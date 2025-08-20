製造業DXで社会課題解決に挑む株式会社ミライのゲンバ 代表 佐藤氏が初登場

モバイル・インターネットキャピタル株式会社

モバイル・インターネットキャピタル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 元木 新、以下 MIC）は、公式Podcast番組「スナック起業家のキモチ」において、株式会社ミライのゲンバ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 哲太、以下 ミライのゲンバ）代表をゲストに迎えた3週連続エピソードを配信しました。

ミライのゲンバは、製造業の現場に根付く紙帳票文化や属人的な作業習慣といった社会課題に挑み、生成AIと独自技術で現場DXを推進するスタートアップです。MICは、この社会的意義の高い事業を投資・伴走・発信で支え、企業成長と社会の変革を両立させる活動を行っています。

■社会課題に挑む「現場に根づくDX」

製造業の現場は人手不足、熟練技能の継承難、紙帳票による情報管理の非効率といった課題を抱えています。佐藤氏は、職人のクセ字や作業スタイルを尊重しながらも電子化を可能にする独自の「電子帳票」を開発。生成AIとの融合により、現場負担を減らしつつ業務効率を高める“現場に根づくDX”を実現しました。このアプローチは、変化を敬遠しがちな現場にも自然に受け入れられ、持続可能な改善をもたらしています。

■ 株式会社ミライのゲンバについて

ミライのゲンバは、「現場を愛するすべての人を支える」をミッションに掲げ、製造業の現場に寄り添ったDXソリューションを提供しています。現場文化を尊重しながら、生産性向上と人材不足解消を目指す同社の取り組みは、製造業の持続可能な発展に直結します。

公式サイト：https://mirainogenba.com/

■ 番組概要：VCが担う、社会課題解決型スタートアップの成長支援

MICは、単なる資金提供にとどまらず、社会課題の解決に挑むスタートアップの想いと技術を、一般の人々にも届く形で発信しています。「スナック起業家のキモチ」では、ナビゲーター（通称“ママ”）が率直な質問で専門用語を噛み砕き、経済番組では伝わりにくいリアルな現場ストーリーを引き出します。これにより、スタートアップと社会の距離を縮め、新たな共感と支援の輪を広げています。

■ エピソード・ゲスト概要

第1回：生成AIで挑む「鉄の男」の現場革命（#027）

第2回：あえて「変えない」ー製造現場を動かした新DX戦略（#028）

第3回：世界を動かす現場至上主義ー改革者の思考法（#029）

配信媒体：Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 他

配信URL：https://propo.fm/kigyokanokimochi-2025

■ゲスト紹介

ミライのゲンバ 代表取締役社長 佐藤哲太様

国内最大手の鉄鋼会社である日本製鉄株式会社にて、製造現場の改善活動を推進する生産管理を担当。効率的な現場作業の確立、新規設備の立上、安全対策等を経験。その後、ソフトバンク株式会社へ転職し、社内起業制度を使い、AI教師データ作成プラットフォーム事業を立上。自身のAI領域の経験や専門性を製造業へ展開するため、2023年9月にミライのゲンバを創業。

■投資家としての新たな価値提供モデル

MICは、単なる資金提供にとどまらず、スタートアップの想いや挑戦を社会に伝えることを重要な使命としています。社会課題解決をミッションに掲げるスタートアップと共に成長し、その価値を社会に広く伝える活動として、今後もPodcastや各種メディアを通じ起業家の声を広く、世の中に届ける活動を継続します。投資先企業の持つ技術や想いを届けることで、持続可能な産業構造と地域・社会の発展に貢献して参ります。

モバイル・インターネットキャピタル株式会社について

弊社MICは、1999年の創業以来、ITやデジタルテクノロジー関連の企業への投資支援を貫き、2024年に25周年を迎えた老舗VCです。業界特化型VCとして22件のIPO実績（2025年1月時点）を持ち、現在5号ファンドを105億円規模で運用中。2023年には弊社初となるシード期企業への投資に特化したMIC Seed1号ファンドを組成。

日本における大企業とのオープン・イノベーションを掲げ、出資者（LP）との積極的なオープン・イノベーションにも取り組み、さらなるイノベーションの推進と持続可能な成長を目指し、時代に相応しい新たな投資戦略を展開中。

【MIC会社概要】

会社名 ：モバイル・インターネットキャピタル株式会社

所在地 ：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビル4階

代表者 ：代表取締役社長 元木 新

設立日 ：1999年11月11日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

会社HP ：https://www.mickk.com/