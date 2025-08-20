レディースクリニックなみなみ、レキットベンキーザージャパンと協働し性感染症予防啓発キャンペーンを開始- durexコンドームを先着3,000名に無料配布

レディースクリニックなみなみ

レディースクリニックなみなみ（所在地：東京都目黒区目黒１丁目６－１７ Daiwa目黒スクエア 1階）は、女性が自らの健康を守るための選択肢を持ちやすい社会の実現を目指し、婦人科診療や予防医療啓発活動に取り組んでいます。

配布する「durex」は、世界150カ国以上で展開される世界シェア第１位※のコンドームブランドで、性感染症や望まない妊娠を防ぐ有効な手段の一つです。

しかし日本では、女性が自らコンドームを持ち歩く習慣はまだ広く浸透していません。

性感染症は自覚症状が乏しい場合も多く、放置すると将来の妊娠への影響や、不妊の原因になることがあります。

また妊婦が感染すると、胎児への感染や合併症など次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があるため、予防は非常に重要です。

レディースクリニックなみなみは、この無料配布を通じて、女性が主体的に健康を守る行動を後押しし、将来世代までを見据えた安全な社会づくりに貢献します。

※2023年1月-12月ニールセン市場データ 36か国のコンドームブランドの売上と市場シェアの集計結果（販売金額）に基づく

□キャンペーン概要

実施期間：2025年8月1日～（なくなり次第終了）

配布場所：レディースクリニックなみなみ

所在地：東京都目黒区目黒１丁目６－１７ Daiwa目黒スクエア 1階

配布対象：来院された方先着3,000名

配布内容：durexコンドーム（1人1セット）

目的：性感染症予防啓発、女性による主体的な避妊

□クリニックコメント

レディースクリニックなみなみ 院長 叶谷愛弓

「医療現場においても性感染症の増加を日々感じており、デュレックスによる本活動に深く賛同いたしました。受診される皆さまに正しい予防行動をお届けできることを心強く思います。特に妊婦さんにとっては、“次世代の予防”という観点からも非常に大きな意義があると考えております。」

□施設概要

施設名：レディースクリニックなみなみ

所在地：東京都目黒区目黒１丁目６－１７ Daiwa目黒スクエア 1階

運営会社：Premed株式会社（東京都千代田区丸の内１丁目９－２ グラントウキョウサウスタワー 9F）

診療内容：産婦人科診療、予防医療、健康啓発活動

URL：https://naminamicl.jp/

目黒駅徒歩4分の「レディースクリニックなみなみ」思春期から更年期以降まで幅広くサポートしています。