¡Ú¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Û8·î20Æü¤è¤êµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ËÊÌÃí¤·¤¿¡ÖNo.42¡×¤ò´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù±º¸ø¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÁÅç¸©¤Ë¤¢¤ëÌÚÀ½°Ø»Ò¥áー¥«ー¡ÖµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¡×¤ËÊÌÃí¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þー¥¯²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿°Ø»Ò¡ÖNo.42¡×¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢No.42°Ê³°¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Úー¥Ñー¥Ê¥¤¥Õ¥½¥Õ¥¡¡Ê1¿Í³Ý¤±¡Ë¡×¡Ö¥Úー¥Ñー¥Ê¥¤¥Õ ¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤â2025Ç¯9·î°Ê¹ß¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ëÌÚºà¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¤ÏSEVEN STYLE ³«Å¹15¼þÇ¯¤ÈÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤äµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëµÜºê¾¡¹°»á¤òSEVEN STYLE¡Ê°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡Ë¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ SEVEN STYLE¡Ã15¼þÇ¯µÇ°ÊÌÃí¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä¤ÎÇØ·Ê
No.42¡ÃÀ½ºîÉ÷·Ê
ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSEVEN STYLE¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤éËÌ²¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤Î¼è°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎNo.42¤äModel 31Åù¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬Éü¹ïÀ¸»º¤¹¤ë¸½¹ÔÉÊ¤è¤ê¤â¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤¬Àè¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ôÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤Î²È¶ñ¥áー¥«ー¤¬¡¢¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤Î²È¶ñ¤òÉü¹ïÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥áー¥«ー¤¬ÆÁÅç¸©¤Ë¤¢¤ëµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¼è°·¤¤¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤äµÜºêÂåÉ½¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ëÃæ¤Ç¡¢²È¶ñÀ½ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ä¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¸½ºß¤â¤ª¼è°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSEVEN STYLE¤ÎÀáÌÜ¤ËµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÈÊÀ¼Ò¤ò·ë¤Ö "¤¤Ã¤«¤±" ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËÌ²¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤Î´ë²è¤òÆ³¤½Ð¤·¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ËÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµéÌÃÌÚ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà¡×¡Ö¥Áー¥¯ºà¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÚºà¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëNo.42¤â¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà¤ä¥Áー¥¯ºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ²¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥¦¥§¥ó¥¸ºà¡×¤â·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ¥ÎÉºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨È¯Çä¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¡ÃµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¹©¾ì¤Ë¤Æ
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬À¸»º¤¹¤ëNo.42¤È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÎNo.42¡¢¼ù¼ï¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤¬°ã¤¦¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1¤Ä¤Ë¡¢µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÎNo.42¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¡¢¹½Â¤¾å¤Î¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤â¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤ºÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ç¤ÏÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Àµ¤Ë "ÊÛ·Ä¤Îµã¤½ê" ¤È¤¤¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ç¤¹¤¬µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÎNo.42¤Ï²þÎÉ¤ò»Ü¤·ÂÑµ×À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î´é¤äÀ¸»º¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤â¿´Ìö¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÃ£¤¬À¸»º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤´Äó°Æ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬¹Í¤¨¤ëµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êÍ×ÁÇ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò·É¤¤¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¶ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
