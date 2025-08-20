【3人のプロが専属！】パーソナルトレーニングスタジオ『Anatato ～一緒に作るダイエット～』の19、20店舗目となる大阪京橋店、明大前店が9月2日,3日にグランドオープン！

株式会社ラストウェルネス

株式会社ラストウェルネス（代表取締役社長CEO 脇谷正二）が展開するパーソナルトレーニング事業にて、「Anatato 名古屋今池店」に引き続き、19,20店舗目として2025年9月2（火）に大阪京橋店を、9月3日（水）に明大前店をそれぞれグランドオープンします。「Anatato」は、東京・神奈川・関西・中国エリアに展開している、短期間でダイエットを成功させるパーソナルトレーニングのサービスです。今回オープンする大阪京橋店は、初めて24時間営業のジム「Pocket Fitness」施設内に併設されます。

Anatato大阪京橋店・明大前店とは？

Anatato大阪京橋店は、24時間営業のジム「Pocket Fitness」施設内に併設されるパーソナルトレーニングジムです。また、Anatato明大前店は、24時間営業のジム「Snap Fitness」施設内に併設されるパーソナルトレーニングジムです。関東から中国エリアまで展開しているAnatatoの、19、20店舗目になります。

Anatatoは、『運動』『食事』『エステ/整体』それぞれのプロフェッショナルが専任でお客様をサポートする『3プロメソッド』で結果を出す、3人のプロの連携と手厚いサポートが魅力のパーソナルジム。

今年の3月、6月にそれぞれオープンしたAnatato板宿店や名古屋今池店（ともにSnap Fitness内に併設）が、大変ご好評をいただいております。

今回、多くのご支持を受け、Snap Fitness施設内、新たにPocket Fitness内にも併設される事になりました。

他の店舗と同様に、指導の無い日であっても、24時間営業の同施設のマシンやトレーニング設備などを使用することが可能です。つい気の抜けがちな指導の無い日のトレーニングも、充実させることができます。

- 積極的に店舗拡大を続けているAnatato

Anatatoは、昨年には成城、練馬、上大岡駅前店の3店舗を、更に今年も板宿、名古屋今池店をオープンしています。「短期間でダイエットの成果を出そう」とするとどうしても無理が生じます。

その無理を防ぎ、Anatatoに通う期間が終わった後も『続けられる生活習慣』を身につけることのできるメソッドが、皆様にとってより身近なものとなれるように、Anatatoは今後も積極的に拡大を目指していきます。

- Anatatoの特徴

１：3プロメソッドは、お客様一人に3人のプロが連携

ダイエットをより良い形で成功させるために、Anatatoは独自の3プロメソッドを採用しています。

3プロメソッドは、『運動指導』『食事指導』『エステ/整体』のそれぞれの専門家が、お客様の担当となり、指導をおこないます。

それぞれの指導は勿論オーダーメイド。お客様個々人の体質や目標、生活習慣に合わせたカスタマイズで、お客様の為のダイエットを提供します。

また、3人のプロはそれぞれの専門的な知見があるからこそ分かったことや気が付いたことを共有、協力し合うことで、それぞれの分野の指導がより適した形になり、お客様の目標を実現します。

２：目標達成のカギは『コミュニケーション』

ついつい手を抜いてしまいがちな一人の時間。

Anatatoは、そんな時間を無駄にしないために、専用アプリ「ONDIARY」でAnatatoとお客様を繋ぎます。日常でふと気になったこと、「こういう時何を食べた方が良いのかな」「この運動ってどうなのかな」というような疑問を、次に会う日まで保留にせずにいられます。

自分がおこなったトレーニングを後から確認もできるので、おさらいにも最適。

日々の食事の記録には、管理栄養士がしっかりコメント。

バランスの取れた食事を見てもらいたい気持ちが続き、お客様のモチベーションの維持に貢献します。

「ON DIARY」の詳細は、以下のURLから、ご確認頂けます。

https://ondiary.the-ai.co.jp/

３：原因を知ることで解決し、ずっと役立つ遺伝子検査

Anatatoを始めてまずおこなうのが遺伝子検査。

肥満の原因は様々なものが挙げられますが、遺伝子による体質はその3～5割にもなると言われています。ダイエットに成功した、という人と同じ様に糖質制限をしていたのに、うまく痩せられなかった……という様な話を聞いたことはありませんか？

これは、遺伝子を知り、その人が何によって太りやすく、どういう特徴を持った体質なのかを知っていれば、防ぐことが出来た話かもしれません。

勿論、遺伝子はダイエットを終えても変わりません。

Anatatoの期間後も、自分の体質に合わせた食事や運動を続けることで、リバウンドしにくい生活が自然と続きます。

４：館内施設が使い放題！

フィットネスクラブ内でのパーソナルトレーニングをおこなうAnatatoでは、館内のマシンやシャワー室といった施設まで含めて使うことができます。トレーニングの前後は勿論、Anatatoのトレーニングが無い日でもご利用OK！

