【動画に強いインフルエンサー活用でコンバージョン数が大幅増加】TATE-PRO（タテプロ）が大手ウォーターサーバー「プレミアムウォーター」に採用されました

アナグラム株式会社

アナグラム株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：小山 純弥）が提供する縦型ショート動画に特化したクリエイターマッチングサービス「TATE-PRO（タテプロ）」が、プレミアムウォーター株式会社 （所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦）の広告用の縦型ショート動画制作に採用されました。

インフルエンサーを活用したユーザー視点のリアルな動画コンテンツを制作し、YouTube広告やTikTok広告で活用することで、広告成果の向上を実現しました。

SNS広告で効果的な動画クリエイティブの調達手段としてタテプロを採用

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、顧客の自宅までお水を宅配（定期配送）するサービスです。

新規顧客の獲得においてWeb広告が主要なチャネルであり、獲得数を最大化するための施策として、これまでも動画クリエイティブの内製には取り組んできました。

一方、さらなるクリエイティブパターンとして縦型ショート動画の活用を検討するにあたって、以下のような課題がありました。

- 縦型ショート動画を活用したいが、制作リソースが不足している- 広告感が強くない、ユーザー視点のリアルな動画コンテンツを制作したい- インフルエンサーマーケティングを広告施策とも連動させたい

そこで、インフルエンサーを活用し、ユーザー視点でのリアルな動画を量産できる手段として、タテプロを採用いただきました。

TATE-PRO（タテプロ）とは

TATE-PRO（タテプロ）は縦型ショート動画に特化したクリエイターマッチングサービスです。

TikTokやInstagramなどのSNSで短尺の動画コンテンツを発信するクリエイターが登録しており、企業はその中からクリエイター毎のポートフォリオを直接確認したうえで、自社の商品・サービスとマッチした方に動画制作を依頼することができます。

インフルエンサーによる動画制作とPR投稿の広告活用を一気通貫で実施

今回の取り組みでは、タテプロに登録する複数のマイクロインフルエンサーを起用し、動画の企画構成から素材撮影、編集までを一括して依頼いただきました。 これにより、プレミアムウォーターさまのリソースを最小限に抑えつつ、インフルエンサーならではのリアルなユーザー目線の動画コンテンツを制作しました。

さらに、制作した動画は通常の広告として配信するだけでなく、インフルエンサーのアカウントからPR投稿を行い、その投稿を広告として配信する「第三者配信（TikTok Spark Ads）」も併せて実施しました。

YouTube広告の成果が向上、TikTok広告は主要な獲得媒体へ成長

タテプロで継続的に制作した動画をYouTube広告およびTikTok広告で活用した結果、以下の成果に繋がりました。

インフルエンサーのPR投稿を広告として活用し、TikTok広告の獲得数が増加

- YouTube 広告: タテプロ活用前と比較し、コンバージョン数が増加しました。- TikTok広告: 新規媒体として配信を開始し、主要な媒体の一つへと成長しました。

TikTok広告では、インフルエンサーのPR投稿を広告クリエイティブとして配信する「Spark Ads」にも取り組みました。

Spark Adsは、自社ブランドや第三者のクリエイターが投稿したオーガニックのTikTok投稿を、広告として配信できる手法です。ユーザーのタイムラインでオーガニック投稿と同じ形式で表示されるため、広告感が薄く、より自然な形でユーザーの関心を引くことができます。

複数のマイクロインフルエンサーにPR投稿を依頼し、それらの投稿をSpark Adsで活用したことで、TikTok広告経由の獲得数がさらに増加しました。

ショート動画にトライするならTATE-PRO（タテプロ）

TATE-PRO（タテプロ）は、ショート動画の知見豊富なインフルエンサーやクリエイターに、効果的な動画制作やPR投稿を依頼できるサービスです。 ショート動画の活用にお悩みの方はぜひご相談ください。 サービスのご利用を検討していない方でも大歓迎。 自社の商品・サービスに合ったショート動画の活用方法をアドバイスします。

■タテプロについて

TATE-PRO（タテプロ）は、縦型ショート動画に精通したクリエイター・インフルエンサーに「手軽に・安価に」PR投稿や動画制作を依頼できるクリエイターマッチングサービスです。

サービスの特長：

- クリエイターリストから、プロフィールや動画ポートフォリオを無料で閲覧できる- 動画1本あたり25,000円～と低コストで発注が可能- 最短10営業日とスピーディーな納品- ディレクションは原則タテプロスタッフが行うため、コミュニケーションコストがかからない

サービスサイト：

https://tate-pro.jp/

■アナグラム株式会社について

アナグラム株式会社は、運用型広告に強みを持つマーケティング支援会社です。中小企業からスタートアップ、ナショナルクライアントを含め、これまでに数百社に及ぶマーケティングのサポートを行ってきました。その経験をもとに、運用型広告に限らず、商品開発、PMF（プロダクト・マーケット・フィット）、ビジネス・インキュベーションなど、総合的なマーケティング支援を行います。

- 会社名：アナグラム株式会社- 所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目4-4 フィールド北参道 1-3F(受付1F)- 代表者：代表取締役社長 小山 純弥

▼お問い合わせ先

アナグラム株式会社 タテプロ 担当

https://tate-pro.jp/pages/contact