No.42¡Ã¿¦¿Í¤È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
No.42¡Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñµÄ
No.42¡Ã¥¢ー¥à¥Ñー¥Ä
No.42¡ÃÌÚÉôÁÈ¤ß¾å¤²¸å
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î²È¶ñ¤ÏÁ´¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤ÐNo.42¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼´ü¤Ï¡Ö2¥ö·î¤«¤é3¥ö·î¡×¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÏµÞÂ®¤Êµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ò¤»¤º¡¢Á´½¾¶È°÷¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë´Ä¶¤Î¤Þ¤ÞÀ¸»º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºêÂåÉ½¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ç¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê°Ø»Ò¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ No.42¡ÃSEVEN STYLE 15¼þÇ¯µÇ°ÊÌÃí¥â¥Ç¥ë
¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà
¥Áー¥¯ºà
¥¦¥§¥ó¥¸ºà
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÈSEVEN STYLE¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÎÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÌµ¤¤¼ù¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà¡×¡Ö¥Áー¥¯ºà¡×¡Ö¥¦¥§¥ó¥¸ºà¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ù¼ï¤ÏµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚºà¤òº£²óÆÃÊÌ¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¼ù¼ï¤â¹âµé¤ÊÌÃÌÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÌÚºà¤È¤·¤ÆËÌ²¤¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é²È¶ñ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¥ÃÏ¤ÏµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤éSEVEN STYLE¤¬¸·Áª¤·¤¿Ä¥ÃÏ¤ò2¼ïÎà¤Î¤ß¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÛÄ¥ÃÏ¤Ï¡¢E¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖLAESO¡Ê¥é¥¹¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤ÏµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë4¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢SEVEN STYLE¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿2¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Á´6¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
LAESO¤Ï¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ËÍ£°ì»Ä¤ë°Ø»ÒÀ¸ÃÏ¥áー¥«ー¡ÖKjellerup Vaeveri¡Ê¥±¥¢¥í¥Ã¥× ¥ô¥¡¥ô¥§¥ê¡Ë¡×¤¬À¸»º¤¹¤ëÅ·Á³Á¡°Ý¤ÎÀ¸ÃÏ¡Ê¥¦ー¥ë80%¡¦¥³¥Ã¥È¥ó20%¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¦ー¥ë¼çÁÈÀ®¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤ÉÌÓÂ¤¬¿²¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤È©¿¨¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦ー¥ë¤ÏÅ·Á³¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÝ¼¾¤ÈµÛ¿å¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÅ·Á³Á¡°Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³×Ä¥ÃÏ¤Ï¡¢L5¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖDUNES¡Ê¥Ç¥åー¥ó¡Ë/ SHADE¡Ê¥·¥§ー¥É¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£DUNES¤Ï7¿§¡¢SHADE¤Ï1¿§¤Î¥«¥éーÅ¸³«¤È¤Ê¤êÁ´8¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
DUNES¤ÈSHADE¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¹âµéÈé³×¥áー¥«ー¡ÖSorensen Leather¡Ê¥½ー¥ì¥ó¥»¥ó¥ì¥¶ー¡Ë¡×¤¬À¸»º¤¹¤ëÅ·Á³Èé³×¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£
DUNES¤Ï¡¢¥Ð¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤Ç½À¤é¤«¤ÊËÜ³×¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥Ë¥ê¥ó¥ì¥¶ー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SHADE¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇö¤¤ÁØ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥¢¥Ë¥ê¥ó¥ì¥¶ー¤Ç¤¹¡£
¶¦¤Ë¸ÄÂÎº¹¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Þー¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¹ç¤¤¤â³×1Ëç1ËçÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¶¦¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤·ÐÇ¯ÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÍ¥Èþ¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥ì¥ó¥»¥ó¥ì¥¶ー¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ÇºÇ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿Èé³×¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î·úÃÛ²È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢No.42¤ÎºÂÌÌ¹â¡ÊSH¡Ë¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤¬ËÌ²¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º¡ÖSH¡§460mm¡×¤È¹â¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ÇµÓ¥«¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¥«¥Ã¥È¤Ï1µÓ¤¢¤¿¤ê¡Ö3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¡¢µÓÀè¤Î·Á¾õ¤ò´ûÀ®»Å¾å¤²¤ÈÆ±Åù¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï1µÓ¤¢¤¿¤ê¡Ö6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤Ç¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏËÌ²¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ç·¤¤òÍú¤«¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î½»Âð¤Ç¤ÏºÂÌÌ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Á°µÓ¤ò20 - 30¥ß¥ê¡¢¸åµÓ¤ò0 - 10¥ß¥êÄøÅÙ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
