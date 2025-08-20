ミニ・オープンキャンパスin浜田キャンパスを10月5日（日）に開催します

公立大学法人島根県立大学

ミニオープンキャンパスのチラシ

島根県立大学松江キャンパスでは、保育教育学科・保育学科のミニ・オープンキャンパスを浜田キャンパスで開催します。当日は、子どもへの運動指導に関する講義を受講した後に、「なでしこひろば」で子どもたちとの関わりを体験します。この体験を通じて、子どもへの運動指導とコミュニケーションの方法を学ぶことができます。

また保育教育学科、保育学科の学生との食事付き交流会や、教員による学科紹介を通して、本学の学びや雰囲気を直接感じることができる内容になっています。

日時：2025年10月5日（日）9時45分～14時30分（受付9時15分～）

場所：島根県立大学浜田キャンパス（浜田市野原町2433-2）

対象：保育者、小学校教諭志望の高校生

定員：30名（定員が埋まり次第、募集を締め切ります）

申込：チラシ記載のQRコードまたはこちらから(https://www.u-shimane.ac.jp/admission/matsue/event/opencampus/hoikuinhamada.html)

参加費：無料

その他：運動ができる服装と体育館用の上履きを持参ください。

詳細：こちらから(https://www.u-shimane.ac.jp/admission/matsue/event/opencampus/hoikuinhamada.html)

このオープンキャンパスを通じて、未来の保育者・小学校教諭を目指す高校生にとって、実践的な経験とともに本学の魅力を十分に体感していただければと考えています。

昨年の運動指導の講義昨年のランチ交流会なでしこひろば1なでしこひろば2

当日実施するなでしこひろば（年少～小1女児対象）の参加者（定員30名）も募集しています。

詳細・申し込みはこちらから(https://www.u-shimane.ac.jp/campus/matsue/nadesikohiroba/)

【問い合わせ先】

島根県立大学松江キャンパス管理課 広報担当

TEL:0852-26-5525

FAX:0852-21-8150

メール:m-kouhou〔ｱｯﾄ〕u-shimane.ac.jp ※〔ｱｯﾄ〕は@に変更し、送信ください。