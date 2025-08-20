『東京カラーソニック!!』より、新イラストを使用した新商品が8月23日に、楽曲シリーズ“Sugar Pop”第1弾・嵐のグッズセットが8月29日にリリース！　アニメイトではフェア＆グラッテの開催も!!

株式会社アニメイトホールディングス商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=15130

株式会社アニメイトは、2025年8月23日から『東京カラーソニック!!』の新イラストを使用した新商品を発売いたします。そして、8月29日から新楽曲シリーズ第1弾「東京カラーソニック!! "Sugar Pop" SOLO SONG 嵐」のグッズセットを発売いたします。

『東京カラーソニック!!』とは、208X年の日本を舞台とした、「歌手」×「作曲家」＝バディが綴る究極の青春エンターテイメント。人気イラストレーター・冨士原良氏がキャラクターデザインを手掛け、千葉翔也さんや上村祐翔さんら豪華声優陣が出演していることでも話題を集めている人気作品です。2026年1月18日には、オフィシャルステージイベント第4弾となる「東京カラーソニック!! Special Live～Sugar Pop～」の開催が決定しており、ますます盛り上がりをみせています。

そんな本作より、夏にちなんださまざまなシーンをピックアップした「プレイフルサマー」の描き起こしイラストを使用した新商品が登場！ 「アクリルスタンド」「トレーディング缶バッジ」のほか、手書き風のワンポイントがかわいい「トレーディングミニフォト」などをラインナップしています。

そして、「恋」がテーマの新たな楽曲シリーズ第1弾「東京カラーソニック!! "Sugar Pop" SOLO SONG 嵐」が8月29日に発売されます。楽曲ダウンロードシリアルコードと描き下ろしイラストのアイテムがひとつになった「グッズセット」となっております。嵐版と宙版の2種類あり、それぞれのキャラクターに対応した絵柄のアイテムが付属します（収録楽曲は共通）。

さらに、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、8月23日～9月22日まで「『東京カラーソニック!!』プレイフルサマー～君との思い出～フェア!!」を開催いたします。期間中、『東京カラーソニック!!』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「クリアカード（全10種）」と、「直筆キャラメッセージ入りミニフォトカード」が当たる抽選用シリアルをそれぞれ1枚ずつお渡しいたします。そのほか、倉橋海吏＆高槻神楽のバースデー施策やグラッテコラボもあるので、あわせてチェックしてみてください。

■商品情報

アクリルスタンド／プレイフルサマー

発売日：2025年8月23日

価格：各1,650円（税込）

種類：10種

△アクリルスタンド／プレイフルサマー

トレーディング缶バッジ／プレイフルサマー

発売日：2025年8月23日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（10パック入り）5,500円（税込）

