Å·³¤¤¯¤ê¤Í/¸ÕÅíß·¤â¤â¤Î2ÁÈ¤¬½Ð±é·èÄê¡ªÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥ï¥¹¥Æ¡×Âè57²ó¤¬³«ºÅ¡ª
AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÚ³ß¹¸¸Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü(¶â) 22:00¤è¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤òËè²ó¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Í¼±¼Ô¤Ç¤¢¤ëMC¤È¤È¤â¤Ë¥·ー¥ó¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÈÖÁÈ¡ÖAWA¥¹¥Æー¥¸¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¢¥ï¥¹¥Æ¡Ë¡×¤ÎÂè57²ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè57²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ª¥Í¤òÁà¤ëºÇ¼åÅ·»ÈVTuber¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ß¤ó¡×¤³¤È ¡ÈÅ·³¤¤¯¤ê¤Í¡É¡¢º£Æü¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÅí¿§¤Î¤È¤¤á¤¤ò¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎËâË¡¾¯½÷ ¡È¸ÕÅíß·¤â¤â¡É¤Î2ÁÈ¤¬½Ð±é·èÄê¡ª
ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢AWA¸ø¼°¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö100ÁÈ°Ê¾å¤ÎVTuber¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ö½©ÍÕ¸¶¥¨¥ó¥¿¥¹¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇDJ³èÆ°¤â¹Ô¤¦TAKUYA the bringer¤È¥é¥¤¥¿ー/ÊÔ½¸¤Î¿¹»³¥É¡¦¥í¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤Î¼°Éô¤á¤°¤ê¤¬Ã´Åö¡£
¥ê¥¹¥Êー¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖAWA¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Èー¥¯¤ä´ë²è¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢AWA¥¢¥×¥ê¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥ï¥¹¥Æ¡×Âè57²ó³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë22:00～24:00
¥²¥¹¥È¡§ Å·³¤¤¯¤ê¤Í/¸ÕÅíß·¤â¤â
¥á¥¤¥óMC¡§TAKUYA the bringer
¥µ¥ÖMC¡§¼°Éô¤á¤°¤ê¡¢¿¹»³¥É¡¦¥í
¢¨½Ð±é¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²ÃURL
https://mf.awa.fm/open_awastage_0822_pr
¢£Å·³¤¤¯¤ê¤Í
¡À º£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¯Á´ÎÏÅêµå¡ª ¡¿
¥Ï¥³¥Í¥¯¥È½êÂ°3´üÀ¸¡¢¥¯¥ê¥ª¥Í¤òÁà¤ëºÇ¼åÅ·»È¡Ö¤¢¤Þ¤ß¤ó¡×¤³¤ÈÅ·³¤¤¯¤ê¤Í¤Ç¤¹🧊
¤¤é¤¤é¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Æü¡¹Á´ÎÏÀ®Ä¹Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£¸ÕÅíß·¤â¤â
¡Öº£Æü¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÅí¿§¤Î¤È¤¤á¤¤ò(¥Ïー¥È)¡×
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËâË¡¾¯½÷¡¢¸ÕÅíß·¤â¤â¤Ç¤¹¡ª
2021Ç¯¤ËVTuber¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¤Ä¤¤¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ3D²½¡ª
¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤È¤¤á¤¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àî²¿ÊÃæ¤ÎËâË¡¾¯½÷¤Ç¤¹¡ª
¢£TAKUYA the bringer
Founder Selecta Fukuoka / Advisor Akihabara ENTAS
VTuber¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÇDJ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖVTuber Music DJ's #VMDJ¡×¤ÎNavigator¤È¤·¤Æ¡¢VTuber²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¤Þ¤¿¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖAWA¡×¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö#¥¢¥ï¥¹¥Æ¡×¤Ç¤â¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¡¢Éý¹¤¤¥ê¥¹¥ÊーÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤Ê¤ÉÂç¼ê´ë¶È¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¢£¼°Éô¤á¤°¤ê
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò²Î¤¦¡¢»ç¼°Éô¤ËÆ´¤ì¤ë¤³¤¸¤é¤»·ÏÊ¸³Ø¾¯½÷¡£°¦¾Î¡Ö¤·¤¤á¤°¡×¡£Ì´¤Ï¡¢·î¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£2020Ç¯2·î¤Ë¸Ä¿Í³èÆ°VTuber¡¦Vsinger ¤ò³«»Ï¡£1st Single¡ÖAqua Loop(feat. TEMPLIME)¡×¤ÏiTunes¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Á¥ãー¥È1°Ì³ÍÆÀ¤·¡¢°Ê¹ß¤â¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´Vsinger¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢²Î¾§¡¦ºî»ì¤ÎÄó¶¡¡¢¥é¥¤¥Ö½Ð±éÅù¤ò¹Ô¤¦¡£Âç¿Í¤Ç´Å¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£YouTube¤Ç¤Ï²»³ÚÃæ¿´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥«¥ÐーÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Twitch¤Ç¤Ï¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥²ー¥àÃæ¿´¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¹»³¥É¡¦¥í
¥é¥¤¥¿ー / ÊÔ½¸¡£192222Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¡£Clairo¤È¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ëAWA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ÇÛ¿®³Ú¶Ê¿ô¤Ï1²¯5ÀéËü¶Ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¿ô¤ÏÌó1,600Ëü·ï¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£Á´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û9220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¢¨App Store¡¢Google Play¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ï1,0220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Î¡ÖSTANDARD¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·î³ÛÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖFREE¥×¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢·î¡¹4220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡×¡¢·î³Û270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAWA¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î»ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈþ¤·¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡ÖLYRIC DIVE¡Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡¢²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡ÖAWA¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ä»ëÄ°´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤äµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¡¡https://awa.fm/
¿ä¾©´Ä¶¡§¡ã¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡äiOS 122.0°Ê¹ß¡¢Android 15.0°Ê¹ß
¡ãPCÈÇ¡äWindows 10(32/64bit)¡¢Mac OS X 10.11 (El Capitan)°Ê¾å
¡ã¥Ö¥é¥¦¥¶¡ä Google Chrome (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Microsoft Edge (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Safari (ºÇ¿·ÈÇ)
²Á³Ê¡§STANDARD¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ9220±ß¡Ë/ FREE¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÌµÎÁ¡Ë/³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ4220±ß¡Ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ270±ß¢¨ÆÃÄê¤Î1¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ßÄ°¤ÊüÂê¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¡§2015Ç¯5·î27Æü
¢£URL
