【マーシュ・フィールド】大阪ルクア イーレ4階 イセタン クローゼット/プロモーション1にて「POP UP SHOP」を開催します！
肌の色悩みをカバーするベースメイク用化粧品「マーシュフィールド」が、ルクア イーレにて2025年9月5日（金）から9月11日（木）までの期間限定でPOP UP SHOPをオープンいたします。「マーシュフィールド」はオンラインのみで販売しておりますが、このたび12回目となるPOP UP SHOPの開催が決定いたしました。
シミ、クマ、ニキビ跡、あざ、白斑などの肌色悩みをカバーしたい方、メイク崩れが気になる方におすすめのアイテムを取り揃えております。
テスターのご用意もございますので、実際に店頭で商品をお試しいただくことも可能です。
「マーシュフィールド」とは
あざ、白斑、傷跡などの肌色悩みをカバーする、カバーメイク用品の開発・販売やカバーメイクの提案を行なっている、株式会社伊勢半のグループ会社です。
シミ、クマ、ニキビ跡等のカバーにも使いやすい商品として幅広いお客様にご使用いただいております。
高カバー力、高耐久性、自分の肌色に合う色が見つかる豊富なカラーバリエーションが特長。ファンデーションはすべてウォータープルーフ処方で、汗や水に強く、崩れにくさを重視する方にもおすすめです。ナチュラルメイクからカバーメイクまで、幅広く対応可能です。
公式サイト：https://www.marsh-field.jp/(https://www.marsh-field.jp/)
【開催概要】
開催場所：ルクア イーレ 4F イセタン クローゼット/プロモーション1（住所：大阪市北区梅田3-1-3）
開催日程：2025年9月5日（金)～9月11日（木）
開催時間：10:30～20:30
詳細：https://www.marsh-field.jp/lucua202509
特典１.
POP UP SHOPへご来店の方へもれなく「SC クリーミィタッチファンデ サンプル」をプレゼントいたします。
特典２.
店頭にて税込\5,500以上をご購入のお客様へ、ノベルティをご用意しております。
オンライン購入にハードルを感じている方や、実際に商品を手にとって試してみたいという方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
カバーメイク体験（事前予約制）について
メイクアップアドバイザーがマンツーマンでお客様のお悩みに応じたカバー方法をレクチャーいたします。
事前ご予約制で、枠に限りがございますので、お早めにご予約ください。
詳細：https://www.marsh-field.jp/lucua202509
前回開催したPOPUPショップの様子
「マーシュ・フィールド株式会社」について
マーシュ・フィールド株式会社は、文政8年（1825年）に創業した紅屋をルーツとする『株式会社 伊勢半』のグループ会社です。
カバーメイクの可能性に挑戦し続け、お客様のより良い暮らしに貢献できる企業を目指します。
【会社概要】
社名：マーシュ・フィールド株式会社
本社所在地：〒102-8370東京都千代田区四番町6-11
代表者：代表取締役社長 大町 龍
事業内容： メイクアップ化粧品、基礎化粧品などの企画販売
設立：昭和43年（1968年）
ホームページ：https://www.marsh-field.jp/(https://www.marsh-field.jp/)