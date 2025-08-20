【e-Learningシステム：Learn365アップグレードのお知らせ】株式会社ソフィア

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は本国内で唯一、Learn365の販売代理を行っています。8月18日 月曜日 21：00よりLearn365が新しいバージョンにリリース展開され、v.3.64へアップグレードしたことをお知らせします。ご利用頂いているお客様からのご要望や、用途や運用の実態を踏まえ、更に使いやすく改善されました。



■Learn365（旧LMS365）とは

Learn365（旧LMS365）はMicrosoft(R) SharePoint Online上で動作するe-Learningシステムです。

Microsoft365の各機能とともに動作し、シームレスに使用することが出来ます。また、情報やデータはMicrosoft Cloud上で安全に保管されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lvRnwhyfXn4 ]

■ソフィア×Learn365の効果とは

ソフィアは、インターナルコミュニケーション（組織内コミュニケーション）の活性化を専門とする会社として、Learn365を活用しています。

Learn365の活用による効果は研修や教育の改善にとどまらず、組織内のコミュニケーションを向上させ、以下のようなメリットを発揮しやすくなります。

- 受講者が業務を行う「場」に対するエンゲージメントを高めます。- 受講者のビジネスプロセスの中で、受講必須コースから各部署や職種別の専門コースに至るまで、多様なプログラムを適切に配置します。- 受講者同士の相互コミュニケーション促進を支援し、社内の生産性を高めます。

Learn365導入事例はこちらをご覧ください

株式会社トリドールホールディングス：Learn365導入支援 全国3万人のスタッフが等しく学べる環境づくりに貢献

https://www.sofia-inc.com/casestudy/comment28.html

■Learn365の最新アップデート内容

- アンケートe-ラーニングや集合トレーニングコースに「アンケート」機能が追加され、受講後に受講者へフィードバックを収集できるようになりました。回答結果は管理センターのレポート機能から出力でき、管理者はそれを分析してコース内容や効果の改善に活用できます。

- プロキシ マネージャープロキシ マネージャーを指名することで、Microsoft Entra（Azure Active Directory）における組織のレポートライン（階層）を変更しなくても、ラインマネージャーが担うほとんどの役割を代理として行うことができるようになりました。

- API 管理プロキシ マネージャー機能をサポートするための、5 つの新しいエンドポイントが導入されました。詳しくはこちらを参照(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/20868665056281-Learn365-Cloud-API-%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD)

- AI アシスタンスLearn365 スキル フレームワークを使用する組織で AI を使用して e ラーニング コースを作成する場合、[コースの生成] パネルの [スキルの割り当て] トグルを使用して、現在のカタログから新しいコースに最大 5 つの適切なスキルとレベルを自動的に追加できるようになりました。- 期日登録を解除した受講者を再登録した場合、受講者の期日はそのまま継承されます。たとえば、受講者のコースの期日（2025年8月18日）がコースに設定された期日（2025年7月31日）から変更されている場合、受講者が登録を解除され、再び登録された場合でも、この受講者のコースの期日はコースに設定された期日ではなく、 2025年8月18日のままとなります。

- Flow365 ユーザー「Flow365 ユーザー」を管理するページを次の場所に移動しました。 Learn365 管理センター すべてのカタログ＞ ユーザー＞「 Flow365 ユーザー」

- Microsoft 365 アセット ストレージ「Learn365 で Microsoft 365 のアセットを使用」オプションは、プレビュー機能から削除されました。このオプションは、引き続き Learn365 管理センター＞グローバル設定＞LMS 設定の「詳細設定」から利用できます。

- ローカライズユーザーのブラウザの言語が Learn365 でサポートされていない場合、優先する言語に切り替わります。例えば、ブラウザの言語がフランス語（カナダ）の場合、フランス語（フランス）に切り替わります。

- Learn365のインストールPax8 Marketplace から Learn365 をインストールした場合、ライセンスが有効化されると最初のカタログが自動的に作成されます。

- ラーニング パスSharePoint と Learn365 Teams アプリの新しい 「トレーニング ダッシュボード」 UI で、受講者が次の操作を行うと画面の下部に通知メッセージが表示します。┗ラーニング パスにトレーニングを追加したとき┗ラーニング パスのすべてのトレーニングに登録したとき┗ラーニング パスのトレーニングからの登録を解除したときまた、ラーニング パスの UI にいくつかのマイナーな機能強化も導入されています。

- 新しい UISharePoint と Learn365 Teams アプリの新しい「トレーニング ダッシュボード」UI が改善されました。コースカタログを読み込む際のパフォーマンスを強化しました。「マイ トレーニング」セクションのコースカードに「再受講」アクションが追加されました。「コースカタログ」セクションの「すべてのトレーニング」ブロックでフィルターを適用すると、このフィルターがコースリストの上にタグとして表示されるようになりました。

上記アップグレード内容のほか、解決された問題など、詳細につきましては

「リリースノート＞ July 2025（v.3.64）2025/8/18」(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/49794036080025-August-2025-v-3-64-2025-8-18)でご確認ください。

