ジュエリーブランドles bonbon(ル ボンボン)から27th collection「encounter」を発表。偶然の色の重なりから生まれた美しいグラデーション。K10とパールの新たな表情を提案

株式会社Hooves

＜les bon bon（ル ボン ボン）＞

ミニマリズムとさりげなさ

シンプルで美しく飽きのこないスキンジュエリー

日常のファッションに快適で肌馴染み良くつけられて、洗練感を放つジュエリーを追求しています

肌馴染み良く軽やかな付け心地にこだわったジュエリー美しいレイヤードが成立するような計算されたデザインは、ネックレス、ブレスレット、ピアスやリングなどトータルコーディネートできるようなバリエーションをご用意しております

素材は K10 をメインに金属アレルギーの方にもお使いいただけるよう配慮した素材を使用しております

オフィシャルオンラインストア :https://lesbonbon.jp/les bonbon オフィシャルオンラインストア

27th collection「encounter」を発表

海、鉱物など自然の生み出す神秘の深い色に

繊細なゴールドの輝きを潜ませる

デコルテに美しい曲線を描くように偶然の色の重なりや美しいグラデーション

K10ゴールドとパールの新たな表情を提案します。

K18 precieux collectionからアーティーな首元を作る繊細なチェーンのネックレスやピアスが登場します。

“偶然の出会い” 自在に交わる遊び心溢れるパールネックレス

encounter :https://lesbonbon.jp/blogs/look/encounter27th collection『LOOK BOOK』encounter necklace GY \24,200 dual choker GY \18,700 conation pearl pierce WH \19,800

encounter necklace GY

淡いピンクとグレーと白が溶け合うように交わり、身に着ける人の可憐さやしなやかさを引き出します。

どことなく襟を連想させるフォルムが、ドレスライクで気品のある顔周りを演出します。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/encounter-necklace-gyencounter necklace GY \24,200dual choker BR \18,700 shine necklace \44,000 shine long necklace \52,800

dual choker BR

重厚なカラーパールと柔和な淡水パール、２色を切り替えたデザインに強さが宿るチョーカー。

コントラストの効いた配色がクールな印象を与えつつ、中央に配した大ぶりのパールからはフェミニンな色香も漂います。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/dual-choker-brdual choker BR \18,700encounter long necklace BR \23,100 conation pearl pierce NV \19,800 dual choker NV \18,700

encounter long necklace BR

みずみずしい淡水パールとカラーパールを掛け合わせ、アーティに仕上げたロングネックレス。

清らかな白に、濃厚で奥行きのあるネイビーとブラウンが交差。シックで幻想的な表情をつくり出します。

躍動的なシルエットが個性を叶えるパールジュエリー

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/encounter-long-necklace-brencounter long necklace BR \23,100conation pearl pierce NV \19,800 encounter long necklace BR \23,100 dual choker NV \18,700

conation pearl pierce NV

楚々としていながら、重なるさまに意志が宿り、揺るがない精神性を持つ女性像を演出します。

ネイビーのパールは、深みがあって幻想的。

ダークトーンのトップスや首の詰まったタートルネックと合わせると素敵。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/conation-pearl-pierce-nvconation pearl pierce NV \19,800conation pearl ring WH \12,100 flash pierce yellow gold \16,500 steady pearl choker \17,600 princess necklace gold \19,800 princess double ring gold \12,100 blanc pearl choker \16,500conation pearl ring BR \12,100 coeur eternity ring gold \13,200 princess bracelet gold \13,200 allure bracelet \26,400

conation pearl ring WH

淡水パールを連ねたデザインは、隣り合う指に着用するほか、１本の指に３連重ねで着けることも可能。

白い淡水パールは、清らかでエレガントな雰囲気。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/conation-pearl-ring-whconation pearl ring WH \12,100

conation pearl ring BR

着け方によってムードを変えながら、奥行きのある色合いで魅力的な手元へと導きます。

ダークトーンのトップスや首の詰まったタートルネックと合わせると素敵。

意志のある、凜とした表情で魅せるパールピアス

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/conation-pearl-ring-brconation pearl ring BR \12,100sissi pierce \13,200 steady pearl choker \17,600 steady pearl matinee necklace \22,000 encounter long necklace NV \23,100sissi deco pierce \22,000 steady pearl necklace \19,800

sissi pierce

たおやかな風合いの淡水パールを、ひし形にかたどることで、より聡明でシャープな印象へ。

フラットな佇まいからは洗練が香り立ち、モードで都会的な装いに映える見た目に。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/sissi-piercesissi pierce \13,200

