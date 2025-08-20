『愛のハイエナ season4』#8｜20年ぶりメディア出演 元NEWS草野博紀が“マッスルバー”潜入取材で覚醒「天職かも！」／マッスルバーで大暴走のコロチキ・西野にニューヨークが「吉本クビ」宣告！？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season4』（全12回）の#8を2025年8月19日（火）よる11時より放送いたしました。

（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1833_s4_p8）

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■20年ぶりメディア出演！元NEWS草野博紀が“マッスルバー”潜入取材で覚醒「天職かも！」

マッスルバーでまさかの泥酔！？大暴走のコロチキ・西野にニューヨークが「吉本クビ」宣告！？

8月19日（火）放送の#8では、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態調査へ。「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケ参加となる元NEWSのメンバー・草野博紀、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人が新宿にあるマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』に潜入取材を敢行。スタジオゲストの元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と元AKB48でタレントの河西智美もハラハラと見守る中、マッスルバー店員として接客や、マッスルバー最大の目玉であるマッチョパフォーマンスにも挑戦しました。

営業開始直後は自信なさげだった草野も、初めての接客で“壁ドン・腕立て・腹筋”の初パフォーマンスに挑戦。上半身裸になり、女性客と極限まで密着するパフォーマンスをやりきった草野は「すげー、ドーパミンめっちゃ出る」「気持ちいいコレ、天職かも」と、晴れやかな表情を見せました。その後、接客にも慣れた草野は、マッチョが注射器で客の口にドリンクを注ぐパフォーマンス“マッチョお注射”を自らおねだりするなど、マッスルバー店員として才能を開花。シャンパンが入ると、西野やほかの店員たちと「大胸筋！大胸筋！大胸筋！」とシャンパンコールで盛り上げ、「今日が俺にとってのマッチョ記念日！」と雄叫びをあげる場面。入店当初より明らかに顔つきの変わった草野は、「ここに来てすげー自信もらった」「筋肉ないし、劣等感があったけど、そこじゃない」と達成感を噛みしめました。

一方、序盤から積極的な接客とノリノリのパフォーマンスを披露していた西野でしたが、その表情からスタジオMC陣は「もう酔っ払ってるわ」「顔で分かる」と異変を察知。営業時間残り2時間半となった頃には、酔って「朝から晩まで雷雨みたいなロケの後に会いたい」など、独特のフレーズで女性客を口説き始める事態に。「こいつもう無理やって」「これあかんわ」と案じるMC陣をよそに、“マッチョお注射”の注文をゲットした西野の暴走は止まらず、ニューヨーク・屋敷は「嫁とめっちゃケンカしてほしい」と苦笑い。スタジオゲストの笹崎は「奥さんいるんですか！？」とドン引き状態となりました。

そんな中、セレブな常連客に揃って接客についた草野と西野は、女性からの要望で、男同士でパフォーマンスすることに。酔った西野が突如、草野にキスすると、草野は「やばい！やばい！舌入れてきてる」とまさかの出来事にパニックとなり、屋敷は「吉本クビです」とスタジオから“クビ宣告”をする事態となりました。さらに営業終了の間際には、シャンパンを飲んだ直後に無言でトイレに駆け込む西野の姿も...。VTR終了後、屋敷は「山本裕典に次ぐスターがついに現れたな」とコメントし、さらば青春の光・森田も「マッスルバー全国行脚編」と、西野の“マッスルバー潜入”シリーズ化に期待を寄せました。

■「妊娠中めちゃくちゃ太って...」元AKB48・河西智美、産後の体型維持のためピラティスへ

スタジオでは、ゲストの笹崎と河西が“体型維持”についてトークを展開。週に1回ピラティスに通い、姿勢が良くなったと明かした笹崎に続いて、河西も「ピラティスに産後から始めた」とし、「めちゃくちゃ太って戻らなかったので、どうにか戻すために始めた」と告白。ピラティスの人気の高さに、マッスルバー潜入企画をみたばかりのニューヨーク・嶋佐は「ピラティスバーできるかも」「ピラティス哺乳瓶とかね」とコメントし、笑いを誘いました。

また、元AKB48メンバーとの関係性について「同期とか板野友美はママ友」と明かした河西は、「子どもはママが元アイドルって分かってる？」という質問が飛ぶと、「（ママ友も）みんながテレビに映っていたり、カラオケの映像に流れたりするから、“大人ってそういうもの”と思ってそう」と語りました。そこで元AKB48メンバーの板野友美と撮った、子どもたちとの写真が披露されると、MC陣からは「仕上がりきってる」「華やか」との声が上がりました。

番組ではさらに、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最終話も放送。告白タイムを迎え、双子たちの恋がついに完結しました。姉の恋を応援する妹の姿や、2人揃って同じ相手に告白する双子、「双子で、2人で幸せになりたい」と告白を辞退する参加者など、最後まで“双子の絆”を感じさせる結末に、スタジオMC陣は「骨のある参加者やったな」「マジで1週間見たかった」とコメントしました。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『愛のハイエナ season4』 概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

笹崎里菜

河西智美

鈴木奈々

加藤紗里

草野博紀

西野創人（コロコロチキチキペッパーズ）