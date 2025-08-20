勤次郎が新HRMブランド『JOBEE』をリリース

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、従業員100名未満の中小企業向け新HRMブランド『JOBEE（ジョビー）』を2025年8月27日（水）にリリースすることをお知らせいたします。またその第一弾として、初期費用無料・月額150円/名から利用できるクラウド型勤怠管理システムを提供開始いたします。

本サービスは、中小企業の複雑化する勤怠管理の課題を解決するため、当社の30年以上にわたる労務管理ソリューションのノウハウを集約。出退勤管理や残業・休暇管理・シフト作成などの基本機能に加え、時系列でのマスタ管理や複数回勤務など、中小企業に必要な機能＋αを網羅し、直感的な操作性と低コストを両立しました。

■新ブランド『JOBEE』を立ち上げた背景

近年、働き方の多様化や法改正により、就業・勤怠/人事/給与/健康管理を含むHR業務は一層複雑化しています。特に中小企業では、紙やエクセルでのアナログ管理、またはシステムとアナログの併用も多く、業務負担や最適化に課題を抱えているのが現状です。こうした状況を背景に、幅広い業務を正確かつ効率的に、低コストで実現できるクラウドシステムへの需要が急速に高まっています。

こうしたニーズに応えるべく、勤次郎株式会社は新ブランド『JOBEE』を立ち上げ、従業員100名未満の中小企業が低コストで使いやすいクラウド型HRMオールインワンソリューションを提供開始いたします。

『JOBEE』は、「はたらく、つながる、支えあう」をブランドコンセプトとし、企業と従業員の双方にとって“なくてはならない存在”を目指しています。

中小企業のHRMを強力にサポートし、生産性向上と従業員の健康・働きやすさの両立に貢献してまいります。

■『JOBEE』第一弾リリース クラウド型勤怠管理システムの特長

・低コストで導入しやすい

初期費用無料・月額150円／名～の手頃な価格で、コストを抑えながら本格的な勤怠管理が可能です。

・豊富な機能で中小企業のニーズに対応

今回リリースする勤怠管理機能では、出退勤管理、残業・休暇管理、シフト作成、申請承認、日跨ぎ勤務・複数回勤務、フレックス勤務など、必要な機能＋αを幅広く網羅。

さらに、アラーム機能で、打刻忘れや36協定違反防止・年休取得日数のチェックなども行えます。

打刻方法は、PC・スマホ・タイムレコーダーなど運用にあわせて選択可能。併用利用も可能です。

・直感的で使いやすい操作性

シンプルでわかりやすい画面設計により、ITに不慣れな方でもすぐに使いこなせます。

トップページには、打刻、各種機能、自身や部下の勤務状況、アラートを表示し、直感的でわかりやすく、迷うことがない操作性を実現します。

・クラウド型でスピーディーかつ安心の導入サポート

ご提案開始から最短1～2ヶ月で本稼働。進捗に合わせて丁寧にフォローいたしますので、システム導入が初めての方や、現在お使いのシステムに課題をお持ちの方も安心してご導入いただけます。

＜10月に製品発表会を開催＞

『JOBEE』のさらなる機能拡充や展望を紹介する製品発表会を、

2025年10月7日（火）に東京都内にて開催予定です。

詳細は追ってプレスリリースやSNSにてご案内いたします。

■30日間無料トライアルについて

『JOBEE』は、導入をご検討中の企業様向けに30日間の無料トライアルをご用意しています。実際の運用に合わせたプリセットにより、スムーズに初期設定を行えるため、導入後のイメージを具体的に体感いただけます。

■代表取締役執行役員社長 加村 光造 コメント

『JOBEE』の提供開始は、中小企業の生産性向上と働き方改革・健康経営(R)を支える大きな一歩です。勤怠管理にとどまらず、人事・給与・健康管理まで一元化できるプラットフォームへと進化させ、企業の「人的資本経営」を推進し、人々が健康でいきいきと長く働ける社会づくりに貢献してまいります。

また、データ連携やAIを活用した業務効率化や戦略的人材活用にも注力し、企業と従業員双方にとって“なくてはならない存在”となることを追求してまいります。

『JOBEE』が、中小企業の皆さまの多様な働き方を支え、組織全体の力を最大化するパートナーとなることを確信しています。今後の勤次郎にぜひご期待ください。

■今後の展望

『JOBEE』は今回リリースする勤怠管理システムを第一歩として、今後さらに機能を拡充し、HRMオールインワンソリューションへと進化していきます。

私たちは、『JOBEE』を単なる業務効率化ツールにとどめず、中小企業の成長を支える戦略的な経営インフラへと育てていくことを目指しています。今後もお客様の声に耳を傾けながら、“健康でいきいきと長く働ける社会づくり”に貢献するプラットフォームとして進化を続けてまいります。

『JOBEE』お問い合わせはこちら :https://www.kinjiro-e.com/lp/contact/

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

ＵＲＬ：https://kinjiro-e.com/