sissi deco pierce

軽快に揺れるパールの連なりが、動的なアクセントとなり、シックな華やぎを生み出します。

ふっくらとした丸みを帯びたパールが放つ、しなやかで美しい艶

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/sissi-deco-piercesissi deco pierce \22,000steady pearl choker \17,600 steady pearl necklace \19,800 steady pearl matinee necklace \22,000

steady pearl choker

肌の上に優しい存在感をもたらし、気品のある表情を演出します。

首元で留まるchokerにはスマートな緊張感があります。

ハンサムでエッジの効いたスタイリングに抜けが欲しい時に。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/steady-pearl-chokersteady pearl choker \17,600

steady pearl necklace

鎖骨をなぞるnecklaceにはナチュラルな色気が漂います。

風合いの豊かなニットやカットソーなどにさらりと纏うと素敵。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/steady-pearl-necklacesteady pearl necklace \19,800

steady pearl matinee necklace

ゆったりとしたシルエットを描くmatinee necklaceは柔らかな抜け感をもたらしてくれます。

黒のニットやジャケットなど、クラシカルで端正な装いのハズし役にも適任。

厳かで聡明な佇まいのチェーンと軽快なチェーンが織りなす強弱を堪能するK10ジュエリー

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/steady-pearl-matinee-necklacesteady pearl matinee necklace \22,000relief necklace \33,000 flap pierce \19,800

relief necklace

粒子の大きさや間隔が異なる２種類をサイドで切り替えることで、清らかで楚々とした印象に加え、モダンな一面が叶います。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/relief-necklacerelief necklace \33,000

flap pierce

上品さと凜としたムードを両立する、les bon bonで人気のvictoriaチェーンを採用。

細かく華奢なチェーンとの組み合わせにより、いっそうしなやかな魅力が手に入ります。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/flap-pierceflap pierce \19,800switch necklace \39,600 flip pierce \19,800

switch necklace

素肌に溶け込むような粒子となめらかな表面感の粒子の切り替えにより、ナチュラルでモダンな色香が実現。

ジャケットやシックなコートからのぞかせれば、程よい緊張感を生み出せます。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/switch-necklaceswitch necklace \39,600

flip pierce

重厚感をたたえたクラシカルなチェーンと繊細なチェーンが融合し、表情をリュクスに彩ります。

顔周りの動きに合わせて、流れるようにたゆたうチェーンが、その人自身の洗練度を高めます。

エッジの効いたシェイプに静けさと強さが香り立つピアス

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/flip-pierceflip pierce \19,800flash pierce yellow gold \16,500 simplicity necklace \26,400

flash pierce

K10ならではの程よい光沢がキレを生み、クールで芯のある表情を演出します。

デニムと合わせて無骨なオーラを纏うならシルバー、シャツやジャケットとともにクラシカルな気品を求めるならゴールドがおすすめ。

太めのアイライナーやコクのあるリップメイクに ソリッドなsilver950ピアスが登場

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/flash-pierceflash pierce yellow gold \16,500angle pierce gold \23,100 simplicity necklace \26,400

angle pierce

多面的なカッティングで惹きつける、ソリッドなフープピアス。

スレンダーな形状のフープに施した幾何学的な模様が、横顔に知性を漂わせます。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/angle-pierceangle pierce gold \23,100oblique pierce gold \20,900 victoria choker yellow gold \18,700

oblique pierce

立体的なフォルムで留まり、高貴な印象へと導くピアス。

しなやかな傾斜を描くモチーフは有機的で、みずみずしい印象をもたらします。

K18がつくり出す輝きと艶、影とのコントラストを３種のチェーンで表現した s.g.b シリーズ

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/oblique-pierceoblique pierce gold \20,900

「shade」「glow」「brightness」この1本で影、艶、輝きを兼ねそなえたムードの叶うコレクションです。

K18 s.g.b tender choker \56,100 K18 s.g.b tender necklace \62,700 K18 elisabeth chain pierce \26,400

K18 s.g.b tender choker

“柔らかさ”を意味するtenderと称したこちらには、上品さと凜としたムードを両立するelizabethチェーンを採用。

華奢なラインと鎖骨にかかる長さには、程よい緊張感があり、顔周りをスタイリッシュに引き締めます。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-s-g-b-tender-chokerK18 s.g.b tender choker \56,100

K18 s.g.b tender necklace

光を受けて明るくきらめくチェーンとすっきりした抜けのあるチェーンとの掛け合わせが、着ける人のフェミニンな魅力を後押しします。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-s-g-b-tender-necklaceK18 s.g.b tender necklace \62,700K18 s.g.b axis choker \71,500 K18 s.g.b axis necklace \77,000

