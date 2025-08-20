株式会社Pictoriaが8/27(水)～28(木)に東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Summer2025」に出展いたします

株式会社Pictoria

AI技術等のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、8月27日(水)~8月28日(木)の2日間、東京国際フォーラムにて開催される『AI博覧会 Summer 2025』（主催：株式会社アイスマイリー） に出展することをお知らせします。

URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/

■「AI博覧会」とは？

AI博覧会は、”AI・人工知能”に焦点を当てたオフラインイベントであり、最新のAI技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。

■開催概要

・名称：AI博覧会 Summer 2025

・会期：2024年8月27日（水）9:30 - 18:00

2024年8月28日（木）9:30 - 17:00

・会場：東京国際フォーラム ホールE

・住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

・主催：株式会社アイスマイリー

・後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会

一般社団法人 生成AI活用普及協会

一般社団法人 Generative AI Japan

一般社団法人 金融データ活用推進協会

一般社団法人 リテールAI研究会

一般社団法人 データサイエンティスト協会

株式会社Pictoriaは「キャラクター×AI」という観点で出展いたします。

AITuberとは、AI技術を用いてVTuberとしての活動をする新しい形のマルチタレントのAIキャラクターです。VTuberとは異なり、いわゆる「中の人」と呼ばれるキャラクターの演者や裏方が存在せず、活動のほぼすべてをAIが実行します。これによって、中の人に依存することなく配信活動やサイネージによるプロモーションなどを行うことができ、24時間稼働や多言語での活動が可能になります。

当日は、「Picto STAND（ピクトスタンド）」というAITuberと対話ができるサービスを体験いただけます。

■Picto STAND（ピクトスタンド）について

多言語対応のAIキャラクターとタッチパネル式案内システムを組み合わせた次世代型案内ソリューション「案内型STAND」、AIキャラクターと楽しくおしゃべりするという体験に特化した「おしゃべりSTAND」。

ディスプレイに表示されるAIキャラクターとリアルタイムで対話しあらゆるシーンに対応いただけるサービスです。

今回の出展ではサイネージ型だけではなく、PC型のサービスや、Pictoria所属のAI VTuber「紡ネン」「紡ネン Type-S」の等身大パネルとおしゃべりできる「おしゃべり等身大Picto STAND」も設置予定です。

また、会場ではPictoriaオリジナルうちわを配布いたします。（※数に限りがございます）

是非弊社ブース「小間 No.I-5」までお越しください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S0_wxgGmo5s ]

■来場登録はこちら

ご登録完了後に展示会場への入場用バッジが発行されます。

下記URLより、手順に沿ってご登録をお願いいたします。

URL：https://event.aismiley.co.jp/event/13846/users/register?

■アクセス

東京国際フォーラム ホールE

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

●JR「有楽町」駅より徒歩1分

●JR「東京」駅より徒歩5分（京葉線「東京」駅とB1F地下コンコースにて連絡）

●有楽町線「有楽町」駅（B1F地下コンコースにて連絡）

●千代田線「二重橋前」駅より徒歩5分／「日比谷」駅より徒歩7分

●丸ノ内線「銀座」駅より徒歩5分

●銀座線「銀座」駅より徒歩7分／「京橋」駅より徒歩7分

●三田線「日比谷」駅より徒歩5分

ご来場をお待ちしております。

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc