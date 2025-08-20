『リネージュ2』新クラス「ローズベイン」や「ウルフウェイカー」が登場！4サービス同時の夏の大型アップデートを実施！ブラッククーポンをはじめとした各種サービスでのイベントも開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年8月20日(水)に4サービス同時の夏の大型アップデートの実施と各種イベントの開催をお知らせします。

■4サービス同時の夏の大型アップデートを実施！

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、エヴァ/アデンサービス、ライブサービス、クラシックサービスにてそれぞれ大型アップデートを実施しました。

<エヴァ/アデンサービス「ROSE VAIN」>

【概要】

エヴァ/アデンサービスのアップデート「ROSE VAIN」では、新クラス「ローズベイン」を追加しました。「ローズベイン」は「ダークエルフ」女性のみが選択でき、バラを扱う華やかな魔法スキルを使うのが特徴です。

また、人型ガーディアン「グレシカ」を追加しました。「グレシカ」は、マナを鞭のように扱って戦うハイエルフ族のガーディアンです。

新クラスと新ガーディアンで、さらに世界が広がったエヴァ/アデンサービスをぜひお楽しみください。

アップデート記念イベントでは、「出席チェック」などでもらえるイベントチケットで、お好きなアイテムが製作できる「プレイ＆復帰感謝チケット」や、過去に失った装備を復旧できる特別なアイテム「ブラッククーポン」などが開催中です。

<ライブサービス「WOLF WAKER」>

【概要】

ライブサービスのアップデート「WOLF WAKER」アップデートでは、新クラス「ウルフウェイカー」を追加しました。

「ウルフウェイカー」は「ヒューマン」男性のみが選択でき、狼に変身し戦う近接戦闘クラスになります。

通常攻撃の性能や特殊な能力が付与される2種類の「ウェイク」という固有のトグルスキルを駆使し戦います。

この他に、新たなパーティ狩場「略奪の荒野」や、新しい成長要素である「英雄の歴史書：旅路」を追加しました。

新要素を盛りだくさん追加したライブサービスをお楽しみください。

アップデートを記念して、今回もクラス変更など様々なサービスが受けられる「赤き天秤の商団」や、過去に失った装備の復旧やアイテムと交換できる「ブラッククーポン」が獲得できる「出席チェック&ブラッククーポン」が開催中です。

<クラシックサービス「HELL BOUND」追加アップデート>

【概要】

クラシックサービスの追加アップデート「Call of HELLBOUND」では、最上位の新狩り場「鋼鉄の城」を追加しました。レイドボスには最難関のレイドボス「ベレス」が登場。また「装飾品」システムが追加されたことで、気分に合わせて気軽にキャラクタースタイルを変更することも可能になりました。歯応えと広がりのあるクラシックサービスをお楽しみください。

アップデートを記念して、幻想の島でのイベント「ガーデナーの招待」や、過去に失った装備が復旧できる特別なアイテム「ブラッククーポン」など無料プレゼントがもらえるイベント「出席チェック&ブラッククーポン」が開催中です。

各サービスのその他のアップデート、イベント情報については公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪各サービスのアップデートのお知らせはこちら≫

【エヴァ/アデンサービス】

アップデート「ROSE VAIN」

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f25/250820Rosevain

【ライブサービス】

アップデート「WOLF WAKER」

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f25/250820WW

【クラシックサービス】

アップデート「HELL BOUND」

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f25/250820hellbound

■【ライブ/クラシック/アデンサービス】「ブラックマイレージ」

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年9月24日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

イベント期間中、過去に使用した「アインハザードの金貨」「L2コイン」消費量に応じた「ブラックマイレージ」を配布します。付与されたブラックマイレージは専用イベントページで確認でき、同ページにてサービスごとの特別なアイテムと交換が可能です。

「ブラックマイレージ」の配布は1次配布と2次配布があり、それぞれイベント期間中のみ交換できます。

詳細はお知らせページをご確認ください。

≪イベント「ブラックマイレージ」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/24/lineage2/08blackMileage/

■【ライブ/クラシックサービス】「プレイヤーズサポート」

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年9月24日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

期間中、久々に「リネージュ2」を遊ぶみなさまをサポートする、対象アカウントごとの無料プレゼントをご用意しました。すぐに冒険を楽しめる装備や消耗品アイテムを、ぜひお受け取りください。

詳細はイベントページをご確認ください。

≪「プレイヤーズサポート」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/08l2_playersupport/

■【共通サービス】「招待コードキャンペーン」

【開催期間】

2025年8月20日(水) ～ 2025年9月24日(水) 定期メンテナンス開始前まで

【概要】

イベント期間中、「リネージュ2」へ友人・知人を誘いやすい「招待コード」を発行することができます。発行した「招待コード」を友人・知人が登録することで、招待された側が即座にアイテムが獲得できるほか、一定期間プレイすることで招待した側もアイテムを獲得することができます。

友人同士で、ぜひ「リネージュ2」をお楽しみください。

詳細はお知らせをご確認ください。

≪「招待コードキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/08l2_invitation/