充実の施設が、自主トレーニングをより充実したものへと引き上げます。

Anatato大阪京橋店は、「Pocket Fitness」のJRW ヴィアインプライム大阪京橋店内に併設されます。

Anatato明大前店は、「Snap Fitness」の明大前店内に併設されます。

どちらも、24時間営業のジム設備で、マシンやフリーウェイトなど自由にご利用いただけます。

Pocket FitnessJRW ヴィアインプライム大阪京橋 https://pocketfitness.jp/gym/jrwkyobashi

Snap Fitness練馬 https://www.snapfitness.jp/locations/meidaimae/

- キャンペーンを実施中

8,9月限定のキャンペーン実施中！



新規オープンを記念して、Anatato全店舗にて、入会金無料と10％OFFのキャンペーンを実施します。

また、新規オープンの大阪京橋店、明大前店限定で、なんと50％OFFのキャンペーンも開催が決定しました。アンケートへのご協力などの一部条件がございますが、破格でAnatatoの3プロメソッドを受けられるチャンスです。是非一度お問い合わせ下さい。

入会金

50,000円 → 無料

短期集中2ヵ月コース

10％OFF ： 220,000円（税込）→198,000円（税込）

50％OFF ： 220,000円（税込）→110,000円（税込）



■名称： 『Anatato』 （アナタト）

https://www.anatatodiet.jp



Anatato大阪京橋店

https://www.anatatodiet.jp/shops/osaka-kyobashi.php

Anatato明大前店

https://www.anatatodiet.jp/shops/meidaimae.php

■所在地、連絡先およびオープン日

▼Anatato大阪京橋店

2025年9月2日(火)グランドオープン

〒534-0025

大阪府大阪市都島区片町２丁目2－53 ヴィアインプライム大阪京橋 2階

https://pocketfitness.jp/gym/jrwkyobashi

営業時間：平日10:00-22:00、 土日祝9:00-18:00

休館日：月・火曜日（ポケットフィットネスは定休日はありません）

電話番号：045-392-7356

▼Anatato明大前店

2025年9月3日(水)グランドオープン

〒156-0043

東京都世田谷区松原２丁目22-11 CREAL premier 明大前 1階

https://www.snapfitness.jp/locations/nerima/

営業時間：平日10:00-22:00、 土日祝9:00-18:00

休館日：月・火曜日（スナップフィットネスは定休日はありません）

電話番号：045-392-7356

■会社概要

会社名：株式会社ラストウェルネス

所在地：神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6 東戸塚ウエストビル9F

会社設立：平成16年10月

代表取締役：脇谷 正二



資本金：1000万円

従業員数：312名（2025年4月時点）

事業内容：フィットネスクラブ・スパ施設の企画/運営、キッズスクール・カルチャースクールの企画/運営、コンサルティング事業、学童保育事業



■店舗連絡先

Anatato三鷹店: 050-5213-8569

Anatato吉祥寺店: 050-5536-6999

Anatato練馬店: 050-3605-7383

Anatato成城店: 050-5536-3444

Anatato東戸塚駅前店: 050-5213-8570

Anatato横浜東口店: 050-5213-8571

Anatato本牧店: 050-5306-6630

Anatatoあざみ野店: 050-5527-2494

Anatato武蔵中原店: 050-3605-7377

Anatato上大岡駅前店: 050-5536-3465

Anatato上大岡店: 050-5527-2528

Anatato市川店: 050-5530-2059

Anatato松戸店: 050-5536-7003

Anatato名古屋金山店: 050-5530-1911

Anatato名古屋今池店: 045-392-7356

Anatato宝塚店: 050-5530-1887

Anatato板宿店: 050-3803-2458

Anatato山口宇部店: 0836-43-9582

- 事業拡大・FC加盟店募集中！

公式HP：

https://www.anatatodiet.jp



「Anatato」では、FC加盟店を募集しています。

パーソナルトレーニングのノウハウ提供、国家資格を持った管理栄養士の派遣、専用アプリ「ON DIARY」の提供などフランチャイズ本部がさまざまな面から運営をサポートします。

Anatatoは今後も精力的に事業の拡大を目指しています。

店舗物件をお持ちのオーナー様からの情報をお待ちしております。

また、健康サービスやフィットネス業界への新規参入をご検討中の事業者様、既存フィットネスクラブ運営の新たな収益の柱を立てたいとお考えの事業者様は、下記へお問い合わせください。



お問い合わせ：045-829-0819

https://www.lealea.jp/consulting/



担当：塚谷 治