Leminoプレミアム会員限定9月14日井上尚弥世界戦の試合観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、大橋ボクシングジム（神奈川県横浜市）が2025年9月14日（日）にIGアリーナ（愛知県名古屋市北区）で開催する「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」の当日の試合観戦チケットが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

同級5度目の防衛戦に挑む、井上尚弥選手の前人未踏の挑戦を現地会場で応援しましょう。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名：Leminoプレミアム会員限定 井上尚弥世界戦 観戦チケットプレゼントキャンペーン

■キャンペーン内容：

応募条件のすべてを満たした合計100名さまに、抽選で9月14日井上尚弥世界戦の当日試合観戦チケットをプレゼントいたします。

■賞品：

「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」

C席観戦チケット ／合計100名様

※試合実施日：2025年9月14日（日）13:30開場（予定） 14:00試合開始（予定）

※会場：IGアリーナ（愛知県名古屋市北区）

■キャンペーン応募期間：2025年8月20日（水）10:00～2025年8月31日（日）23:59

■応募条件：

１.Leminoプレミアム会員であること

２.2025年9月1日0時0分時点でプレミアム会員であること

３.特設サイトにて「エントリー」を押下しエントリーされた方

※その他、特設サイトより応募条件をご確認いただいたうえでご応募ください

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-boxingLP-0820#campaign

【配信概要】※1

■タイトル：NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ

■配信日：【生配信】2025年9月14日（日）【アーカイブ配信】あり

■製作著作：Lemino/SECOND CAREER

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※2 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。