No.42¡Ã¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà¤Ï¡¢½½Ç¯ÄøÁ°¤ËÆÁÅç¤ÎÌÚºà¶È¼Ô¤¬ÌÃÌÚÀ½ÉÊ¡ÊºÂÂî¡¦¾×Î©¡¦Ê©ÃÅ¤Ê¤É¡Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥É¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¸å¡¢¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤«¤éÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà¤Ç¤¹¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÀµµ¬¥ëー¥È¤Ë¤ÆÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¥íー¥º¥¦¥Ã¥É¡Ë¡£
¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà¤Ï¹Å¼Á¤ÇÂÑµ×À¡¦°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¹âµé²È¶ñ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÌÚºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹âµéºà¤Ç¤¢¤ë¥Áー¥¯ºà¤è¤ê¤â¹âµéºà¤È¤·¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÀÖ³ì¿§¤ÎÌÚÈ©¤Ï¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¡¢Ç»¿§¤Î¼ÊÌÏÍÍ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÉ÷³Ê¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡ÊÉÛ¡Ë¡§243,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Á³Ê¡Ê³×¡Ë¡§255,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§W535 D545 H750 SH460 mm
»Å¾å¤²¡§ÌªÏ¹¥ï¥Ã¥¯¥¹
No.42¡Ã¥Áー¥¯ºà
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Áー¥¯ºà¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ê2000Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç¡ËµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Ç¥Áー¥¯ºà¤Î°Ø»Ò¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤éÀ½ÉÊ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¤ËÈ÷¤¨¡¢È÷Ãß¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þー»º¥Áー¥¯ºà¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥¯ºà¤ÏÅ·Á³¤Î¥ª¥¤¥ëÀ®Ê¬¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¤¿¤áÂÑ¿åÀ¤¬¹â¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½½Ê¬¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂÑµ×À¡¦°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥¤¥ëÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³ì¿§¤Î¿§¹ç¤¤¤Ï·ÐÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢ÌÚÌÜ¤Ë¸½¤ì¤ëÇ»¿§¤Î¼ÊÌÏÍÍ¤¬·ÐÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇö¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÌÚÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¡¢º£²ó¤Î3¼ù¼ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌÚºà¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡ÊÉÛ¡Ë¡§182,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Á³Ê¡Ê³×¡Ë¡§193,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§W535 D545 H750 SH460 mm
»Å¾å¤²¡§ÌªÏ¹¥ï¥Ã¥¯¥¹
No.42¡Ã¥¦¥§¥ó¥¸ºà
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¦¥§¥ó¥¸ºà¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆÁÅç¤ÎÅÚ¾ì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¶¥¤ー¥ë»º¥¦¥§¥ó¥¸ºà¤Î´ÝÂÀ¤òÀ½ºà¤·¤¿ÌÚºà¤Ç¤¹¡£
¹õ³ì¿§¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¥¦¥§¥ó¥¸ºà¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éµ®½Å¤ÊÌÚºà¤È¤·¤Æ²È¶ñ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´¥Áç¤¬¤È¤Æ¤âÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½½Ê¬¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÎÉºà¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²È¶ñ¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ì¤ÐÌÚºà¼ý½Ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÂÄêÀ¡¦ÂÑµ×À¡¦¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ³ì¿§¤Î½Å¸ü¤ÊÁÇºà´¶¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê²È¶ñ¤Ë¤â¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê²È¶ñ¤Ë¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Å·Á³¤Î¥ª¥¤¥ëÀ®Ê¬¤¬Â¿¤¤¤¿¤á»È¤¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ÆËá¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤ËÈþ¤·¤¤±ð¤¬Áý¤¹·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌÚºà¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡ÊÉÛ¡Ë¡§158,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Á³Ê¡Ê³×¡Ë¡§169,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§W535 D545 H750 SH460 mm
