全国有数の『さつまいも』の産地です！
香取の推しいも実行委員会は、「さつまいも」という地域資源を軸に、ローカルブランドの育成、農業・観光・飲食・市民参加の連携による地域振興、香取市全体を巻き込む”推しいも文化”の創出に取り組んでいます。『SUMMER SWEET POTATO』はこのミッションを夏の季節に合わせて具現化した企画です。
佐原エリアを中心とした香取市内の12店舗が参加し、冷たいスイーツや夏向けアレンジ商品を通じて、 地元食材の魅力を発信。小野川沿いの柳の緑と青空、歴史的な町並みに映える一品を巡りながら、観光客と地元住民が町を歩き、交流するきっかけをつくります。
夏の思い出に、あなたの推しいもを探しに行きませんか？
【イベント概要】
名 称：SUMMER SWEET POTATO
期 間：2025年8月7日（木）～9月30日（火）
会 場：佐原エリアを中心とした香取市内の飲食店12店舗
アクセス：JR佐原駅下車／観光駐車場（佐原地区合計539台）あり
東京駅から高速バスで約90分
主 催：香取の推しいも実行委員会
後 援：香取市、香取市さつまいも産地強化推進協議会
香取の推しいも（Instagram） :
https://www.instagram.com/katorisweetpotato/
【実施内容】
佐原エリアを中心とした香取市内の12店舗で、香取市産さつまいもを使った夏向けスイーツやアレンジ商品を提供します。参加店舗は以下の通りです。
- 蜜芋洋菓子店 金蜜堂
：金蜜堂 夏プレミアム（焼き芋を冷やして提供する夏仕様の特別商品）
- 茶屋花冠本店
：金蜜芋アールグレイの御氷（焼き芋とアールグレイのかき氷）
- 岩立本店
：香取焼 2色の芋あん（紫芋と黄金芋のあんを使った焼き菓子）
- VMG cafe
：さつまいもモンブラン（注文後に仕上げるパフォーマンス付き）
- お休み処 とんどん
：さつまいもジェラート（素材の旨味を閉じ込めたさつまいもジェラート）
- いかだ焼き本舗 正上
：いっぷく堂のはるかさん（干し芋）
- manpuku
：台湾カステラ スイートポテトブリュレ（焼きたてのカステラに芋ペーストをのせてキャラメリ
ゼ）
- CAFE NETAIMO
：芋ぺちーの（冷たい芋ミルクシェイク）
- TAWARA
：米粉クレープ さつまいもあんバター（もっちり食感の米粉生地と芋あん）
- ブーランジェリー丘の上のシェリー
：焼き芋カヌレ imole（規格外品のさつまいもを活用したカヌレ）
- 水の郷さわら 道の駅
：あい姫ちゃんさつまいもクッキー（香取市産のさつまいもを使ったサクほろ食感クッキー）
- 伊能忠次郎商店
：さつまいものチーズグラタン（芋の甘みとチーズの塩気がマッチ）
お問い合わせ先
香取の推しいも実行委員会（担当：越湖）
〒287-0003 千葉県香取市佐原イ1911-1
TEL：090-5777-7490
E-mail：thesweetpotato@gmail.com
Instagram ：@katorisweetpotato