種類：全10種

△トレーディング缶バッジ／プレイフルサマー

トレーディングミニフォト／プレイフルサマー

発売日：2025年8月23日

価格：1パック（2枚入り）550円（税込）

種類：全10種

△トレーディングミニフォト／プレイフルサマー

#ShoShot（#ショショット） Vol.4

発売日：2025年8月23日

価格：1パック（2枚入り）440円（税込）

1BOX（20パック入り）8,800円（税込）

種類：全20種＋レアカード20種＋α（手書き署名）

△#ShoShot（#ショショット） Vol.4

カラーファスナークリアポーチ

発売日：2025年8月23日

価格：各1,320円（税込）

種類：5種

サイズ：約14×13cm

△カラーファスナークリアポーチ

東京カラーソニック!! “Sugar Pop” SOLO SONG 嵐 グッズセット

発売日：2025年8月29日

価格：各1,650円（税込）

種類：2種（嵐版／宙版）

セット内容：

・楽曲ダウンロードシリアルコード（楽曲「Replica」小宮山嵐〈CV：千葉翔也〉）

・歌詞カード

・ましかくブロマイド

・缶バッジ

・ユニットロゴアクリルキーホルダー

※楽曲内容、歌詞カードは版共通です。

※ましかくブロマイド、缶バッジ、ユニットロゴアクリルキーホルダーは版により異なります。

△ジャケット／セット内容

このほかにも、多数の新商品が発売！

★“Sugar Pop”シリーズ第2弾以降も続々リリース！

・東京カラーソニック!! “Sugar Pop” SOLO SONG 永久 グッズセット

発売日：2025年9月26日

価格：＜永久版・未來版＞各1,650円（税込）

・東京カラーソニック!! “Sugar Pop” UNIT SONG 伊織＆海吏 グッズセット

発売日：2025年9月26日

価格：1,320円（税込）

・東京カラーソニック!! “Sugar Pop” SOLO SONG 巴 グッズセット

発売日：2025年10月31日

価格：＜巴版・旺士朗版＞各1,650円（税込）

・東京カラーソニック!! “Sugar Pop” SOLO SONG 伊織 グッズセット

発売日：2025年11月28日

価格：＜伊織版・春飛版＞各1,650円（税込）

・東京カラーソニック!! “Sugar Pop” SOLO SONG 海吏 グッズセット

発売日：2025年12月26日

価格：＜海吏版・神楽版＞各1,650円（税込）

・東京カラーソニック!! “Sugar Pop” UNIT SONG 嵐＆永久＆巴 グッズセット

発売日：2025年12月26日

価格：1,320円（税込）

■フェア情報

『東京カラーソニック!!』プレイフルサマー～君との思い出～フェア!!

開催期間：2025年8月23日～9月22日

開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、吉祥寺パルコ、渋谷、名古屋、秋葉原、岡山、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、アニメイト通販

開催内容：

期間中、『東京カラーソニック!!』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎、グラッテ商品をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に、「クリアカード（全10種）」と、抽選用シリアルをそれぞれ1枚ずつお渡しいたします。抽選用シリアルより9月28日までにご応募いただいた方の中から抽選で「直筆キャラメッセージ入りミニフォトカード（全10種／各2名様・計20名様）」をプレゼントいたします。

特典内容：クリアカード（全10種）※絵柄はお選びいただけません。

賞品内容：直筆キャラメッセージ入りミニフォトカード（全10種／各2名様・計20名様）

△特典：クリアカード（全10種）

■バースデー施策情報１.

開催期間：2025年8月23日～8月29日、9月16日～9月22日

開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、吉祥寺パルコ、渋谷、名古屋、秋葉原、岡山、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、アニメイト通販

開催内容：8月23日～8月29日、9月16日～9月22日の期間中に、『東京カラーソニック!!』関連のキャラクターグッズ・グラッテ商品をご購入2,200円（税込）以上、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入1点以上で、8月23日～8月29日には倉橋海吏の、9月16日～9月22日には高槻神楽の「バースデーブロマイド（全1種）」をプレゼントいたします。

※特典サイズは2L版、倉橋海吏バースデーブロマイドは他ボーカルメンバーからのメッセージ入り、高槻神楽バースデーブロマイドは他作詞作曲メンバーからのメッセージ入りとなります。※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

特典内容：＜8月23日～8月29日＞倉橋海吏バースデーブロマイド（全1種）

＜9月16日～9月22日＞高槻神楽バースデーブロマイド（全1種）

△特典：倉橋海吏バースデーブロマイド（全1種）△特典：高槻神楽バースデーブロマイド（全1種）

■バースデー施策情報２.

開催期間：2025年8月23日～9月22日

開催場所：アニメイト池袋本店、梅田

開催内容：アニメイト池袋本店、梅田に「お手紙ポスト」を設置いたします。倉橋海吏もしくは高槻神楽宛にお手紙を投函いただいた方の中から抽選でそれぞれ1名様に、キャラからの「直筆お返事メッセージ」をプレゼントいたします。

景品内容：直筆お返事メッセージ（倉橋海吏・高槻神楽／各1名様）

■グラッテコラボ情報

『東京カラーソニック!!』×Gratte

開催期間：2025年8月23日～9月22日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山

メニュー：＜グラッテ（絵柄全20種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全20種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

有償特典：トレーディングアクリルコースター（全10種）※絵柄はお選びいただけません。

有償特典はメニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。

△グラッテ△アイシングクッキー

△有償特典：トレーディングアクリルコースター（全10種）

