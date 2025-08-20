完全個室ネットカフェDiCE大阪梅田東通店、9月12日（金）12時にグランドオープン！前日11日は一般開放の無料体験プレオープンを開催！

株式会社シティコミュニケーションズ当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田 大明）が運営するインターネットカフェDiCEは、2025年9月12日12時に大阪二号店となる「DiCE大阪梅田東通店」を開業いたします。

「DiCE大阪梅田東通店」は、関西エリア初出店となった「DiCE大阪道頓堀本店」に続く待望の2号店であり、グループ全体では24店舗目の出店となります。大阪・梅田というアクセス至便な立地に誕生する本店舗は、多様なお客様に快適なネットカフェ体験をお届けいたします。グランドオープン記念イベントとして3つの大型イベントをご用意しております。

”グランドオープン記念第一弾！”

※プレオープン対象フロアは4F5Fの完全個室エリアが対象となります。また、物販品など席料以外にかかる料金に関しましては対象外となります。

グランドオープン記念企画の第一弾として、一般のお客様を対象に《無料プレオープン》を開催いたします。通常営業と同様に店舗をご利用いただけるにもかかわらず、ドリンクやソフトクリームも料金は一切かからず、どなたでも自由に体験いただける特別な機会です。

無料提供するソフトクリームは『ロイヤルバニラ』×『ロイヤルショコラ』の特別仕様となります。

ネットカフェ業界において“無料でのプレオープン”は極めて珍しい取り組みであり、私たちが自信を持って提供する空間やサービスを一足先にご体験いただけます。

この機会にぜひDiCE大阪梅田東通店にお立ち寄りくださいませ。

”グランドオープン記念第二弾！”

グランドオープン記念企画の第二弾として、2025年9月12日（金）から9月30日（火）までの期間限定で《毎日半額キャンペーン》を実施いたします。本キャンペーンでは、ご利用料金が通常料金の半額となり、これまでにない特別価格で快適なネットカフェ体験をお楽しみいただけます。

学生の方からビジネスパーソンまで、幅広いお客様に安心してご利用いただけるよう、お財布に優しい価格設定を実現いたしました。映画・アニメ・コミック・オンラインコンテンツといった多彩なフリーサービスも存分にご利用いただけますので、ぜひこの機会に当店ならではの上質な空間をご体験ください。

※半額はパック料金が対象となり、基本料金は割引対象外です。

”グランドオープン記念イベント第三弾”

「グランドオープン記念企画の第三弾として、毎日無料でご提供しているソフトクリームを、2025年9月12日～18日の期間限定で“特別仕様”にアップグレードいたします。ラインナップには、高級感あふれる『ロイヤルバニラ』と『ロイヤルショコラ』の2種類をご用意しました。両方を同時にお楽しみいただける機会は極めて希少であり、今回の半額キャンペーン期間中に限りご提供いたします。

ぜひこの特別な機会をお見逃しなく、贅沢な味わいをご堪能ください。

ご利用料金

DiCE大阪梅田東通店

フロント

通路

カフェエリア

店内は白・黒・木目を基調としたシンプルかつ洗練されたデザインで統一されています。清潔感のあるホワイトをベースに、空間を引き締めるブラック、そして温かみを添える木目素材をバランス良く配置することで、モダンで落ち着きのある居心地の良い空間を実現しました。

「DiCE大阪梅田東通店」では、多数の完全個室をご用意しており、お一人様でのリラックス利用はもちろん、ご友人とのグループ利用にも対応しています。長時間のご休憩や短時間のリフレッシュ、趣味の時間や軽作業まで、幅広いニーズに応える快適な環境を整えております。

さらに、女性のお客様にも安心してご利用いただける「レディースエリア」を完備。明るく清潔感のある内装と、周囲を気にせず過ごせるプライベート空間により、女性お一人でのご利用でも安心して心地良い時間をお過ごしいただけます。

▼所在地・アクセス

〒530-0018

大阪府大阪市北区小松原町４-３２ 北大阪東通りビル ４階-６階

OsakaMetro梅田駅 南改札11号出口より徒歩5分 ホワイティ梅田泉の広場M５出口すぐ

▼席種構成

・3フロア（4階・5階・6階）

・営業面積：約240坪

・完全個室：77席

・ブース席：33席

・合計：110席

▼導入コンテンツ・サービス

・蔵書数：約 20,000冊

・雑誌：約 50種類

・ドリンクバー：約 30種類

・無料ソフトクリーム:MIX機1台

・クロークサービス

・シャワー：4基

DiCE大阪梅田東通店HP :https://www.diskcity.co.jp/shop/osakaumeda/公式Xはこちら :https://x.com/DiCE_UMD

「DiCE」 は、2000 年より関東を中心に展開しているインターネットカフェです。高級感や清潔感などから、多くの女性のお客様にもご好評を得ています。豊富な雑誌・コミック、フリードリンクに加え、ソフトクリームに関しては「ソフトクリームに本気すぎるネットカフェ」として毎週違う味の提供や、他社とのコラボも行っています。グループ利用に最適な完全個室のVＩＰルームに加え、ダーツ・カラオケ・そしてeスポーツ等のアミューズメントコンテンツもお楽しみいただけます。「暇をつぶす」ネットカフェから「時間を作って通いたい」ネットカフェに。最高水準の体験を提供し、世の中をもっと楽しくするネットカフェです。

企業情報

会社名：株式会社シティコミュニケーションズ

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者：代表取締役社長 三田大明

設立：1995年12月20日（有限会社ザシティ）

URL：http://www.city-s.co.jp/

※本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社シティコミュニケーションズ

アミューズメント事業部広報担当：国井 達弘

メールアドレス：t.kunii@city-s.co.jp

電話：045-290-1130