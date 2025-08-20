小澤グループ、東京本社・広島支社に新型コンクリートポンプ車を導入

PUMPMAN株式会社

コンクリート圧送工事を手がける 小澤グループ（小澤総業株式会社・鯉城開発有限会社ほか） は、東京本社ならびに広島支社（鯉城開発）において、新たにコンクリートポンプ車を導入いたしました。

このたび、納車の様子を記録した動画を公開し、コンクリート圧送業に20年以上携わる代表・小澤による「コンクリートポンプとは何か」という基礎的な解説とともに、新車の特徴についてご紹介しております。

動画公開の背景

コンクリートポンプは、建設現場においてコンクリートを必要な場所へ効率的かつ的確に圧送する重要な役割を担っています。しかし、その具体的な仕組みや意義については、一般には十分に知られていないのが現状です。

本動画では、長年の実務経験を持つ小澤が、専門知識をわかりやすく解説し、導入した新車の性能やこだわりについても詳細にご説明しております。

小澤グループの体制

首都圏近郊：小澤総業株式会社

広島近郊：鯉城開発株式会社

その他拠点：愛媛支店、熊本支店





小澤グループは、各地域において最適な施工体制を整備し、安全かつ高品質なコンクリート圧送サービスを提供してまいります。

本件に関するお問い合わせ先



小澤グループ

小澤総業株式会社 042-519-9480(熊本支店｜愛媛支店のお問い合わせもこちらまで)

鯉城開発株式会社 0829-54-3421