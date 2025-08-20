100年町家を再生した宿泊施設「辰巳屋」全国展開フランチャイズ事業を開始

株式会社タツミヤインターナショナル

株式会社タツミヤインターナショナルは、100年以上前の町家を日本の大工・職人の手で現代に蘇らせた宿泊施設「辰巳屋」のフランチャイズ事業を全国の地域企業・事業者向けに本格展開します。

本事業は、宿泊に加え、文化・体験・物販・輸出を組み合わせた、地域文化を世界と次世代へ発信する新しいビジネスモデルです。

■ 事業開始の背景

近年、旅行者は「単なる宿泊」ではなく、地域文化や歴史、職人技に触れる体験を求めています。

しかし、そうした価値を提供できる施設は全国的に不足しています。

当社は大阪・天満で運営している「辰巳屋」で培った町家再生と文化体験型宿泊のノウハウをもとに、全国各地に地域文化発信拠点を広げるため、本フランチャイズ事業を開始します。

本事業は、特に以下のような事業者様に最適です。

地域商社：地域資源を扱い、観光分野へ新規参入を検討している企業様

不動産・建築関連企業：空き家・遊休不動産の活用に課題を感じている企業様

既存宿泊業者：民泊・旅館業をすでに運営中で、新ブランド導入に関心がある企業様

飲食業・観光業の事業者：観光需要を取り込みたい企業様

SDGs・地域貢献志向の企業：伝統・地域活性の文脈に共感いただける企業様

これらの事業者様にとって、辰巳屋フランチャイズは、地域資源を活かしつつ安定的な収益を確保し、地域と共に成長できる実践的なモデルとなります。

■ 辰巳屋フランチャイズの特徴

・唯一無二の本物空間

100年以上前の町家を再生し、日本の伝統美と快適性を融合。

建具などは江戸や明治時代から受け継がれた本物を使用。

・高価格帯プレミアム宿モデル

一棟貸し・完全プライベート空間・非日常性を追求。

・宿泊＋αの収益構造

地域体験・特産品販売・別荘販売など複数の収益源を確保。

・本部による密着サポート

施工～開業後まで伴走支援、マーケティング戦略・集客支援も本部が実施。

■ 加盟パッケージ概要

・加盟金：150万円～300万円

・ロイヤリティ：売上の10％

・工事費：1,000～2,500万円程度

（施設規模、詳細による）

補助金・助成金：ご紹介、選定させて頂きます。

事業再構築補助金、中小企業新事業進出補助金、空き家活用補助金などのご活用で初期費用をぐっと抑えられます。

■ 加盟メリット

・開業3か月目以降は1泊5万円～設定で稼働率85％以上を目指せる収益モデル

・地域飲食店・体験事業者との連携による観光消費拡大

・高品質なサービスとブランド価値で安定経営を実現

■ 株式会社タツミヤインターナショナルとの連携

宿泊事業に加え、以下のような日本文化ビジネスとの連携が可能です。

・宇治や静岡の最高級有機抹茶・日本茶

・関市・堺市の高級刃物

・全国酒蔵との提携でオリジナル日本酒製造販売

・美濃焼・九谷焼などの伝統陶器・和食器

これにより、地域密着かつグローバル発信型の事業展開が可能となります。

■ 今後の展開

・短期（～3年）：30棟

・中期（3～5年）：50棟

・長期（5～10年）：100棟＋海外展開

辰巳屋フランチャイズは、単なる宿泊ビジネスではなく、日本の文化と地域を未来へつなぎ、共に価値を創造する仲間を全国に増やす挑戦です。

皆様からのご連絡お待ちしております。

「会社概要」

会社名：株式会社タツミヤインターナショナル

所在地：〒531-0064 大阪市北区国分寺2-2-41

HP：https://tatsumiya1969.co.jp/

「お問い合わせ先」

株式会社タツミヤインターナショナル

TEL：06-6357-0088

Email：info@wecreatejapan.com