CNP、WebX Asia 2025ゴールドスポンサーのCryptoPawnとコラボ企画を実施 - 8月25日・26日はWebX会場にCNP着ぐるみも登場

CNP（CryptoNinja Partners）は、2025年7月末に暗号資産担保ローンサービス「CryptoPawn(https://cryptopawn.io/)」が法人スポンサーに就任したことを受け、パートナーシップ強化の取り組みの一環として、2025年8月25日、26日に開催されるアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX Asia 2025」において、ゴールドスポンサーとして出展する同サービスとのコラボレーション企画を実施することを発表いたします。

コラボ企画内容- 豪華抽選企画（ハズレなし）

CryptoPawn主催のキャンペーンとして、以下の豪華景品が当たる抽選を実施予定です。CryptoPawn公式Xアカウント(https://x.com/Cryptopawn33836) をフォローの上、キャンペーン開始をお待ちください。



特別景品：

・CNP NFT 計10体

・Amazonギフト券 総額150万円分

※どなたでもご応募いただける全国規模の抽選企画として、イベント前日までにCryptoPawn公式Xアカウント(https://x.com/Cryptopawn33836) で応募を受け付け、WebX会場にて公開抽選を実施予定です。

CryptoPawn公式Xをフォロー :https://x.com/Cryptopawn33836

2. CNP人気キャラクター「ルナ」「マカミ」登場

CNP（CryptoNinja Partners）の人気キャラクターである「ウサギのルナ」および「オオカミのマカミ」の着ぐるみが、8月25日・26日に「CryptoPawn」のブースに登場。キャラクターとの記念撮影をお楽しみいただけます。

CryptoPawn.ioサービス紹介・個別相談

『WebX Asia 2025』の開催期間中、「CryptoPawn」ブースでは、CryptoPawn.io の最新サービスや今後の展望についてのご紹介に加え、 来場者の皆さまに直接ご相談いただける窓口を設けます。

CNPホルダー限定特典 / 無金利・無期限借入サービス

本コラボレーションの特別企画として、CryptoPawn よりCNPホルダーを対象に限定特典が提供されます。



特典：

CryptoPawn経由でのお申し込みにより、「無金利（無期限）」現金借入が可能

特典適用条件：

・NinjaDAOにてCNPホルダーのロールを保有していること

・専用チャンネルにて特典付与のための申請手続きを完了していること



※詳細はNinjaDAOのCNPホルダー限定チャンネル「ジェネラティ部」にてご案内予定

【WebX Asia 2025 開催概要】

開催日: 2025年8月25日（月）～26日（火）

会場: ザプリンスパークタワー東京

主催: WebX実行委員会

公式サイト: https://webx-asia.com/ja/?lang=JA



【CryptoPawn.ioについて】

CryptoPawn.io は、暗号資産を担保に資金を借り入れることができる革新的な担保ローンサービスを提供しています。安全性と透明性を重視したプラットフォームとして、国内外のユーザーに新しい金融の選択肢を提供しています。



【CNPについて】

CNP（CryptoNinja Partners）は、2万人が参加する日本最大級のNFTコミュニティから誕生したキャラクターIPです。トレーディングカードゲーム、絵本、アパレル、地域創生プロジェクトなど、多彩な分野でキャラクターたちが活躍中。ブロックチェーンやAIなどの先端技術を活かし、デジタルとリアルの垣根を越える体験を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

CryptoPawn 広報担当

E-mail: info@cryptopawn.io

Website: https://cryptopawn.io/

*本プレスリリースに記載された情報は発表日現在のものです。予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。



関連リンク

・CNP公式X （旧Twitter）(https://x.com/cnp_ninjadao)

・CNP公式サイト(https://www.cryptoninja-partners.xyz/)

・コミュニティ / Ninja DAO(https://discord.com/invite/ninjadao)

・CNP公式LINEアカウント(https://page.line.me/cnp-official)



CNP運営会社 / 株式会社バケット(https://bucket.co.jp/)

提供サービス（一部） ：

名もなき夢に、定額の応援を

サブスクプラットフォーム「Fanclove」(https://fanclove.jp/)



CNPについてのお問い合わせ ：cnp@bucket.co.jp

本リリースについてのお問い合わせは、メールでのみ受け付けております。ご了承ください。