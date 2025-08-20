「湘南鎌倉総合病院における病院収益最大化」と題して、医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 事務部長 芦原 教之氏によるセミナーを2025年9月22日(月)に開催!
湘南鎌倉総合病院における病院収益最大化
～収益1.2倍にする秘訣は病床稼働と病院ファンづくり～
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25407
医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 事務部長 芦原 教之 氏
２０２５年９月２２日（月） 午後１時～３時
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
近年、医療機関を取り巻く経営環境は急速に厳しさを増し、外来・入院患者数の減少、診療報酬制度の改定、医師の働き方改革が進む現在、こうした変化に対し、従来の延長線上にある経営手法では限界が見え始めています。
本講演では、「制度に翻弄されるのではなく、原点に立ち返り、自院の資源を活かしきる」ことを前提に、湘南鎌倉総合病院が実践している収益最大化の取り組みをご紹介します。
特に、事務職員一人ひとりが自らの役割を再認識し、医療事務から医療マネジメント職へと変化する必要があり、その目的とした「ビジョンマップ」の導入事例を通じて、“組織の意識変革”が経営改善につながるプロセスを可視化します。
１．許可病床を使い切る
２．経路別入院割合の黄金比とは
３．逆紹介が招く、医療経営危機
４．週末病床利用を高めるには
５．愛される病院～病院ファンづくりの価値～
６．職員のエンゲージメントが収益最大化の鍵
７．質疑応答／名刺交換
