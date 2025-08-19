国内最大級の国際展示イベント需要に応えてクラウドファンディング期間延長へ【クラファン支援額500％達成】“着るクーラー”体感-5℃の3WAY扇風機『AeroPrime W1』

合同会社スマイリーパートナー

■ 来場者数1,343万人超！夏の大型イベントで駆け込み需要拡大

4月に開幕した国内最大級の国際展示イベントは、8月13日時点で累計来場者数1,343万人（1日平均約10.9万人）を突破。閉会に向けて来場者数はさらに増加すると予想されています。

会場には世界各国のパビリオンや夜間ライトアップなど“映える撮影スポット”が多数登場。

一方で「スマホの電池切れで写真が撮れない」「SNS投稿できない」といった課題が顕在化しており、涼しさ＋スマホ充電を同時に叶えるアイテムへの需要が急拡大しています。

プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/carpediem/projects/8967

■ “着るクーラー”＋“スマホ充電”で思い出を逃さない

『AeroPrime W1』は、体感温度-5℃の冷却効果に加え、モバイルバッテリー機能を搭載。

📍 大規模イベントの屋外で友人と記念撮影 → スマホが電池切れ ❌

📍 『AeroPrime W1』で涼みながら充電 → 笑顔で撮影＆SNS投稿 ⭕

猛暑イベントの必需品として、支援者から高い評価を得ています。

■ 製品特徴

体感温度-5℃：猛暑の屋外でも快適

最大30時間稼働：長時間イベントでも安心

3WAYスタイル：首掛け・腰装着・卓上に対応

モバイルバッテリー搭載：スマホ・電子チケット端末も充電可能

LEDライト内蔵：夜間イベントや災害時にも活躍

SNSでは「猛暑の必需品」「着るクーラーで安心」との声が広がっています。

■ 支援額500％突破の大ヒット！延長決定

GreenFundingで展開中の3WAY扇風機『AeroPrime W1』は、公開開始からわずか数週間で目標金額の500％を突破。

「猛暑の救世主」「まさに着るクーラー」とSNSでも話題を呼び、支援者からの「もっと届けたい」という声に応える形で、プロジェクト期間を8月31日まで延長することを決定しました。

■ 延長期間限定の特典プラン

延長に伴い、数量限定で追加特典付きの支援プランを用意。

500％達成の勢いをさらに加速させる“ラストチャンス”として、最後まで支援者に還元していきます。

■ 第100回東京ギフトショー2025秋 出展決定！

『AeroPrime W1』は、2025年9月3日（水）～5日（金）に開催される「第100回東京インターナショナル・ギフトショー秋2025」への出展も決定しました。

会場：東京ビッグサイト

日程：9月3日（水）～5日（金）10:00～17:00

小間番号：東6-T27-28「クラウドファンディング・ラウンジ」

クラウドファンディングからリアル展示会へ、さらなる販路拡大を目指します。

■ 商品概要

商品名：AeroPrime W1

特徴：体感温度-5℃、最大30時間稼働、3WAY仕様、モバイルバッテリー機能、LEDライト搭載

用途：通勤・夏フェス・キャンプ・国際展示会など猛暑イベントで活躍

⏩ プロジェクト延長期間：2025年8月31日まで

■ 今後の展望

『AeroPrime W1』は、ただの携帯扇風機ではなく「着るクーラー」として、猛暑対策とスマホ充電を両立する新しい生活必需品です。

全国の夏イベントや日常シーンで「暑さで外出を諦めない社会」の実現に貢献してまいります。

■ 会社概要

合同会社スマイリーパートナー（広報窓口）

代表：和田

所在地：

本社：大阪市北区芝田2-8-1 共栄ビル3F

営業所：大阪市西区立売堀1丁目6-13 南本町天祥ビル2号館 210号室

TEL：06-6225-8337

FAX：06-6881-3093

メールアドレス：gagapapa0906@gmail.com

URL：https://smileypartner.com