K18 s.g.b axis choker

“軸”を意味するaxisと称したこちらは、ゆるぎない自分軸を持ちながらもしなやかに生きる女性像をイメージ。

スクエアの粒子と軽やかな抜け感のあるチェーンが、モードな雰囲気と親しみやすさを両立します。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-s-g-b-axis-chokerK18 s.g.b axis choker \71,500

K18 s.g.b axis necklace

従来のネックレスより少し長めのデザインで、おおらかな曲線がエレガント。

同シリーズのチョーカーと重ねて使うと、豊かな奥行きがかないます。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-s-g-b-axis-necklaceK18 s.g.b axis necklace \77,000K18 s.g.b classy choker \64,900 K18 s.g.b classy necklace \71,500

K18 s.g.b classy choker

“上品”を意味するclassyと称したこちらには、粒子が凝縮したようなニュアンスが美しいチェーンを使用。

同シリーズのネックレスと重ねて使うと、豊かな奥行きが叶います。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-s-g-b-classy-chokerK18 s.g.b classy choker \64,900

K18 s.g.b classy necklace

細やかなチェーンとの掛け合わせにより、しっとりとした大人っぽさが手に入ります。

慣れ親しんだ洋服に神秘的なイメージを上乗せします。

K18ならではの贅沢なきらめきで、横顔や手元をエレガントに昇華するジュエリー

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-s-g-b-classy-necklaceK18 s.g.b classy necklace \71,500K18 authentic pierce (single) \33,000 K18 authentic ring \58,300 K18 authentic S ring \25,300

K18 authentic pierce (single)

錨を固定するための鎖から着想を得たという由緒あるチェーンを使用。

しなやかな揺らめきも相まって、高貴さとスマートさが手に入ります。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-authentic-pierce-singleK18 authentic pierce (single) \33,000

K18 authentic ring

引き締め力があり、ハンサムな魅力も香り立つボリューム感が特徴。

K18 authentic S ringとのレイヤードによって、より洗練された緩急が叶います。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-authentic-ringK18 authentic ring \58,300

K18 authentic S ring

女性の指先にも馴染みのよい華奢さで、指先をすらりとした印象に見せてくれます。

デザイン違いのS ringを組み合わせれば、上品さの中に遊び心が光る仕上がりに。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-authentic-s-ringK18 authentic S ring \25,300K18 calmness pierce (single) \41,800 K18 calmness ring \49,500 K18 calmness S ring \35,200

K18 calmness pierce (single)

適度に抜け感のある華奢なチェーンが、リラクシングな雰囲気を後押し。

後方にのぞく繊細なチェーンが奥ゆかしいアクセントとなり、さらなる気品を宿します。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-calmness-pierce-singleK18 calmness pierce (single) \41,800

K18 calmness ring

粒子の向きを交互に配したチェーンは立体的。

適度に抜け感のある華奢なチェーンが、リラクシングな雰囲気を後押し。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-calmness-ringK18 calmness ring \49,500

K18 calmness S ring

心地よいシルエットのドレスや柔らかなニットの優美さをさりげなく引き出してくれます。

手元をエレガントに昇華してくれます。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-calmness-s-ringK18 calmness S ring \35,200K18 confident pierce (single) \71,500K18 confident ring \77,000 K18 confident S ring \45,100 K18 Laura ring \22,000

K18 confident pierce (single)

光を受けてさらに華やかに輝くゴールドが、ささやかな自信を授けてくれるはず。

レーストップスやブラウスに、程よいシャープさと重厚感をもたらします。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-confident-pierce-singleK18 confident pierce (single) \71,500

K18 confident ring

ボリュームのあるチェーンリングは、デザイン違いのS ringとともに着用することで緩急がつき、目新しくモードな印象に。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-confident-ringK18 confident ring \77,000

K18 confident S ring

リュクスな存在感が、黒やネイビー、ブラウンなどの濃色が内包する神秘的なムードを引き出します。

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/collections/27th-collection-1/products/k18-confident-s-ringK18 confident S ring \45,100実際にご覧いただける店舗

les bonbon 表参道店【Musee Bijouterie】

les bonbon秋の新作コレクションを展開いたします。

店頭では実際に商品を見てご試着いただけます。

みなさまのご来店をお待ちしております。

所在地

〒150-0001渋谷区神宮前3-6-8

第二新井ビル1F

表参道A2出口より徒歩7分

営業時間

12:00～19:00

定休日

火曜日

お問い合わせ先

03-6434-0203

詳細はこちら :https://lesbonbon.jp/pages/stockist取り扱い店舗・オンラインストア