»Å¾å¤²¡§¥ª¥¹¥â¥ª¥¤¥ë¡Ê2²óÅÉ¤ê¡Ë
No.42¡ÃSEVEN STYLE 15¼þÇ¯µÇ°ÊÌÃí¥â¥Ç¥ë
¼ù¼ï¡Ã¥íー¥º¥¦¥Ã¥Éºà / ¥Áー¥¯ºà / ¥¦¥§¥ó¥¸ºà
Ä¥ÃÏ¡ÊÉÛ¡Ë¡ÃE¥é¥ó¥¯¡ÃLAESO¡Ê4¿§ ¡Ü 2¿§¡ÎSEVEN STYLE¥»¥ì¥¯¥È¡Ï¡Ë
Ä¥ÃÏ¡Ê³×¡Ë¡ÃL5¥é¥ó¥¯¡ÃDUNES¡Ê7¿§¡Ë/ SHADE¡Ê1¿§¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡Ã2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¢ª 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÎÌÚºà¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡Ï
ÈÎÇäÅ¹¡ÃSEVEN STYLE
¼ÂÅ¹ÊÞ¡Ã¢©440-0081 °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¹¾®Ï©3-28
EC¡Ãhttps://sevenstyle.jp/?mode=cate&cbid=2748645&csid=22(https://sevenstyle.jp/?mode=cate&cbid=2748645&csid=22)
¢£ No.42
No.42¡Ã¥Áー¥¯ºà
2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éNo.42¤ÎÉü¹ïÀ¸»º¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤È¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤ÎÀÜÅÀ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£°ÑÂ÷Àè¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬2008Ç¯¤Ë¤ªÅ¹¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2008Ç¯¤«¤é¤Ï¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤ÈµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬Ä¾ÀÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó·ÀÌó¤ò·ë¤Óº£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
No.42¤ÏµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü¹ïÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢1957Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ÎSchou Andersen¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤À½ÉÊ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤Î½ñÀÒ¡ÖKAI KRISTIANSEN AN INDUSTRIOUS DESIGNER¡×¤ÎÃæ¤Ç¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤ËNo.42¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ÎSchou Andersen¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢Model 31¤ÈNo.42¤Î2¥â¥Ç¥ë¤Ï»ä¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Model 31¤ÏÂçÎÌÀ¸»º¸þ¤±¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´è¾æ¤Ê¥Á¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹¥Îã¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢No.42¤ÏºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê²Ã¹©¤òÍ×¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢Model 31¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼êºî¶È¤¬Â¿¤¯¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
Åö»þ¡¢No.42¤ÏSchou Andersen¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Èµ¡Ç½À¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾À¼¤ÎÍýÍ³¤ÏÃ¯¤â¤¬ð÷¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢No.42¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¿©»ö¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¡¢¤¯¤Ä¤í¤°ºÝ¤Ë°ìÁØ²÷Å¬¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åµÓ¤Ï¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¤Æ·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢No.42¤Î¼þ°Ï¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¥Á¥§¥¢¤ÎµÓ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ÆÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î ½ÐÅµ¡ÃSisse Bro. KAI KRISTIANSEN AN INDUSTRIOUS DESIGNER. arnoldsche, 2022Ç¯6·î, 172p. ¡Ï
¢£ Kai Kristiansen¡Ê¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¡Ë
Kai kristiansen¡Ê¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¡Ë
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¡Ê1929 - ¡Ë¤Ï¡¢1955Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥Þー¥¯²¦Î©·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ßーÂ´¶È¸å¡¢¥³ー¥¢¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÌÚ¹©¤ä²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ö¡£
1955Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£1956 - 65Ç¯¤Ë¡ÖDanish Furniture Industries¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯²È¶ñ¹©¶ÈÅ¸¼¨²ñ¡Ë¡×¤Ë½ÐÉÊ¡¢¡ÖAssociation of Danish Furniture Industries¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯²È¶ñ¹©¶ÈÁÈ¹çÅ¸¼¨²ñ¡Ë¡×¤Ë²È¶ñ¤òÄó¶¡¡£1966 - 70Ç¯¡ÖScandinavian Furniture Fair¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¡£ 1965 - 75Ç¯¡ÖInternational Furniture Fair½ÐÅ¸¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó¡Ë¡×¡£¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Û¤«¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£
