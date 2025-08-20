「洗う。守る。浄化する。『Hikarium Works』ついにオープン！」

大栄産業株式会社

大栄産業株式会社(本社:群馬県前橋市、代表取締役社長:戸塚和昭)は、子会社である株式会社アデランスバイオ(本社:群馬県前橋市、代表取締役社長:戸塚和昭)が、新たに「Hikarium Works」を2025年8月23日(土)にオープンすることをお知らせいたします。

美しさを極める、次世代のカーケアを。

本事業は、専用ブースを設け、カーシャンプーおよびカーコーティングをはじめとした高品質な洗車・コーティングサービスを提供。当社独自の超微粒子光触媒コーティングも取り扱い、次世代のカーケアをお届けいたします。

カーシャンプー・カーコーティング専用ブース独自の濃密泡で汚れを除去しながらボディ表面の状態を整えます

併設されたショップでは、光触媒製品や防災備蓄品を販売しており、洗車の待ち時間にはごゆっくりおくつろぎいただける空間もご提供しております。

さらに、オープンイベント期間中には当社オリジナル製品をプレゼントするキャンペーンも実施しておりますので、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

店舗情報

■オープン日 2025年8月23日(土) 9:00~

■店 舗 名 Hikarium Works

■住 所 〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町1丁目211-3

■電 話 番 号 027-289-6778

■営 業 時 間 平日10:00∼18:00 土日祝9:00~18:00

■定 休 日 毎週火・水曜日(祝日の場合は変更する場合がございます)

大栄産業株式会社について

群馬県前橋市と東京都を拠点に「環境・防災事業」を主軸とした事業を展開しております。また、解体工事業、アスベスト除去、産業廃棄物処理業など、環境整備の経験を活かし、国立大学法人群馬大学との共同研究により、超微粒子光触媒を開発し製造しております。2000年の創業以来、「地球環境にやさしいエコな未来と誰一人残されない持続可能な社会の実現に貢献する」をスローガンに、「環境・防災」事業を中心とした事業活動に関連する全ての法令を厳守し、更なる持続可能な社会の実現のために、地球温暖化防止対策でもある環境マネジメントシステムやSDGsに取り組んでおります。

私たちは環境保全・環境負荷低減への取組みを継続的に実践することが企業としての社会貢献と考え、自主的な環境経営活動へ日々取り組んでいます。

レジリエンス認証企業として、SDGsに取り組み、環境問題と社会問題に取り組む社会貢献企業としての使命を継続し、BCP計画・災害レジリエンス提案企業として「常に平和と愛を求め苦しんでいる人々に寄り添う企業でありたい」貧困のない社会、飢餓ゼロ、すべての人に健康と福祉を。

■会社概要

社 名：大栄産業株式会社

本社所在地：群馬県前橋市上泉町664-19

事 業 本 部：群馬県前橋市下大島町154-1

東京営業所：東京都中野区東中野4-2-18 ストークマンション東中野301

北海道東北営業所：北海道札幌市南区西山1条2-1-10

代 表 者：代表取締役社長 戸塚 和昭

創業年月日：2000年4月1日

資 本 金：３千万円

Ｈ Ｐ：https://d-sangyo.net

主 な 業 務：環境・防災事業、環境配慮型解体工事、アスベスト除去、産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物中間処理業、太陽光発電事業、超微粒子光触媒開発製造販売

関 連 会 社：株式会社Daiei(https://d-sangyo.net/recyclingplant/)、株式会社REK(https://rek.d-sangyo.net/)、株式会社アデランスバイオ(https://www.aderans-bio.com/)