2008Ç¯¤«¤é¥«¥¤¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥»¥ó¤ÈµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤¬Ä¾ÀÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¡ÖNo.42¡×¡ÖPaper Knife¥·¥êー¥º¡×¤ÎÉü¹ïÀ¸»º¤ò³«»Ï¡£2010Ç¯¤Î½éÍè¼Ò°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤âµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¹©¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸½ºß¤â°ú¤Â³¤¿·ºî³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¡ÃÀµÌç
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë»Í¹ñ¤ÎÆÁÅç¤ÇÁÏ¶È¡£ÃÏ¾ì»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë°¤ÇÈ¶ÀÂæ¤Çµ»½Ñ¤òÇÝ¤¤¡¢2000Ç¯¤«¤é¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Îº¬´´¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò°ìÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÎÍÎÏ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈµÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê¤Î¿¦¿Í¤¬¸½¾ì¤Ç¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Êý¼°¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¼Á¤ÎºàÎÁ¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤È¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î´î¤Ó¤¬ÄÌ¤¤¹ç¤¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Û
¼ÒÌ¾¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò µÜºê°Ø»ÒÀ½ºî½ê
½êºßÃÏ¡Ã¢©779-0223 ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»ÔÂçËãÄ®Àîºê710ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡Ã1969Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÃµÜºê ¾¡¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÃÌÚÀ½°Ø»Ò¡¦¥½¥Õ¥¡¤ÎÀ½Â¤
URL¡Ãhttps://www.miyazakiisu.co.jp/(https://www.miyazakiisu.co.jp/ja/)
¢£ SEVEN STYLE¡Ê¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
SEVEN STYLE¡ÃÅ¹ÊÞ³°´Ñ
SEVEN STYLE¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÅì¡Ê»°²Ï¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëË¶¶»Ô¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤éËÌ²¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤È¶¦¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢ËÌ²¤¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸½¹ÔÉÊ¡Ê¥áー¥«ー¿·ÉÊ¡Ë¤Î¤´Äó°Æ¤âÊ»¤»¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹ÔÉÊ¤ÏÎ®¹Ô¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¸½ºß¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÈÍµ¡Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ëÊª¤Î¤ß¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ëÊª¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñ¤ò±Û¤¨¡¢°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ëËÜÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
SEVEN STYLE¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬Ì®¡¹¤ÈÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤À¤±¤ò¤´Äó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬½É¤ëÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·µìÌä¤ï¤º¡¢¹ñ¤âÌä¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦Êª¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Å¹ÊÞ³µÍ× ¡Û
Å¹Ì¾¡ÃSEVEN STYLE¡Ê¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡Ã¢©440-0881 °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¹¾®Ï©3-28
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ã0532-54-1155
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:00 - 17:00
±Ä¶ÈÆü¡ÃÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦·îÍËÆü
Í½ÌóÆü¡ÃÌÚÍËÆü¡¦¶âÍËÆü¡Î Á°Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ© ¡Ï
ÄêµÙÆü¡Ã²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ãhttps://sevenstyle.jp/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§MONO CLASSIC, LTD.¡Ë
½êºßÃÏ¡Ã¢©440-0881 °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¹¾®Ï©3-28
ÀßÎ©¡Ã2021Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡Ã1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ã¿ù±º ¸ø¼£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã²È¶ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÈÎÇä¡Ê¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¡ÖSEVEN STYLE¡×¤Î±¿±Ä¡Ë¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡ÊSnedkergaarden ÆüËÜÁíÍ¢ÆþÈÎÇä¸µ¡Ë